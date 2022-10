Forfait mobile : de combien de données (en Go) avez-vous besoin chaque mois ?

Vous vous trouvez dans les transports et histoire de vous distraire, vous vous équipez de vos écouteurs, sortez votre smartphone et lancer le dernier épisode de votre série favorite sur Netflix ou sur Disney+. Un quart d’heure plus tard - ô désespoir – vous recevez une notification d’alerte de votre opérateur mobile : vous venez d’épuiser l’intégralité de votre enveloppe data mensuelle.

Pour ne plus vous retrouver sans connexion internet mobile, il vous reste dès lors deux solutions : vous résigner à rester à proximité du routeur Wi-Fi de votre domicile ou acheter un pack de recharge data extrêmement coûteux, auprès de votre opérateur mobile. Comptez 5 € pour obtenir 1 à 2 Go supplémentaires, 10 € pour 5 Go et 25 € pour 20 Go. Ces options s’achètent sans engagement, c’est-à-dire que vous pouvez dépenser votre nouveau volume de données sans limite de temps et sans renouvellement automatique.

Qui plus est, avec la prise en charge de résolutions toujours plus élevées mais aussi du réseau 5G, vos prochains smartphones seront amenés à devenir de véritables gouffres à données mobiles. Bien plus importante que le choix d’un iPhone vs un Android ou d’un smartphone haut de gamme face à des appareils plus abordables, la question du volume de données nécessaire pour votre consommation mensuelle est aujourd’hui primordiale.

Quelle quantité de données mobiles pour quels usages ?

C'est la question à un million d’euros. Commencez par déterminer le volume moyen de données que vous utilisez chaque mois. Etes-vous obligé(e) de le compléter via des recharges data régulièrement ? Si oui, combien de gigaoctets consommez-vous en complément ?

Ce simple calcul devrait établir votre enveloppe mensuelle idéale. Si vous préférez gagner du temps (et de l’argent), sachez qu’un usage classique de votre smartphone (soit consulter plusieurs fois par jour sa messagerie et les réseaux sociaux) vous réclamera 2 Go par mois. Si vous avez besoin d’une dose de Spotify en plus tous les matins et au coucher, prévoyez plutôt 5 Go. Même chose si vous êtes addict à Instagram, application très datavore. Enfin, ne prenez pas moins de 8 Go* si vous avez l’habitude de visionner des vidéos, films et séries en streaming sur des applications telles que Netflix et YouTube.

Evidemment, il ne s'agit ici que d'estimations standards et votre consommation de données mobiles peut très vite augmenter en fonction d’un certain nombre de facteurs, particulièrement la résolution par défaut de l’écran et des applications utilisées.

*pour un visionnage en définition SD basse résolution

A combien de données mobiles avez-vous droit ? Pour quel prix ?

Si vous vous retrouvez ici parce que vous êtes constamment à court de données et que votre compte en banque crie « alerte » à chaque fin de mois, après de multiples enveloppes data achetées en complément, il s’avère nécessaire de changer votre abonnement mobile initial.

Notez que les abonnements incluant une faible enveloppe data ne sont pas forcément les moins chers. Ainsi, un forfait mobile de 5 Go coûte entre 4,99 et 9,99 € par mois. Ceux à 10 - 20 Go vous seront facturés entre 9,99 et 19,99 € par mois. A partir de 30 Go et jusqu’à 50 Go, vous pourrez profiter régulièrement de promotions intéressantes à 9,99 € / mois. Au-delà, il faudra ajouter 5 € de plus en moyenne.

De quoi vous faire oublier la consommation excessive de recharge data facultative. A noter que la meilleure offre mobile du moment (s'ouvre dans un nouvel onglet) vous permet de bénéficier d'un Go à 0,13 €, soit 100 Go pour 12,99 € par mois. Il s'agit du forfait mobile sans engagement Very B&You.

Combien de Go dépensez-vous sur Netflix ?

Netflix a depuis longtemps renseigné ses abonnées sur le volume de données mobiles consommé pour une vidéo diffusée sur la plateforme. La grille du service SVOD définit le nombre de gigaoctet dépensé par rapport à la durée du programme et à la définition vidéo choisie. Par exemple : SD (définition standard), HD (haute définition) ou UHD (ultra-haute définition / 4K).

1 heure de contenu SD en streaming = 1 Go

1 heure de contenu HD en streaming = 3 Go

1 heure de contenu UHD en streaming = 7 Go

4 heures de contenus sauvegardés = 1 Go

Si vous préférez regarder vos programmes en haute, voire très haute qualité, vous risquez d’engloutir votre forfait mobile assez rapidement. Sachez qu’avec un abonnement de 10 Go, vous pourrez visionner un épisode de 50 minutes quotidiennement en 4G, à condition de vous limiter à la qualité SD. Pour de l’Ultra-HD / 4K, votre connexion Wi-Fi deviendra vite incontournable.

Combien de Go consommées par Disney Plus ?

La plateforme de vidéo à la demande Disney Plus (s'ouvre dans un nouvel onglet) se montre moins gourmand que Netflix en mode streaming. A l’inverse, télécharger vos films et séries favoris vous coûtera quatre fois plus de data.

1 heure de contenu HD en streaming = 2,2 Go

1 heure de contenu 4K ou HDR en streaming = 5,1 Go

1 heure de contenu sauvegardé = 1 Go

Attention : Disney Plus est paramétré pour lancer automatiquement vos programmes avec la meilleure qualité vidéo possible. Par conséquent, si votre connexion Internet et votre téléphone sont optimaux, la diffusion d’un épisode de Moon Knight consommera 25 Go de données sans que vous ne le remarquiez. Afin d’éviter un tel gaspillage, activez l’option « Sauvegarder mes données » dans les réglages de l’application Disney Plus. Vous diviserez par cinq les données mobiles réclamées.

Quelle quantité de données utilise YouTube ?

Par rapport à Netflix et à Disney Plus, la quantité de données mobiles que YouTube consomme est moindre. Et ce quel que soit la qualité d’image définie ! En effet, avec une enveloppe de 3 Go, vous serez limité(e) à la diffusion d’une heure de contenu HD sur Netflix contre quatre pour YouTube.

1 heure de contenu 240p (basse qualité) en streaming = 96 Mo

1 heure de contenu 480p (par défaut) en streaming = 240 Mo

1 heure de contenu 1080p (HD) en streaming = 720 Mo

Ainsi, si vous regardez chaque jour une vidéo de 30 minutes mise en ligne par votre Youtubeur préféré, avec la résolution la plus basse, vous ne consommerez que 3 Go par mois via la plateforme de Google.

Combien de Go pour écouter Spotify ?

Si vous ne pouvez pas vous déplacer sans musique dans les oreilles et que l’algorithme de découvertes Spotify est devenu votre rendez-vous favori du lundi matin, vous serez alors curieux de connaître le poids en data de votre pêché mignon audio. Ainsi, en se basant sur un titre musical moyen de 3 minutes, vous dépenserez…

2 Mo par chanson (qualité audio normale)

40 Mo par heure (qualité audio normale)

3,5 Mo par chanson (qualité audio élevée)

70 Mo par heure (qualité audio élevée)

7,5 Mo par chanson (qualité audio très élevée*)

150 Mo par heure (qualité audio très élevée*)

*Le choix de la qualité audio Très élevée est réservé uniquement pour les abonnés Spotify Premium.

Si vous paramétrez la qualité audio par défaut, Spotify constitue un excellent rapport performances-prix. Avec un forfait de 2 Go, vous pouvez écouter 1000 chansons par mois, soit presque 50 heures de streaming musical en continu. Vous disposerez de six fois moins avec YouTube Music.

Quelle quantité de données pour dialoguer avec Facetime ?

Avec une caméra embarquée dans chaque smartphone, l'appel vidéo est devenu un canal de conversation de plus en plus actif. Un moyen bénéfique pour rester en contact avec ces proches mais est-il aussi vertueux avec votre facture téléphonique ? Voici ce que consomme en moyenne l’application de messagerie vidéo Facetime :

1 minute d’appel vidéo = ~3,25 Mo

1 heure d’appel vidéo = ~ 195 Mo

1 minute d’appel audio = ~2 Mo

1 heure d’appel audio = ~ 120 Mo

Comme vous pouvez le constater, l'usage de Facetime ne fera pas sursauter votre banquier. Un appel vidéo d’une heure par semaine (pour prendre des nouvelles de vos grands-parents, par exemple) consommera seulement 800 Mo par mois. Rien de bien consternant et il vous restera encore plein de data à débiter sur Spotify, YouTube, Netflix…

Quel volume de données pour Google Maps / Waze ?

Vous avez depuis longtemps remplacé les meilleurs GPS (s'ouvre dans un nouvel onglet) sur le marché par une application de type Google Maps ou Waze ? Alors vous vous interrogez certainement sur les besoins de votre nouveau co-pilote en données mobiles. Ceux-ci dépendent de l’application utilisée et de la quantité de paramètres activés (comme la localisation des radars). Voici le ratio standard de données consommées pendant que vous êtes au volant.

1 minute sur Google Maps = ~ 0,037 Mo

1 minute sur Waze = ~ 0,011 Mo

30 minutes sur Google Maps = ~ 1,1 Mo

30 minutes sur Waze = ~ 0,34 Mo

1 heure sur Google Maps = ~ 2,2 Mo

1 heure sur Waze = ~ 0,69 Mo

Bon à savoir : vous avez la possibilité de télécharger les cartes associées à vos trajets réguliers et, de ce fait, à les utiliser hors connexion pour ne pas gaspiller inutilement vos données 4G. Eviter d’activer la vue par satellite et les données de fond vous permettra aussi d’économiser un maximum de données.

Combien de Go utilisés pour jouer à Fortnite ?

Fortnite reste aujourd’hui le jeu vidéo en ligne le plus populaire. Et donc le plus chronophage. Vous pouvez enchaîner les parties sans voir le temps défiler. Ni votre enveloppe data rétrécir. Pourtant, le hit multijoueur d’Epic Games est loin d’être aussi datavore que nous le supposerions.

Téléchargement initial = ~ 2 Go

1 partie de 15 minutes = ~ 12,5 Mo

1 heure de jeu = ~ 80 Mo

À moins que vous ne périssiez juste après votre entrée en jeu, la durée moyenne d'une battle royale est de 15 minutes. Si vous effectuez 4 sessions complètes chaque jour, vous dépenserez seulement 2,4 Go par mois. Ce qui n'est pas démesuré pour environ 30 heures de jeu. Un abonnement de 5 Go devrait amplement vous suffire si vous utilisez principalement vos données pour Fortnite. Avec une écoute modérée de Spotify en parallèle et un peu de navigation web sur TechRadar !