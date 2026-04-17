GOALKER UNICUT H1 : le robot tondeuse nouvelle génération qui va vous changer la vie
Ce robot tondeuse de dernière génération arrive avec une offre de lancement irrésistible. Facile à installer, intelligent et performant, il prend totalement en charge la tonte de votre pelouse, même sur des terrains complexes.
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À l’occasion de son lancement, le modèle UNICUT H1 de GOALKER bénéficie d’une offre attractive, idéale pour s’équiper et se libérer de la contrainte de la tonte de pelouse. Conçu pour les jardins jusqu’à 1 500 m², il s’installe en seulement 5 minutes, sans effort ni installation complexe.
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Une navigation ultra-précise
Côté cartographie et navigation, le GOALKER UNICUT H1 fait le plein de technologies. On trouve d’abord le très efficace système satellite (GNSS) renforcé par une antenne RTK, le tout rassemblé dans une technologie maison baptisée GFLS (Goalker Fusion Located System). C’est aujourd’hui le système de navigation le plus précis (au centimètre près) qui existe.
Mais Goalker ne s’arrête pas là et ajoute pour renforcer le repérage des obstacles et la navigation au sol la technologie VSLAM mais aussi une caméra IA et des capteurs TOF (Time-of-Flight). De quoi affronter le moindre recoin de votre jardin.
Prêt pour tous les terrains
Pensé pour s’adapter à toutes les configurations, le robot peut affronter des pentes jusqu’à 45 % et gérer plusieurs zones depuis une application dédiée.
Il dispose de 2 heures d’autonomie et retourne automatiquement à sa base pour se recharger en 90 minutes, avant de reprendre sa tâche. De quoi couvrir jusqu’à 2 000 m² par jour, sans intervention.
Un système de gestion de bordures est également intégré pour lui permettre d’empiéter sur les côtés et ainsi venir à bout des zones souvent délaissées par les robots tondeuses.
Vous l’aurez compris, le robot tondeuse GOALKER UNICUT H1 s’occupe de tout, vous n’aurez plus qu’à profiter de votre jardin !
Caractéristiques
- Sans fil périphérique
- Surface maximale : 2 000 m²
- Surface recommandée : 1 500 m²
- Hauteur de coupe min./max. : 25-65 mm
- Largeur de coupe : 24 cm
- Pente maximale : 45 % / 24°
- Roues motrices arrière tout terrain
- Charge complète : 120 min
- Charge en cours de tonte : 90 min
- Autonomie : 120 min
- Étanchéité : IPX6
- Niveau sonore : ≤59 dB
- Dimensions de l'emballage : 810 × 525 × 302 mm
- Poids net : 10 kg
- Batterie : 5,1 Ah
- Sortie du chargeur : 25 V, 3,5 A
- Planification intelligente du parcours
- Gestion multizone
- Capteur de collision
- Alerte de levage
- Protection par pare-chocs
- Détection de la pluie
- Application/Wi-Fi/Bluetooth
- Module 4G
- IoT (Assistant Google ou Alexa)
- GPS antivol
Quand je ne suis pas en train de plonger dans le monde fascinant de la finance et des nouvelles technologies, vous me trouverez probablement en train de parcourir le globe ou de conquérir de nouveaux mondes virtuels sur ma console de jeux.