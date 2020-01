Comment enregistrer un appel téléphonique sur votre iPhone ou smartphone Android ?

Il est parfois nécessaire d’enregistrer un appel téléphonique pour le réécouter, que ce soit pour des raisons professionnelles ou sentimentales – mais ni les téléphones Android ni les iPhone n’ont de fonctionnalité intégrée pour procéder à une telle opération. Donc, si vous êtes déterminé à enregistrer votre conversation téléphonique sous forme de fichier audio, plusieurs options s’offrent à vous.

Les lois sur l’enregistrement des appels téléphoniques varient d’un pays à l’autre, alors assurez-vous de ne pas enfreindre la loi avant d’essayer l’une de ces méthodes d’enregistrement. En France, par exemple, le code pénal punit d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende « le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui en captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel » (article 226-1)

Veillez donc à bien avoir l’approbation de votre interlocuteur avant de commencer à enregistrer une conversation téléphonique.

La façon la plus simple d’enregistrer un appel téléphonique serait d’utiliser un autre téléphone ou une tablette. Les produits iOS disposent d’une application appelée Dictaphone et le système d’exploitation Android possède un enregistreur vocal. Donc si vous répondez à l’appel téléphonique en mode haut-parleur et configurez le deuxième appareil pour enregistrer, vous pouvez récupérer les deux sources de la conversation.

Crédit photo : TechRadar

Le principal problème avec ce procédé est qu’il est possible que vous enregistriez d’autres sons, comme des personnes tierces ou des bruits ambiants. En fonction du microphone de votre second appareil, la qualité audio peut se trouver altérée.

Google Voice est l’application préférée des utilisateurs Android pour enregistrer une conversation. C’est une application de Google (comme son nom l’indique) qui facilite les appels Wi-Fi. Vous pouvez la configurer pour qu’elle enregistre les appels entrants, mais elle ne fonctionne pas pour les appels sortants.

Une fois l’application lancée, recherchez le menu des paramètres, puis sélectionnez « Appels » et activer « Paramètres des appels entrants ». Lorsque cette option est sélectionnée, l’application commence à enregistrer l’appel dès que vous appuyez sur le chiffre 4 de votre pavé numérique. Votre interlocuteur et vous-même entendrez une voix off vous informant de l’enregistrement audio.

Crédit photo : TechRadar

Si vous ne pouvez pas utiliser Google Voice ou si vous ne le voulez pas, il existe d’autres applications d’enregistrement dont vous pouvez vous servir. Mais elles présentent des inconvénients. Certaines d’entre elles vous obligent à payer en fonction de la quantité d’appels que vous enregistrez, tandis que la sécurité des apps gratuites se veut discutable.

En voici quelques-unes que vous devriez considérer si vous cherchez une application pour enregistrer vos appels :

Call Recorder – une application Android qui peut enregistrer des appels et vous aider à gérer ces enregistrements, soit en les sauvegardant dans le cloud, soit en les catégorisant. Elle dispose aussi de fonctionnalités d’identification de l’appelant pour vous aider à identifier les numéros inconnus.

Call Recorder Lite – une application iOS qui vous permet d’enregistrer les appels entrants et sortants. Vous devrez payer pour écouter les appels de longue durée, mais vous pouvez enregistrer vos discussions aussi longtemps que vous le souhaitez.

Il existe de nombreuses applications similaires sur le Play Store et l’App Store, mais si vous en voulez une gratuite, il est préférable de vérifier les notes et les critiques des utilisateurs, juste pour vous assurer qu’elle fonctionne bien.