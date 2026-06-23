Serrures connectées, robots, ventilateurs à -50% : SwitchBot casse ses prix pendant le Prime Day, foncez !

La grande braderie du Prime Day a débuté sur Amazon. Véritable référence sur le marché de la maison connectée, SwitchBot vous réserve jusqu'à 50 % de réduction sur ses appareils domestiques intelligents. C'est l'opportunité rêvée de moderniser votre intérieur sans exploser votre budget. Voici une sélection de produits disponibles à prix cassé du 23 au 26 juin pour les membres Amazon Prime.

(Image credit: SwitchBot)

Combo Serrure Ultra Vision Pro

La SwitchBot Lock Ultra est une serrure connectée haut de gamme qui nous avait largement convaincus lors de notre test . Combinant reconnaissance faciale 3D, analyse des veines de la paume et cryptage de niveau bancaire, elle assure une ouverture sécurisée et sans contact en moins d’une seconde. Au menu, jusqu'à 19 modes de déverrouillage, un fonctionnement en silence et une autonomie allant jusqu'à neuf mois.

À l’occasion du Prime Day, vous bénéficiez notamment d’une belle ristourne sur le pack qui inclut la serrure Lock Ultra, le clavier Keypad Vision Pro et le Hub Mini compatible avec Matter. Le pack Vision voit également son prix chuter.

(Image credit: SwitchBot)

Ventilateur sur pied oscillant

Pour affronter les grosses chaleurs, vous pouvez jeter votre dévolu sur ce ventilateur très qualitatif. Celui-ci assure une circulation efficace dans toute la pièce grâce à son puissant flux d'air (jusqu'à 9,15 m³/min), une vitesse de vent de 6,1 m/s et une portée d'air jusqu'à 27 m. On apprécie sa hauteur adaptable, son fonctionnement très silencieux et son intégration poussée à l’écosystème SwitchBot permettant de créer des routines domotiques.

Vous pouvez le contrôler via le panneau tactile, la télécommande, l'application SwitchBot mais aussi par la voix grâce à sa compatibilité avec Alexa et Google Assistant. Il est proposé à 84,99 € pendant le Prime Day (15 % de réduction).

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(Image credit: SwitchBot)

Cadre d'art numérique IA

Ce cadre d’art numérique donnera un cachet unique à votre intérieur. Propulsé par la technologie E Ink Spectra 6, il peut afficher des œuvres, photos ou images générées par intelligence artificielle avec des couleurs éclatantes et un rendu proche du papier, sans reflets ni lumière bleue. Entièrement sans fil, il fonctionne sur batterie rechargeable, pour un affichage durable sans contrainte de câbles.

Grâce à l’application SwitchBot, vous pouvez créer, modifier et programmer vos visuels en quelques secondes, ou laisser l’IA générer des compositions personnalisées à partir de textes ou de photos. Disponible en plusieurs tailles, il prend en charge l'affichage vertical et horizontal et offre jusqu'à deux ans d'autonomie. Voici les prix attractifs proposés pendant le Prime Day :

(Image credit: SwitchBot)

Robot d'interrupteur rechargeable

Ce robot intelligent permet d’allumer ou d’éteindre à distance vos appareils domestiques. Une lampe, une cafetière, une machine à laver ou encore un interrupteur mural peuvent ainsi devenir “connectés” sans nécessiter de travaux complexes de câblage. Compact et facile à installer, il vient simplement se fixer sur le bouton ou l’interrupteur, reproduisant le geste d’appui à votre place.

Tout se pilote depuis l'application SwitchBot en Bluetooth : vous pouvez actionner l'appareil depuis votre smartphone, programmer des horaires ou créer des automatisations selon vos habitudes. En ajoutant le SwitchBot Hub (vendu séparément), vous gagnez en plus le contrôle à distance via Internet ainsi que la compatibilité avec les assistants vocaux (Alexa, Google Assistant, Siri). Il fonctionne sur batterie rechargeable intégrée (USB-C), offrant jusqu’à six mois d’autonomie. Vous le retrouverez au tarif alléchant de 23,49 € pendant le Prime Day (soit 31 % de réduction).

(Image credit: SwitchBot)

SwitchBot KATA Friends

Ce robot compagnon attachant apporte une véritable présence affective à la maison. Équipé de roues motorisées, de capteurs d’obstacles, de caméras et de micros, il se déplace de façon autonome dans l’habitat pour venir interagir avec l’utilisateur. Il répond à des commandes vocales simples, reconnaît certains gestes, réagit aux caresses via ses capteurs tactiles et adapte son comportement en fonction de l’humeur perçue.

Le SwitchBot KATA Friends peut ainsi venir accueillir l’utilisateur à la porte, s’approcher du lit pour accompagner le réveil ou se montrer plus présent dans les moments de solitude. Il reconnaît les visages des membres du foyer afin de personnaliser ses interactions, peut être nommé et mémorise les échanges pour affiner ses réactions. Grâce à son IA locale, il fonctionne sans connexion internet et peut également capturer des instants du quotidien en prenant des photos, sur commande vocale ou par simple geste.

Le robot profite d'une ristourne de 15 % pendant le Prime Day d'Amazon, chutant à 509,99 euros.