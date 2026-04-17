GOALKER UNICUT H1 : le robot tondeuse nouvelle génération qui va vous changer la vie

À l’occasion de son lancement, le modèle UNICUT H1 de GOALKER bénéficie d’une offre attractive, idéale pour s’équiper et se libérer de la contrainte de la tonte de pelouse. Conçu pour les jardins jusqu’à 1 500 m², il s’installe en seulement 5 minutes, sans effort ni installation complexe.

🔥 Acheté sur le site de Goalker, il ne coûte que 899€ au lieu de 1299€ soit une économie de 400€ !

Une navigation ultra-précise

Côté cartographie et navigation, le GOALKER UNICUT H1 fait le plein de technologies. On trouve d’abord le très efficace système satellite (GNSS) renforcé par une antenne RTK, le tout rassemblé dans une technologie maison baptisée GFLS (Goalker Fusion Located System). C’est aujourd’hui le système de navigation le plus précis (au centimètre près) qui existe.

Mais Goalker ne s’arrête pas là et ajoute pour renforcer le repérage des obstacles et la navigation au sol la technologie VSLAM mais aussi une caméra IA et des capteurs TOF (Time-of-Flight). De quoi affronter le moindre recoin de votre jardin.

Prêt pour tous les terrains

Pensé pour s’adapter à toutes les configurations, le robot peut affronter des pentes jusqu’à 45 % et gérer plusieurs zones depuis une application dédiée.

(Image credit: Goalker)

Il dispose de 2 heures d’autonomie et retourne automatiquement à sa base pour se recharger en 90 minutes, avant de reprendre sa tâche. De quoi couvrir jusqu’à 2 000 m² par jour, sans intervention.

Un système de gestion de bordures est également intégré pour lui permettre d’empiéter sur les côtés et ainsi venir à bout des zones souvent délaissées par les robots tondeuses.

Vous l’aurez compris, le robot tondeuse GOALKER UNICUT H1 s’occupe de tout, vous n’aurez plus qu’à profiter de votre jardin !

Caractéristiques