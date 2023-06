Apple va vous permettre de réparer vous-même votre iPhone

Le prochain OS d'Apple, iOS 17 , propose de nombreuses nouveautés. Celui-ci vous permettra notamment de retrouver facilement votre Apple Watch. Sous iOS 17, l'Apple Store affichera le temps estimé de téléchargement des applications . En revanche, Apple n'aime pas ouvrir sa technologie à la concurrence. Le sideloading, qui permet de télécharger des applications en dehors de l'App Store, ne sera toujours pas possible sous iOS 17 . En revanche, la marque à la pomme va vous permettre de réparer vos appareils Apple.

Ainsi, à partir d'aujourd'hui, le programme de réparation en libre-service d'Apple inclura le MacBook Air 13 pouces M2 et le MacBook Pro 13 pouces M2, ainsi que l'ensemble de la gamme iPhone 14. En d'autres termes, si vous souhaitez réparer l'un de ces produits, Apple vous fournira les pièces, les outils et les instructions officiels pour vous aider à le faire.

Les appareils Apple sont très difficiles à démonter, bonne chance !

Pourtant, les démontages d'appareils Apple ont souvent mis en évidence la difficulté de les démonter et d'accéder aux composants internes. Les experts en démontage iFixit, par exemple, ont récemment attribué au MacBook Air 15 pouces une note de 3 sur 10 en matière de réparabilité.

Apple a également annoncé l'optimisation du processus de configuration du système. Celui-ci est utilisé lors du remplacement des batteries, des écrans et des appareils photo de l'iPhone et permet de s'assurer que les réparations effectuées avec des pièces d'origine ont été réalisées correctement.

Apple indique ainsi : "Les utilisateurs du service de réparation en libre-service peuvent désormais lancer la configuration du système en plaçant leur appareil en mode diagnostic et en suivant les instructions qui s'affichent à l'écran. Les utilisateurs n'ont plus besoin de contacter l'équipe d'assistance Self Service Repair pour exécuter la dernière étape d'une réparation, mais l'équipe sera toujours disponible pour les aider si nécessaire."

Bonne nouvelle : le service sera disponible en France. Apple précise ainsi : "La réparation en libre-service sera également disponible [...] aux États-Unis, en Belgique, en France, en Allemagne, en Italie, en Pologne, en Espagne, en Suède et au Royaume-Uni."