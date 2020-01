Meilleurs GPS : quels sont les systèmes de navigation les plus efficaces en 2020 ?

Non, votre smartphone n’est pas le meilleur GPS de 2020. Qu’importe la puissance de son processeur ou l’exhaustivité des applications de navigation utilisées, de Coyote à Waze, en passant par Google Maps. Aucun ne tient mieux la route qu’un système de navigation par satellite, plus communément appelé GPS auto.

L’usage du smartphone a peut-être supplanté celui du GPS chez les automobilistes. Toutefois, les téléphones mobiles ne disposent pas (encore) des mêmes capacités de navigation précises qu'un appareil GPS dédié. De plus, le calcul constant d’itinéraires a tendance à vider rapidement la batterie de votre smartphone, le rendant inutilisable pour le reste de la journée.

Pour éviter de tuer votre smartphone à petits feux en le transformant en système de navigation, nous vous recommandons, dans ce guide d’achat, les meilleurs GPS auto du marché. Grâce à eux, vous emprunterez toujours les bonnes routes et arriverez à l’heure H afin d’honorer vos rendez-vous les plus importants.

Nous avons testé chacun de ces appareils individuellement. Nous avons fait de notre mieux pour privilégier les modèles offrant un maximum de fonctionnalités indispensables à la conduite et à la sécurité routière. Le tout pour un prix abordable.

Si malgré tout vous ne jurez que par Waze, voici la liste des smartphones les plus performants pour tenir la route... ou pour la filmer !

Les GPS sont-ils moins chers pendant les soldes d’hiver ?

Le début d’année est un moment propice pour les bonnes affaires, grâce aux soldes d’hiver. Elles permettent à ceux qui ont raté le Black Friday et le Cyber Monday de se rattraper avec des remises plus modestes mais tout de même intéressantes. Les produits high-tech bénéficient de nombre de ces réductions. Les GPS n’échappent pas à la règle. Vous pourrez trouver ainsi un TomTom ou un Garmin à bon prix.

Notre sélection des meilleurs GPS auto affiche les derniers et plus bas prix enregistrés pour chaque modèle. Dès lors, impossible pour vous de ne pas faire d’économies.

Les soldes d’hiver durent six semaines. En 2020, elles commencent le mercredi 8 janvier à 8h pour se terminer le mardi 18 février à 23h59.

Garmin Drive 51 LMT-S

L’alternative la plus sûre pour oublier votre smartphone.

Taille d'écran : 5 ou 6 pouces | Cartes : 46 pays en Europe | Dimensions : 2 x 14 x 8,4 cm | Autonomie : jusqu'à 1 heure

Format compact

Navigation intuitive

Facile à utiliser

Voix robotique

Vous recherchez un système GPS relativement sophistiqué pour vous aider à vous rendre d’un point A à un point B en un temps réduit ? Le Garmin Drive 51 LMT-S est, à nos yeux, l’un des meilleurs appareils sur le marché.

Son ergonomie vous permet de gagner de précieuses secondes d’attention sur la route. Non seulement, son format compact lui permet de tenir solidement sur votre pare-brise. Mais en plus, son grand écran est d’une fluidité absolue. Sa prise en main est également des plus simples grâce à de gros boutons donnant accès aux fonctions principales.

La recherche d’itinéraires est rapidement exécutée et les instructions, de type "tournez à gauche à la prochaine intersection" s’avèrent limpides.

S’il y avait une amélioration majeure à apporter au Garmin Drive 51 LMT-S, ce serait sa voix robotique. Elle ressemble à une version obsolète de Siri, datée du début des années 2010. Passée l’adaptation de vos tympans, ce mini-satellite vous guidera ou bon vous semble avec plus de confort et de précision que votre smartphone.

Lire notre test complet (en anglais) : Garmin Drive 51 LMT-S

TomTom Via 53

Il vous obéit au doigt et à… la voix !

Taille d'écran : 5 pouces | Cartes : 48 pays en Europe | Dimensions : 1,9 x 14,2 x 9,1 cm | Stockage : 16 Go | Autonomie : jusqu’à 1 heure | Connectivité : Wi-Fi, Bluetooth

Appels mains-libres et lecture des SMS

Mises à jour automatiques via Wi-Fi

Compatible avec Google Now et Siri

Lent au démarrage

Sans aucun doute le plus connecté des GPS ! Le Via 53 de TomTom vous fait oublier l’enfer des câbles pour télécharger ses dernières mises à jour. Plus besoin de port USB ni de votre ordinateur, une connexion Wi-Fi suffit. De même, il s’appaire à votre smartphone via Bluetooth pour prendre vos appels et lire vocalement vos SMS.

Sa cartographie complète et précise est garantie à vie. La navigation peut être digitale - avec un écran tactile très réactif - ou vocale. Vous recevez enfin des informations sur l’état du trafic en temps réel.

Le boîtier se veut toutefois un peu trop épais et l'autonomie d'une heure reste décevante. Ces quelques limites mises de côté, vous avez en main un GPS complet, disponible à un prix raisonnable.

Lire notre test complet (en anglais) : TomTom Via 53

Garmin DriveSmart 61

Plus qu’un GPS, un guide Michelin connecté !

Taille d’écran : 6,95 pouces | Cartes : 46 pays en Europe | Dimensions : 1,8 x 17,3 x 9,9 cm | Autonomie : jusqu’à 1 heure | Connectivité : Wi-Fi, Bluetooth

Boîtier solide

Superbe écran tactile

Intègre les meilleures adresses de Trip Advisor

La batterie pourrait être améliorée

Son prix

A l’instar du TomTom Via 53, le DriveSmart 61 de Garmin joue son va-tout sur la connectivité avec appels mains libres et lecture des messages pris en charge, mises à jour et informations trafic en direct. Bonus : le GPS peut être appairé et commandé via une smartwatch Garmin. Tout pour vous éviter de quitter le regard de la route.

L’écran est clairement le point fort de ce GPS. L’un des plus grands modèles sur le marché mais aussi le plus solide, il ne perd pas en sensibilité ce qu’il gagne en taille. La qualité sonore est également au rendez-vous avec un volume parfaitement optimisé.

Nous apprécions aussi le partenariat avec Trip Advisor qui permet à l’automobiliste de sélectionner, comme point d’arrivée, les restaurants, hôtels ou attractions préférés des internautes.

Lire notre test complet (en anglais) : Garmin DriveSmart 61

Garmin Drive Assist 51

Le troisième œil sur la route.

Taille d’écran : 5 pouces | Cartes : 46 pays en Europe | Dimensions : 2 x 14 x 8,4 cm | Stockage : 4 Go | Autonomie : jusqu’à 30 minutes | Connectivité : Wi-Fi

Caméra embarquée

Prévient de multiples dangers

Assistance vocale concise

Batterie limitée aux petits trajets

Garmin pousse encore plus loin son intérêt pour la sécurité routière et déploie toute son ingéniosité pour conserver votre attention sur la route avec ce GPS. Le Garmin Drive Assist 51 intègre un assistant vocal sobre qui ne délivre que les informations directionnelles essentielles. L’écran est de taille standard et ne cherche pas à captiver votre regard plus que d’usage.

La bonne idée du Drive Assist 51, c’est sa dashcam ou caméra embarquée. Celle-ci détecte les dangers les plus proches (risques de collision, franchissement de voie, distance de sécurité non respectée…) Un atout supplémentaire pour demeurer totalement serein au volant.

Son large éventail de fonctionnalités, sa facilité d’utilisation et son clipsage / déclipsage facile en font un choix idéal pour les conducteurs qui cherchent un co-pilote efficace sans être envahissant.

Lire notre test complet (en anglais) : Garmin Drive Assist 51

TomTom Go 5200

S’il le pouvait, il prendrait le volant à votre place.

Taille d’écran : 5 ou 6 pouces | Cartes : cartographie mondiale à vie | Dimensions : 1,9 x 14,2 x 9,1 cm | Stockage : 16 Go | Autonomie : 1 heure et plus | Connectivité : Wi-Fi, SIM intégrée

Commandes vocales intuitives

Bonne autonomie

Trafic fluide garanti

Coût élevé

Le TomTom Go 5200 brille autant par sa souplesse que sa convivialité. Il se fixe aisément et se configure directement par commandes vocales. Riche en fonctionnalités, nous pourrions croire que sa prise en main est fastidieuse, il n’en est rien. Chaque option est déclenchée assez intuitivement, le GPS se veut très sensible à votre voix à la manière d’un assistant vocal comme Google Now ou Amazon Alexa.

Second bon point : la cartographie. La plus vaste de ce top puisque tous les trajets terrestres sont représentés avec une improbable précision. Le Go 5200 vous bluffera plus d’une fois lorsqu’il vous indiquera des itinéraires B quelques minutes avant que ne vous engouffriez dans un embouteillage sans fin. Enfin, nous louerons sa durée de vie légèrement au-dessus de la norme, puisqu’il peut tenir un peu plus d’une heure avant d’être branché à l’allume-cigare.

Si vous recherchez un partenaire de conduite de classe internationale et que vous ne craignez pas un investissement conséquent, cet appareil est fait pour vous.

Lire notre test complet (en anglais) : TomTom Go 5200

TomTom Go 520

Naviguez avec style… et sans surcoût !

Taille d’écran : 5 ou 6 pouces | Cartes : cartographie mondiale | Dimensions : 1,9 x 14,2 x 9,1 cm | Stockage : 16 Go | Autonomie : 45 minutes environ | Connectivité : Wi-Fi

Traitement rapide des informations

Commandes vocales associées à Siri / Google Now

Cartographie intégrale

Nécessite un smartphone pour les mises à jour du trafic en temps réel

Le TomTom Go 520 est un GPS malin qui a intégré ce qui fonctionne ailleurs. Il couple ainsi son interface de navigation à Google Now ou Siri (au choix) pour garantir des commandes fluides, avec un champ lexical étendu.

Comme sur le Go 5200, vous disposez d’une cartographie complète qui vous emmènera là où bon vous semble. Pour un coût bien moindre par rapport au modèle haut de gamme ci-dessus. Il est cependant moins autonome que ce dernier puisque sa batterie nécessitera une recharge au bout de trois quarts d’heure d’utilisation. En outre, le Go 520 réclame l’appairage d’un smartphone à proximité pour télécharger ses mises à jour. Sa réactivité extrême vaut bien ces infimes défauts.