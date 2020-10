Les meilleures applications de messagerie gratuites : quel chat vidéo choisir ?

(Crédit photo: Life on Air Inc)

Nous vivons actuellement dans un monde où la distanciation sociale est de mise et où les interactions sociales se raréfient. La solitude vous pèse ? Il est pourtant tout à fait possible de dialoguer avec vos proches en face à face. Encore faut-il trouver le bon outil.

La bonne nouvelle, c'est que les applications vous permettant de passer des appels vidéo ou de démarrer des visioconférences ne manquent pas. La mauvaise nouvelle est que ces messageries existent par centaines. Il vous est dès lors difficile de choisir la plus optimale, celle qui vous garantira une prise en main express via l’appareil de votre choix, une qualité audio et vidéo correcte, tout en restant gratuite et sans malware dissimulé dans son pack d’installation.

Pour vous faire gagner du temps et démarrer une conversation au plus vite, nous avons pris le soin de sélectionner les six meilleures applications de messagerie du moment. En vous relayant également des liens de téléchargement complètement sécurisés. Elles sont adaptées au plus grand nombre de systèmes d’exploitation et d’utilisateurs, vos destinataires devraient donc les adopter aussi aisément que vous.

Skype

(Image credit: Skype)

Téléchargement : iOS / Android / PC et Mac

Skype est l'une des messageries vidéo les plus utilisées dans le monde aujourd’hui. C’est aussi l’une des plus anciennes (et donc des plus sûres). Elle fonctionne sur pratiquement tous les appareils : les smartphones Android et iPhone, les tablettes, les PC Windows et les Mac, et même sur Xbox One ! De sorte que presque tous vos contacts actuels ou futurs peuvent y avoir accès d'une manière ou d'une autre.

Skype permet de regrouper jusqu'à 24 participants sur un même appel vidéo. Ce qui représente plus de personnes que le plus confortable des salons ou la plus vaste des salles de réunion n’est capable d’accueillir. Si vous n’êtes pas disposé(e) à activer votre caméra (nous sommes tous en confinement, personne ne juge), il est également possible de communiquer par simple appel vocal ou salon de discussion. A deux comme en groupe.

Houseparty

(Image credit: Life on Air Inc)

Téléchargement : iOS / Android / Desktop

Houseparty se veut une application relativement récente dans la grande histoire des messageries vidéo, mais elle est rapidement devenue très populaire. Et pour cause ! D'une part, elle rend chaque appel vidéo aussi simple et fluide que possible, en vous alertant dès qu'un ami lance l'application et inversement - impossible dès lors de vous manquer.

D’autre part, elle intègre une multitude de jeux collectifs, comme Quick Draw et Heads Up, pour aller au-delà des conversations standards. Moins ambitieuse que Skype, Houseparty peut accueillir jusqu’à 8 participants dans une même discussion de groupe. Ou dans une partie multijoueur. C’est plus « confidentiel » que la messagerie de Microsoft, bien qu’amplement suffisant pour tuer le temps avec vos proches.

Nouveau sur l'application ? Voici comment utiliser Houseparty

FaceTime

(Image credit: FaceTime)

Téléchargement : iOS

Si vous avez un iPhone, un iPad ou un Mac, vous connaissez probablement déjà FaceTime. A l’inverse, si vous évoluez sur un smartphone Android et un PC Windows, vous ne pouvez pas l'utiliser, ce qui s’avère sa plus grande faiblesse. Cependant, si vous, vos amis et votre famille gravitent dans l'écosystème d'Apple avec aisance, c'est l’un des meilleurs choix existants pour lancer un appel vidéo.

L'application FaceTime est installée par défaut sur votre appareil, dès la première utilisation de celui-ci. Autrement dit, il est inutile de la télécharger sur l’App Store, néanmoins vous avez la possibilité de contrôler ses mises à jour régulièrement. Vous pouvez passer des appels vidéo groupés, pouvant atteindre jusqu'à 32 personnes à la fois. Les appels sont gérés directement par l’application Messages, synchronisée avec la première. Du coup, libre à vous d’ajouter des effets et d’activer les Animojis et Memojis dans vos conversations. L’alternative la plus fun à ce jour.

Google Duo

(Image credit: Google)

Téléchargement : iOS / Android / Desktop

En opposition à FaceTime, Google Duo n’est pas exclusif à un type d’appareils (en l’occurrence ici, il aurait pu être réservé aux smartphones et tablettes Android). Vous ou vos interlocuteurs ne serez pas écartés si vous possédez un iPhone. Son point faible ? Les conversations de groupe sont limitées à 12 participants par appel, ce qui rend l’application plus restrictive que des systèmes ouverts à l’image de FaceTime et Skype.

Google Duo est presque aussi premium et astucieux que FaceTime. Le service vidéo de Google lance votre caméra frontale dès que vous ouvrez l'application. Démarrer un appel vidéo ne prend jamais plus de deux secondes, encore faut-il que votre destinataire soit au bout du fil. Il dispose également de fonctions utiles, telles que « Toc Toc », qui vous permet de prévisualiser la personne qui vous appelle avant de choisir de lui répondre ou non. Un peu comme un judas vidéo.

WhatsApp

(Image credit: WhatsApp Inc.)

Téléchargement : iOS / Android / Desktop

Vous avez probablement déjà utilisé WhatsApp pour échanger avec des amis ou même vos parents par messages (SMS et MMS) interposés. Il faut savoir que WhatsApp demeure également l’un des meilleurs services audio comme vidéo, avec une qualité de signal irréprochable. A condition de ne pas communiquer avec plus de trois personnes à la fois, les appels vidéo se limitant à quatre personnes au total.

WhatsApp brille tout de même dans plein d'autres domaines. L’application consomme très peu de data mobile (idéal si vous économisez vos Go pour Netflix ou Disney Plus), les appels sont cryptès pour plus de sécurité… et vous avez la possibilité de parler avec vos destinataires via une app bureau ou votre navigateur web, si tenir un téléphone vous fatigue.

Comment sauvegarder vos messages et fichiers média sur WhatsApp ?

Facebook Messenger

(Image credit: Facebook Messenger)

Téléchargement : iOS / Android / Desktop

Les appels peuvent rassembler jusqu'à 8 personnes, et prennent en charge des filtres de visage on ne peut plus originaux, ainsi que d'autres effets interactifs à essayer d’urgence. Vous pouvez lancer Facebook Messenger sur toute une série de supports (notamment Android, iOS, ou votre navigateur web). Si vous disposez d’un compte Facebook, inutile d’en créer un sur Messenger : c’est le même. Mais si vous ne préférez pas vous retrouver sur Facebook, il est possible de s’inscrire séparément sur Messenger, sans association entre les deux applications.

Facebook Messenger est une autre application qui n'a pas besoin d'être présentée au grand public. Tout le monde s’est déjà retrouvé dessus au moins une fois. Là encore, l’usage principal est textuel mais ignorer ses possibilités vidéo serait un crime. La résolution des appels vidéo monte en effet à 720p, ce qui s’avère un très bon compromis entre une qualité d’image supérieure et une consommation de données mobiles peu vorace.

Le nouveau Facebook Messenger est une excellente alternative à Zoom

Les autres options possibles

Les applications de messagerie proposées ci-dessus ne vous conviennent pas ? Aucun problème. Comme nous vous l’annoncions en introduction, il existe pléthore d’alternatives disponibles sur les différentes boutiques d’applications, mobiles comme bureau.

Parmi les plus intéressantes, citons Zoom qui peut accueillir jusqu'à 100 participants. Mais qui limite vos appels gratuits à 40 minutes maximum et qui est confronté aujourd’hui à quelques polémiques sur sa politique de confidentialité des données personnelles. Il y a aussi Google Hangout, parfait substitut professionnel à Duo, mais qui reste aussi pertinent pour les amis et la famille.

Enfin, vous devriez tester Line. Une application qui ressemble énormément à WhatsApp, de par son interface et sa polyvalence entre texte, audio et vidéo. Les visioconférences peuvent contenir jusqu'à 200 personnes, mais seules quatre d'entre elles s'affichent simultanément à l'écran pendant la conversation de groupe.