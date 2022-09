Le nouveau Chromecast de Google est ultra bon marché - mais il perd une fonction majeure

Les rumeurs étaient fondées : Google vient de lancer une nouvelle version, plus abordable, de son dongle Chromecast. Il lui en coûte tout de même le sacrifice de quelques fonctionnalités délivrées par les anciens modèles.

Baptisé Chromecast avec Google TV (HD), ce nouvel appareil a fait l'objet de nombreuses spéculations récemment, certains rapports laissant entendre que la société étendait la prise en charge des dernières technologies de streaming Google par des téléviseurs non 4K. Et bien sûr, c'est ce qui se passe. Ce nouveau Chromecast HD représente essentiellement une version édulcorée du modèle 2020, qui offre le streaming 4K HDR et plusieurs formats vidéo Dolby.

En surface, le nouvel appareil semble identique à l'ancien modèle, car tous les changements sont internes.

Les principales différences avec le Chromecast 4K

Pour 39,99 €, le Chromecast HD vous permet de diffuser du contenu en streaming et en résolution 1080p (1920x1080 pixels) à 60 images par seconde. Le support de la définition 4K a disparu, tout comme celui du Dolby Vision, un format HDR (High Dynamic Range) qui permet d'obtenir des couleurs plus vives et des noirs plus profonds. Le nouvel appareil délivre en contrepartie les formats HDR10 et HDR10+, qui ne sont pas aussi robustes mais améliorent tout de même la fidélité visuelle. La capacité de mémoire vive a également été revue à la baisse, puisque le Chromecast HD dispose de 1,5 Go de RAM, contre 2 Go pour la version 4K.

Ce qui n'a pas disparu en revanche, ce sont les options audio Dolby. Les formats audio Dolby Digital, Digital Plus et Atmos sont toujours présents sur le Chromecast HD. Dolby Digital et Digital Plus, pour ceux qui l'ignorent, sont des technologies de compression qui aident l'appareil à produire un son de haute qualité sans perdre en fidélité. Dolby Atmos, quant à lui, est un format qui reproduit le son spatial pour une expérience plus immersive. Atmos est présent via le passage HDMI, vous aurez donc besoin du bon équipement, comme une barre de son adaptée.

L'ensemble du pack Chromecast HD se compose du dongle lui-même, que vous pouvez brancher directement sur un téléviseur via le câble HDMI, et d'une télécommande.

Sur cette télécommande, vous trouverez le même cercle de navigation présent sur le modèle 4K, ainsi que quelques boutons dédiés pour lancer YouTube ou Netflix, et accéder à Google Assistant. La télécommande est en outre dotée du contrôle vocal pour émettre des requêtes à l'Assistant. Vous pouvez même, selon Google, vérifier le flux vidéo d'une sonnette Nest Doorbell via le Chromecast HD.

Le Chromecast avec Google TV (HD) peut être acheté dès maintenant sur la boutique de l'entreprise (opens in new tab), mais uniquement en coloris blanc neige.

Google TV s’enrichit

Le lancement du Chromecast HD intervient à un moment intéressant où Google met à jour son service Google TV.

Le 22 août dernier, l'entreprise a admis que son service n'offrait pas les meilleures performances possibles et elle s'efforce depuis lors d'y remédier. Une récente mise à jour a permis d'améliorer la gestion du stockage et d'accroître les performances. L'entreprise affirme que Google TV compte désormais plus de 10 000 applications.

Des rumeurs circulent également sur le fait que la Google TV recevrait 50 chaînes supplémentaires, sans qu'il soit nécessaire de souscrire un abonnement optionnel. Si l'on considère que le Chromecast HD n'était au départ qu'une rumeur et que l'intérêt s'est accru, les 50 chaînes pourraient devenir très vite une réalité.

Reste à savoir comment un Chromecast uniquement HD se comportera sur un marché où les téléviseurs 4K sont devenus la norme. Il demeure tout de même une bonne affaire pour ceux qui cherchent un lecteur de contenus en streaming efficace et abordable.

N'oubliez pas de lire notre test complet sur le grand frère du Chromecast HD avec Google TV (nous l'avons vraiment aimé).