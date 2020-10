Les meilleurs répéteurs Wi-Fi de 2020 : 6 modèles indispensables pour étendre votre réseau WiFi

Le meilleur répéteur Wi-Fi peut être la solution idéale si votre connexion internet fait des siennes ou si vous cherchez à couvrir une grande surface. Lorsque les routeurs ne peuvent plus fonctionner et que vous êtes confronté à un réseau lent, ou qui subit des interruptions fréquentes, les répéteurs Wi-Fi constituent la bouée de secours qu’il vous faut.

Les grandes superficies - en maison comme en appartement -, ainsi que les foyers occupés par de multiples appareils connectés, nécessitent un réseau plus performant. Un répéteur Wi-Fi peut couvrir la ou les zones où votre réseau standard s’affaiblit. Aussi, pour obtenir un niveau de couverture étendu, vous aurez besoin du meilleur répéteur Wi-Fi, capable de vous connecter à Internet du sous-sol au grenier.

De nos jours, il n'y a absolument aucune raison de subir un réseau terriblement lent ou peu fiable, que ce soit à votre domicile ou au bureau. Si tel est le cas, envisagez sérieusement d'investir dans l'un des meilleurs répéteurs Wi-Fi que 2020 puisse vous offrir. Nous avons sélectionné ci-dessous les modèles les plus performants en termes de vitesse, de couverture, de connectivités. Et évidemment de prix. Dès lors, vous n'aurez plus jamais à vous soucier d’une connexion peu fiable ou défectueuse.

(Image credit: Netgear)

1. Netgear Nighthawk X6S EX8000 Le répéteur Wi-Fi le plus rapide. Normes de communication sans fil : 802.11a/b/g/n/ac à 2,4 GHz/5 GHz | Connectivité : 4 ports RJ-45 10/100/1000M | Caractéristiques : Tri-bande Low Stock 220 € Voir à Conrad Electronic 6 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Vitesses impressionnantes Facile à installer Cher

Si vous recherchez un répéteur Wi-Fi offrant la plus grande couverture étendue, pour bénéficier du réseau Internet dans chacune de vos pièces, alors le champion tri-bande Netgear Nighthawk X6S EX8000 est fait pour vous. Vous pouvez utiliser ce répéteur pour créer un réseau maillé, de sorte que vous disposez d'un seul réseau Wi-Fi généralisé, le NightHawk Mesh, plutôt que de petits réseaux individuels. C’est aujourd’hui le moyen le plus pratique pour vous déplacer chez vous, sans jamais perdre la connexion de vos appareils (smartphones, tablettes, Smart TV, consoles…). C’est idéal si vous partagez votre maison / appartement avec des joueurs en ligne et des férus de streaming vidéo. Ces derniers n’auront plus à établir un planning pour accéder à leurs loisirs favoris, grâce à une couverture réseau permanente et délivrant de belles vitesses Wifi (jusqu’à 3 Gbit/s).

(Image credit: Netgear)

2. Netgear Nighthawk X6 EX7700 La sécurité avant tout. Normes de communication sans fil : 802.11ac à 2,4 GHz / 5GHz | Connectivité : 2 ports Ethernet | Caractéristiques : Accès Wi-Fi protégé (WPS), réseau maillé 101,88 € Voir à Cdiscount FR Design compact Prise en main des plus simples Prix en baisse

Comme le Nighthawk X6S EX8000, ce modèle délivre la puissance et la commodité d'un réseau maillé à votre domicile. Non seulement il étend la zone de votre réseau Wi-Fi, mais il unifie aussi votre bande passante dans n’importe quelle pièce afin d’éviter toute coupure lorsque vous passez de l’une à l’autre. L’accès au réseau est, en outre, intégralement sécurisé via le standard WPS ainsi que la fonction Secure Boot qui bloque tout logiciel non reconnu par Netgear. Grâce à la configuration puissante du Nighthawk X6 EX7700, vous pouvez enfin lire ou diffuser du contenu 4K, enchaîner les sessions de jeux MMO, et connecter toutes sortes d'appareils à votre réseau Wi-Fi sans aucun problème, grâce à une large proposition de ports.

3. TP-Link RE650 AC2600 Le répéteur le plus basique à utiliser (mais pas le moins puissant). Normes de communication sans fil : 802.11ac à 2,4 GHz et 5 GHz | Connectivité : 1 port Ethernet | Caractéristiques : Accès Wi-Fi protégé (WPS), Mode de détection des points d’accès 92,89 € Voir à Amazon Le plus facile à configurer Bonnes performances Prend de la place

TP-Link est une entreprise chinoise de réseautage qui ne cesse de gagner en popularité à l’Ouest. Avec des appareils tels que le TP-Link RE650 AC2600, il est facile de comprendre pourquoi : ce répéteur ne brille pas seulement par son prix (comptez 100 € en moyenne), il est sans doute le modèle qui vous accompagne le plus sérieusement lors du processus d’installation. Son signal LED - présent sur la face avant - vous indique ainsi les meilleurs points d’accès dans votre domicile, pour bénéficier de la couverture la plus étendue possible. Certes, ce n’est pas le répéteur le plus rapide et encore moins le plus discret du marché, toutefois il s’adapte à chacun de vos appareils connectés et transmet un signal Wifi individuel afin de garantir la connexion la plus fluide possible.

(Image credit: Linksys)

Le deux-en-un qui remplace votre box Internet. Normes de communication sans fil : 802.11ac à 2,4 GHz et 5GHz | Connectivité : 2 ports Gigabit Ethernet par unité (1 WAN et 1 LAN chacun) | Caractéristiques : Application compagnon très pratique, réseau à double flux (2x2), processeur ARM Cortex A7 à quatre cœurs de 716 MHz 87,57 € Voir à Amazon Design discret Réseau maillé entièrement modulable … mais qui a un prix Positionnement parfois capricieux

La gamme Linksys Velop s’adapte à tous les foyers en offrant des appareils extrêmement polyvalents, de la prise murale au triple bande conçu pour les logements à taille moyenne, mais aussi le super modèle AX qui prend en charge la technologie Wi-Fi 6. A l’instar de leurs compétiteurs, les répéteurs Linksys Velop sont faciles à configurer et mettent à disposition un réseau maillé sécurisé. Mais là où ils font mieux, c’est qu’ils remplacent en même temps votre routeur, vous dispensant de la location d’une box Internet qui peut parfois s’avérer coûteuse. L’application compagnon, téléchargeable depuis l’App Store ou Google Play, apporte une touche de convivialité supplémentaire, en vous permettant de placer votre routeur / répéteur au point le plus stratégique du domicile, muni simplement de votre smartphone.

6. TRENDnet Powerline 1200 AV2 Wi-Fi Everywhere Faites des économies, optez pour le kit CPL. Normes de communication sans fil : 802.11n (jusqu'à 300 Mbps), 802.11ac (jusqu'à 866 Mbps) | Connectivité : 3 ports Gigabit LAN | Caractéristiques : Portée de 300 mètres sur les lignes électriques, connexion automatique à tout adaptateur TRENDnet, bouton de clonage Wifi Check Amazon Installation en quelques secondes L’un des kits CPL les moins chers Nécessite un tas de prises

Vous trouvez les répéteurs Wi-Fi trop encombrants et compliqués à mettre en place ? Le kit CPL de TRENDnet garantit une couverture à haut débit fantastique. Il vous suffit de brancher les adaptateurs CPL aux prises murales des pièces que vous souhaitez connecter à votre réseau. Le système Wi-Fi Everywhere synchronise automatiquement tous les éléments et les protège avec des clés de cryptage exclusives générer par un simple bouton de clonage à presser. Le pack TRENDnet vous permet de ne pas laisser trainer trop de fils dans votre salon ; en contrepartie, il monopolisera de nombreuses prises (jusqu’à 8 sur un même réseau). Néanmoins, vous aurez bien du mal à obtenir de telles performances à prix plus bas - même les kits CPL de Devolo, leader du marché, s’affichent plus onéreux.

(Image credit: Linksys)

L’architecte Wi-Fi de votre domicile. Normes de communication sans fil : 802.11ac bi-bande | Connectivité : 1 port Gigabit LAN | Caractéristiques : Itinérance sans faille, option Spot Finder pour localiser les meilleurs points d’accès 92,96 € Voir à Cdiscount FR 230 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Cartographie rapidement votre foyer Taille compacte A tendance à chauffer

Il n’y a pas plus discret que le RE7000 Max-Stream AC1900+ dans la grande famille des répéteurs Wi-Fi. Un compromis pratique si vous avez besoin de toutes vos prises électriques et que vous ne disposez plus d’un seul mm² sur votre bureau ou votre meuble TV. Mais ne vous fiez pas à sa taille, il s’avère aussi performant que les autres modèles, avec des débits rapides pouvant atteindre 1,7 Gbit/s… et une couverture optimale grâce à l’itinérance intégrée ainsi que la technologie Spot Finder pour trouver tous les points où le réseau est le plus puissant. L’ensemble à un prix très accessible, pour lequel on regrettera tout de même sa propension à chauffer quelque peu.