Test du Samsung S95C : un téléviseur OLED plus lumineux et plus performant, qui s'adapte à tous les angles de vue

La deuxième génération de téléviseurs OLED à points quantiques de Samsung prouve que nous avions raison de prédire de grandes choses pour cette nouvelle technologie. Le S95C est plus spectaculaire mais aussi plus précis que son illustre prédécesseur et nous ne pouvons plus nous en passer.

Téléviseur OLED Samsung S95C : test de deux minutes

Après avoir passé plus d'une décennie à nous déconseiller d'acheter des téléviseurs OLED, Samsung a sorti en 2022... un téléviseur OLED. Ou, en tout cas, une nouvelle version de la technologie OLED, alimentée par des points quantiques. Les téléviseurs S95B étaient assez remarquables compte tenu de leur statut de pionniers technologiques, mais les nouveaux S95C les surpassent dans presque tous les domaines.

En particulier la luminosité. Samsung a réussi à augmenter la luminosité de près de 40 % par rapport aux modèles S95B QD-OLED de l'année dernière. Une augmentation de la luminosité de cette ampleur serait significative pour n'importe quel téléviseur, mais elle constitue une véritable transformation lorsqu'elle est appliquée à une technologie auto-émissive, où chaque pixel produit sa propre lumière, comme l'OLED.

La luminosité supplémentaire est particulièrement efficace pour amener les vidéos à gamme dynamique élevée à un tout nouveau niveau de plaisir, de drame et de réalisme. Elle alimente aussi magnifiquement les couleurs du S95C, libérant des niveaux de volume et de pureté des couleurs, même dans les zones de couleurs vives, que nous n'avions jamais vus auparavant sur un téléviseur OLED. Cela nous rappelle le principal argument de vente du QD OLED : la façon dont il crée ses couleurs en utilisant uniquement des éléments rouges, verts et bleus, sans l'élément blanc supplémentaire utilisé par les téléviseurs OLED traditionnels.

La netteté, l'upscaling et les angles de vision sont tous superbes, et même la qualité sonore du S95C constitue un grand pas en avant par rapport à celle de son prédécesseur.

Le Samsung S95C est confronté cette année à une concurrence très rude de la part des meilleurs téléviseurs 4K, mais il offre une avancée plus que suffisante par rapport à son prédécesseur déjà impressionnant, ce qui signifie qu'il sera certainement dans le peloton de tête des meilleurs téléviseurs OLED lorsque la saison des récompenses arrivera.

Date de sortie : mars 2023

55 pouces : 2 699€

65 pouces : 3 599 €

77 pouces : 4 799 €

Cette année, Samsung a décidé de placer le S95C de 65 pouces à peu près au même prix que son modèle 4K Neo QLED mini-LED (QN95C).

Le S95C est le modèle QD-OLED haut de gamme de Samsung pour 2023. Contrairement à 2022, Samsung introduit cette année deux niveaux de téléviseurs QD-OLED, les S90C moins chers offrant une augmentation des performances plus discrète par rapport aux S95B.

Le S95C de 65 pouces est rejoint par un nouveau frère de 77 pouces, ainsi que par une option plus attendue de 55 pouces. Ces modèles coûtent respectivement 3 599 € et 4 799 €.

Samsung S95C OLED : caractéristiques techniques

Swipe to scroll horizontally Type d'écran : OLED à points quantiques Taux de rafraîchissement : 120Hz Prise en charge HDR : HDR10, HDR10+, HLG Support audio : Dolby Atmos, DTS Smart TV: Tizen Ports HDMI : 4 HDMI 2.1 Accordeur intégré : ATSC 3.0

TV OLED Samsung S95C : caractéristiques

Panneau OLED à points quantiques de deuxième génération

Résolution native 4K avec prise en charge HDR

Traitement de l'IA à partir de 20 réseaux neuronaux

La caractéristique de loin la plus accrocheuse du S95C est qu'il nous présente la deuxième génération de panneau OLED à points quantiques de Samsung. Le point fort est la luminosité supplémentaire d'environ 40 % qu'il permet d'obtenir. Cela est dû à une combinaison de modifications des matériaux organiques utilisés, au passage à un deutérium plus efficace et à l'introduction d'un amplificateur de luminosité OLED conçu pour optimiser (au niveau du pixel) les parties les plus lumineuses et les plus sombres d'une image.

Les améliorations qui permettent d'obtenir ce nouveau niveau de luminosité ne requièrent pas d'énergie supplémentaire, ce qui signifie que le S95C n'a pas à craindre de tomber sous le coup des nouvelles réglementations européennes en matière de consommation d'énergie, qui sont très strictes.

La nouvelle luminosité du S95C est alimentée par le même système de couleurs rouge, vert et bleu qui distingue l'OLED de Samsung de l'OLED traditionnelle, dite WOLED. Nous espérons donc obtenir des couleurs encore plus riches et saturées qu'avec le S95B.

Le QD-OLED étant, comme le WOLED, une technologie auto-émissive, chaque pixel de l'image du S95C peut produire sa propre lumière et sa propre couleur, ce qui permet d'obtenir des niveaux de contraste local que même les meilleurs téléviseurs LCD n'offrent pas. La nature auto-émissive des panneaux signifie également que vous pouvez regarder le S95C sous de larges angles de vue sans que l'image ne perde en couleur ou en contraste (contrairement à la grande majorité des téléviseurs LCD).

Samsung a amélioré son processeur cette année, en s'appuyant sur le savoir-faire accumulé par pas moins de 20 réseaux neuronaux individuels, afin d'offrir un certain nombre d'avantages supplémentaires, en plus de l'augmentation de la luminosité mentionnée précédemment. Le mappage perceptuel des couleurs, par exemple, est conçu pour exprimer les couleurs de manière à ce qu'elles ressemblent davantage au type de tons que l'œil humain perçoit dans le monde réel. Le traitement de la détection des objets est également amélioré pour que l'image ressemble davantage à la profondeur et à la mise au point perçues par l'œil humain dans le monde réel.

Les nouveaux éléments d'IA améliorés du processeur "Neural Quantum 4K" du S95C sont également censés alimenter un processus d'upscaling 4K amélioré pour les contenus HD et SD.

La résolution 4K du S95C est soutenue par la prise en charge des formats HDR10, HLG et HDR10+. C'est très bien ainsi, mais le refus persistant de Samsung d'intégrer le format HDR Dolby Vision est toujours aussi frustrant. D'autant plus que le contenu maîtrisé dans le format HDR haut de gamme de Dolby est très répandu.

Samsung propose une gamme restreinte mais assez diversifiée de préréglages d'image, ainsi que de nombreux outils permettant d'ajuster pratiquement tous les aspects du traitement du téléviseur, les équilibres et réglages de base de l'image. Vous pouvez également calibrer vous-même l'image avec une précision étonnante en utilisant le système Smart Calibration du téléviseur en association avec votre téléphone portable.

Nous reviendrons plus tard sur l'impressionnante prise en charge des jeux par le S95C et sur son interface de télévision intelligente, moins impressionnante. Un dernier point qui mérite d'être abordé ici est la configuration audio prometteuse du S95C. Pour commencer, il déploie une configuration 4.2.2 de canaux de haut-parleurs réels (plutôt que virtuels) qui associe huit haut-parleurs de médiums/graves importants répartis à l'arrière du téléviseur et des haut-parleurs plus petits répartis sur les bords du téléviseur. Ces haut-parleurs sont alimentés par une puissance prometteuse de 70 W et la dernière version du système Object Tracking Sound+ de Samsung est utilisée pour faire en sorte que des effets sonores spécifiques semblent provenir du bon endroit sur l'écran. Ou peut-être aussi du bon endroit, juste en dehors de l'écran.

Vous pouvez toujours ajouter l'une des meilleures barres de son Dolby Atmos si vous souhaitez faire passer le son accompagnant le S95C à la vitesse supérieure. Comme pour tous les téléviseurs haut de gamme de Samsung ces dernières années, vous pouvez connecter le S95C à une barre de son Samsung grâce à son système Q Symphony, où les haut-parleurs du téléviseur s'associent intelligemment à ceux de la barre de son pour créer une scène sonore plus grande et plus détaillée. Il est même possible de transmettre sans fil le son Dolby Atmos (avec perte) du téléviseur à une barre de son Samsung compatible.

Note des caractéristiques : 5/5

TV OLED Samsung S95C : qualité d'image

Une luminosité étonnante pour la technologie OLED

Des couleurs pures et éclatantes

Contraste et niveaux de noir époustouflants

Bien que le S95B ait été bon, le S95C est tellement meilleur qu'il donne l'impression que son prédécesseur n'était qu'un coup d'essai.

La première chose qui frappe, c'est la luminosité. Il ne s'agit pas seulement d'une augmentation progressive de la luminosité (quelques nits par-ci, quelques nits par-là), comme nous en avons l'habitude avec les technologies OLED. Nous avons mesuré une luminosité maximale de 1 400 nits sur une fenêtre HDR blanche couvrant 10 % d'un écran noir, contre un chiffre maximal d'environ 1 040 nits sur le S95B de 2022. Il s'agit d'une augmentation considérable qui transforme véritablement l'expérience visuelle.

Les contenus à gamme dynamique élevée, par exemple, semblent beaucoup plus percutants et réalistes - en particulier grâce à l'intensité avec laquelle les hautes lumières, comme les plans du soleil, les lampes brillantes, la lumière scintillant sur le métal et le verre, etc. sont délivrées sans aucun compromis sur le type de couleurs profondes, riches et noires qui sont à la base des talents traditionnels de l'OLED dans le domaine du home cinéma.

En fait, le S95C s'est considérablement amélioré par rapport à son prédécesseur en ce qui concerne la cohérence du niveau de noir, grâce à un nouveau filtre qui réduit le potentiel de la lumière ambiante à introduire de la grisaille dans les scènes sombres.

Le S95C parvient même à améliorer de manière significative la luminance des images HDR qui inondent l'ensemble de l'écran (un type de contenu que l'OLED a toujours eu du mal à gérer). Une fenêtre HDR 100% blanche est affichée à environ 265 nits - contre 200 nits ou moins avec les panneaux OLED précédents. Encore une fois, il s'agit d'une augmentation majeure plutôt qu'incrémentale qui rend l'expérience de visionnage HDR beaucoup plus intense et équilibrée. La nouvelle luminance est également agréablement uniforme sur l'ensemble de l'écran.

Le S95C ne peut pas supporter ce type de niveaux de luminosité en plein écran (ou ses pics HDR les plus percutants) pendant longtemps avant de devoir commencer à réduire la luminosité de l'image. Mais en fait, avec la plupart des images vidéo ou de jeu, le contenu de l'image change suffisamment régulièrement pour ne pas déclencher la baisse de luminosité de manière vraiment perceptible.

Il convient d'ajouter que les téléviseurs LCD haut de gamme peuvent atteindre des niveaux de luminosité de plus de 500 nits - voire plus de 800 nits dans certains cas - avec un contenu HDR en plein écran. Mais ces téléviseurs ne peuvent pas placer le pixel le plus lumineux d'une image à côté du pixel le plus sombre sans aucun compromis entre les deux, comme le fait le S95C.

La capacité du S95C à fournir autant de luminosité grâce à un système de couleurs RVB pur (une couche de phosphore bleu émet sa lumière à travers des couches de points quantiques rouges et verts) permet d'obtenir un paysage chromatique spectaculairement riche et vibrant qui tient même dans les parties très lumineuses d'une image HDR.

L'éclat des couleurs du S95C ne l'empêche pas d'offrir des niveaux exceptionnels de subtilité et de finesse des tons, garantissant que même les tons les plus exubérants ne paraissent pas plats ou faux. En fait, la subtilité du S95C et le sentiment de profondeur qui découle de cette précision représentent l'une des plus grandes avancées par rapport à son prédécesseur QD OLED. Le nouveau processeur neuronal est manifestement beaucoup plus intelligent que sa version 2022.

Ce traitement amélioré est également visible dans le peu de bruit que contient l'image, même dans les scènes sombres et granuleuses, et dans la manière dont le contenu HD est converti à la résolution 4K native de l'écran. La capacité du processeur à faire la différence entre le bruit et les informations réelles de l'image lorsqu'il décide quels pixels ajouter à une image HD ou SD, même avec un contenu de faible qualité, signifie qu'il fournit des résultats qui peuvent, au moins avec des sources HD de bonne qualité, être très proches de l'expérience d'une image 4K native.

Comme on peut s'en douter, les images du S95C sont d'une netteté et d'une richesse de détail éblouissantes, grâce à l'excellente combinaison de la finesse des couleurs et de la gestion du bruit. De plus, cette netteté et ces détails sont restitués, même en utilisant les paramètres d'image les plus agressifs du téléviseur, sans être accompagnés par des bordures abîmées, un grain exagéré ou d'autres types de bruit.

Le seul domaine des images du S95C où le nouveau processeur n'a pas fait de réels progrès est celui des mouvements. Les réglages par défaut de la clarté de l'image qui hébergent les commandes de mouvement du téléviseur génèrent des "effets de glitche" au niveau du traitement gênants et donnent aux films 24p un aspect irréellement lisse.

La désactivation du traitement des mouvements sera probablement la solution préférée de nombreux fans d'audiovisuel, mais si vous trouvez que les bruits parasites sont trop importants lorsque le traitement des mouvements est entièrement désactivé, un réglage personnalisé avec des composantes de flou et de bruits parasites réglées sur le niveau trois ou quatre constitue un bon compromis.

Les autres problèmes sont peu nombreux, mais ils sont là si vous les cherchez vraiment. Tout d'abord, le préréglage standard par défaut du S95C permet d'obtenir les images les plus agréables et les plus dynamiques, mais les couleurs peuvent sembler un peu désaturées par endroits. Il est possible d'y remédier en réduisant le réglage de la cartographie dynamique des tons.

Le préréglage Standard peut également provoquer un léger scintillement occasionnel sur les images qui contiennent de subtils changements de luminosité. Ce problème n'est pas facile à résoudre non plus, mais il ne se produit que très rarement.

Un préréglage standard non modifié peut également donner aux tons chair un aspect légèrement jaunâtre, mais dans ce cas, les paramètres de couleur sont fournis pour vous aider à contourner ce problème.

Le S95C peut réduire agressivement la luminosité de ses images si l'écran commence à chauffer, mais les températures dont nous parlons ne se produiront probablement pas dans les conditions habituelles d'une salle de séjour.

Tout ce que nous avons réussi à montrer avec cette liste de défauts un peu désespérée, c'est que le S95C n'est pas parfait. Il n'en reste pas moins que les images du S95C établissent de nouvelles normes éblouissantes dans le monde déjà très performant des téléviseurs OLED.

Note de qualité de l'image : 5/5

TV OLED Samsung S95C : qualité du son

Système de sonorisation avec suivi d'objet

Puissance de 70 W

Décodage Dolby Atmos

La qualité sonore du S95B QD OLED de l'année dernière était plutôt médiocre - c'est donc un soulagement de constater que le S95C sonne beaucoup, beaucoup mieux. Peut-être aidé par son design légèrement plus musclé, le nouveau modèle parvient à produire un champ sonore beaucoup plus large, repoussant les effets plus loin de l'écran vers la gauche, la droite et même légèrement vers le haut.

Le résultat est généralement un véritable mur de son qui donne une impression de dynamisme et de cinéma, d'autant plus que le système de suivi des objets sonores de Samsung fait toujours un excellent travail en plaçant les effets spécifiques d'un mixage au bon endroit sur l'écran. Ou juste sur les côtés de l'écran si c'est là qu'un effet sonore est censé se trouver.

Le système OTS joue très bien avec les bandes sonores Dolby Atmos, aidant à délivrer un sens crédible de l'effervescence, du dynamisme et de l'échelle qui font la renommée d'Atmos.

Il y a suffisamment de puissance derrière le son pour s'assurer que la scène sonore élargie ne soit pas fragile ou incohérente, et que même les détails les plus ténus soient reproduits avec puissance sans devenir trop " intenses ".

La plus grande amélioration du son du S95C concerne la gestion des basses. Le S95B avait du mal à délivrer des basses sans que ses haut-parleurs ne commencent à bourdonner et à se déformer, mais le S95C parvient à aller beaucoup plus loin et à délivrer des basses plus profondes avec plus de présence, sans pratiquement aucune déformation. Cela permet d'équilibrer instantanément l'audio, de sorte que les aigus ne semblent pas trop dominants, et donne plus de poids et de crédibilité aux bandes-son des films d'action.

Le son ne s'éloigne pas autant de l'écran que nous l'aurions souhaité, et bien que le son soit beaucoup plus dynamique et complet que celui de son prédécesseur, il peut encore s'essouffler.

Dans l'ensemble, cependant, le S95C offre un son suffisamment bon pour que l'ajout d'un système de sonorisation externe soit envisagé à tête reposée, plutôt que d'être une nécessité immédiate comme c'était le cas avec le S95B.

Qualité du son : 4/5

TV OLED Samsung S95C : design

Livré avec un boîtier One Connect

Concept de design appelé Infinity One

Livré avec un support central en forme de plaque

Le S95C est un téléviseur très esthétique, notamment parce qu'il n'y a pas grand-chose à voir.

Le cadre autour de l'écran est fin, tandis que les côtés et l'arrière ajoutent à peine quelques centimètres à la profondeur de l'écran. L'arrière est plus ou moins uniforme dans sa profondeur minimale, ce qui fait du S95C une option particulièrement intéressante pour l'accrochage mural, un talent qu'il met à profit en plaçant toutes ses connexions sur un boîtier externe " One Connect " qui achemine les signaux AV et l'alimentation vers l'écran à l'aide d'un seul câble de couleur claire.

Le boîtier One Connect est beaucoup plus fin que les versions précédentes et a été astucieusement conçu pour que vous puissiez l'appuyer contre l'arrière incliné du support du téléviseur si vous ne l'accrochez pas au mur.

Le panneau arrière parvient à loger huit haut-parleurs de milieu de gamme de grande taille malgré le profil ultra-mince de l'appareil.

Le téléviseur est livré dans le style typique de Samsung avec deux télécommandes. L'une d'entre elles est une télécommande "de base", avec le nombre habituel de boutons et un design plutôt plastique. L'autre est une télécommande "intelligente", qui réduit le nombre de boutons à l'essentiel et utilise de manière très efficace un panneau solaire et les signaux Wi-Fi à large bande pour se recharger, ce qui signifie que vous n'aurez plus jamais besoin d'acheter une nouvelle batterie pour la télécommande de votre téléviseur.

Design : 5/5

Samsung S95C OLED TV : TV intelligente et menus

Système intelligent propriétaire basé sur Tizen

Prise en charge étendue de la commande vocale

Pas de Freeview Play

Si vous recherchez une gamme complète d'applications de streaming (et bien plus encore), le S95C couvre pratiquement tout ce que la plupart des consommateurs pourraient souhaiter. Presque tous les principaux services de streaming (à l'exception de Google Play) sont non seulement présents, mais offrent la meilleure qualité possible (ce qui signifie généralement, de nos jours, la prise en charge de la 4K, du HDR et du son Dolby Atmos).

En plus de tous les suspects habituels du streaming vidéo, le S95C se distingue par la présence d'un Gaming Hub où il accumule une gamme actuellement inégalée de plates-formes de jeux en streaming, et fournit des liens vers les connexions HDMI sur lesquelles sont branchés les appareils de jeux reconnus.

Si la quantité de contenu que propose le S95C est incontestable, l'interface qu'il utilise pour présenter toutes ses options pourrait être améliorée. Samsung a heureusement fait de meilleurs choix cette année en ce qui concerne le type de contenu qu'il a choisi de prioriser sur la page d'accueil et le système semble fonctionner plus régulièrement qu'à ses débuts en 2022 pour l'interface new-look. La reconnaissance vocale est également bien prise en charge, sur plusieurs plateformes (Bixby de Samsung, Alexa d'Amazon et Google Assistant).

Une grande partie de l'écran est occupée par de la publicité ou des vidéos, ce qui n'est pas très utile, et certains choix de navigation et itinéraires semblent longs ou illogiques. Le système de commande vocale vous permet bien sûr de contourner les menus si vous n'arrivez pas à vous y retrouver.

Un dernier petit défaut du système intelligent est que, si le S95C lit le HDR normal à partir de n'importe quel service qui le prend en charge, il ne lit pas la version premium Dolby Vision du HDR lorsqu'un service peut la prendre en charge. Les flux Dolby Vision seront simplement lus comme du HDR10 normal.

Smart TV & menus : 3.5/5

TV OLED Samsung S95C : jeux vidéo

Un excellent hub pour les jeux

Prise en charge étendue de la 4K/120Hz

Temps de réponse ultra rapide de 9,2 ms

Le S95C est un moniteur de jeu d'une qualité délirante. Sur le plan de la qualité d'image, sa nouvelle luminosité, sa gamme de couleurs, sa netteté et ses détails s'avèrent être des partenaires parfaits pour les graphismes 4K HDR nets et dynamiques que nous voyons de plus en plus dans les jeux modernes, rendant vos mondes vidéoludiques préférés encore plus intenses. Des images vraiment spectaculaires.

Les légers problèmes de mouvement que nous pourrions rencontrer avec la gestion par le S95C des contenus à 24 images par seconde sont rapidement oubliés lorsque vous tournez dans Call Of Duty à une fréquence de 120 Hz, phénoménalement nette et fluide, tandis que la réponse de l'écran aux fréquences de rafraîchissement variables est impeccable.

Le système HDR HGiG est pris en charge si vous le préférez au mappage des tons HDR/HDR10+ du téléviseur, ainsi que la commutation automatique en mode faible latence, qui permet au téléviseur d'entrer et de sortir automatiquement de son mode Jeu à réponse rapide selon que vous jouez à un jeu ou à une source vidéo sur votre PC ou votre console.

Samsung a également augmenté le nombre de fonctionnalités spécifiques aux jeux cette année. Vous pouvez, par exemple, choisir de sacrifier un peu la vitesse de réponse du mode Jeu par défaut, incroyablement rapide (9,2 ms), en échange de visuels légèrement améliorés avec des jeux tels que les RPG, qui ne dépendent pas autant des temps de réponse que les jeux de tir.

Vous pouvez également appeler un point de visée virtuel, agrandir et partager toute mini-carte fournie par un jeu. Vous pouvez choisir d'augmenter la luminosité des parties sombres de l'image exclusivement, afin de faciliter la détection des ennemis qui se cachent. La fréquence de rafraîchissement s'étend jusqu'à 144 Hz, et l'appareil prend même en charge les rapports d'aspect 21:9 et 32:9 ultra-larges disponibles avec certains titres pour PC.

Toutes les fonctions de jeu du S95C et les informations sur le signal sont accessibles via un simple menu dédié à la barre de jeu à l'écran, tandis que les jeux peuvent être présentés avec l'un des quatre paramètres graphiques basés sur le genre.

Enfin, toutes les fonctions de jeu du S95C sont disponibles sur les quatre ports HDMI v2.1 à bande passante complète du S95C, complétant ce qui doit être, malgré l'absence de prise en charge du Dolby Vision, l'une des performances de jeu les plus complètes et les plus spectaculaires que vous puissiez voir sur un téléviseur.

Jeux vidéo : 5/5

TV OLED Samsung S95C : rapport qualité/prix

Un téléviseur haut de gamme à un prix élevé

Moins cher que le téléviseur mini-LED phare de Samsung

Une option QD-OLED moins chère et moins bien spécifiée est disponible

Le prix du S95C 65 pouces est de 3 599 €, ce qui le place dans la même fourchette de prix que ses principaux rivaux tels que le LG G3 OLED 65 pouces et le modèle mini-LED QN95C 65 pouces de Samsung. Le fait qu'il soit à peu près au même prix que le 65QN95C est intéressant, car il suggère que Samsung perçoit toujours sa technologie mini-LED comme la meilleure des solutions. Nous avons cependant le sentiment que de nombreux fans de home cinéma, en particulier ceux qui sont capables d'obscurcir leur pièce pour les soirées cinéma, seront ravis que Samsung ait fixé le prix du S95C à un niveau équivalent à celui de son modèle mini-LED le plus performant.

Bien entendu, le prix reste élevé par rapport au marché des téléviseurs en général. Mais une fois que l'on a vu ce dont il est capable, il est difficile de ne pas penser qu'il vaut chaque centime.

Rapport qualité/prix : 4/5

Devrais-je acheter le téléviseur Samsung S95C OLED ?

Swipe to scroll horizontally Samsung S95C OLED TV Caractéristiques Notes Évaluation Caractéristiques Un grand nombre de fonctionnalités pour améliorer les jeux et le visionnage de films 5/5 Qualité de l'image Un panneau nettement amélioré, associé à un traitement remarquable, permet d'obtenir une qualité d'image éblouissante. 5/5 Qualité du son Même s'il fallait un peu plus de basses et d'impact vers l'avant, le S95C produit un son bien meilleur que celui de son prédécesseur, et bon selon les normes du secteur de la télévision en général. 4/5 Design Son profil ultra-mince, son cadre à peine visible et son boîtier de connexion externe lui confèrent un aspect futuriste. 5/5 Smart TV et menus Samsung a amélioré son système intelligent pour 2023, mais il n'est toujours pas très facile à suivre. Heureusement, l'excellent système de reconnaissance vocale aide BEAUCOUP. 3.5/5 Jeux vidéo Le S95C est doté de presque toutes les fonctions qu'un joueur de pointe pourrait souhaiter, et il est toujours aussi spectaculaire avec tous les types de graphiques 5/5 Rapport qualité/prix Le 65S95C est plus cher que la plupart des téléviseurs OLED de 65 pouces, mais on peut dire qu'il s'agit d'un bon rapport qualité-prix pour une technologie aussi récente. 4/5

Achetez-le si...

Vous aimez les jeux autant que les films

Avec ses fonctions de jeu étendues et sa prise en charge des formats, le S95C est aussi spectaculaire pour les jeux que pour les films HDR.

Vous aimez un design fin/voulez accrocher votre téléviseur au mur

L'écran et l'arrière ultrafins et le boîtier de connexion externe du S95C en font un complément incroyablement élégant pour n'importe quelle pièce, en particulier si vous cherchez un téléviseur à accrocher au mur.

Ne l'achetez pas si...

Dolby Vision est indispensable

Samsung n'a toujours rien à faire du format HDR haut de gamme de Dolby. Si vous aimez le Dolby Vision, vous n'aimerez pas le S95C.

La techno mini-LED vous convient mieux

Si vous travaillez dans une pièce particulièrement lumineuse, même la luminosité nettement améliorée du S95C ne répondra probablement pas à vos besoins quotidiens en matière de télévision, contrairement à un modèle mini-LED haut de gamme.

Les signaux de test utilisés proviennent du disque Blu-ray 4K Ultra HD HDR de Spears & Munsil.

A été évalué côte à côte avec le Samsung S95B de 2022.

Les mesures de luminosité ont été effectuées à l'aide d'une sonde X-Rite i1 Display Pro.

Le S95C 65 pouces a été testé à la fois dans une salle de test sombre et dans un salon lumineux, en utilisant un mélange de séquences " réelles " familières et de signaux de test provenant de l'excellent disque Blu-ray 4K Ultra HD HDR de Spears & Munsil. Nous avons également eu la chance de pouvoir tester le 65S95C directement à côté de son prédécesseur 65S95B, à l'aide d'un répartiteur HDMI 4K intégral de HDFury.

Les titres qui se sont avérés particulièrement utiles pour ce test, étant donné que nous voulions évaluer les caractéristiques de contraste et de couleurs, étaient It Chapter One sur Blu-ray 4K, et le Blu-ray 4K récemment sorti de Puss In Boots, qui, contre toute attente, présente certaines des images les plus lumineuses et les plus colorées actuellement disponibles sur les vidéos à domicile.

Les capacités de jeu ont été testées principalement avec un mélange de Call Of Duty Modern Warfare 2, en particulier en mode 120Hz, et Assassin's Creed : Valhalla.

Les mesures de luminosité ont été effectuées à l'aide d'une sonde X-Rite i1 Display Pro, tandis que le décalage d'entrée a été testé à l'aide d'un testeur de décalage de signal vidéo HDMI Leo Bodnar.