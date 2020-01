WhatsApp : comment sauvegarder vos messages et fichiers média ?

Il est utile de pouvoir sauvegarder vos conversations WhatsApp, que vous souhaitiez transférer vos données vers un autre appareil ou simplement protéger vos messages et fichiers au cas où vous perdriez votre téléphone.

Bien que WhatsApp puisse sauvegarder automatiquement vos discussions dans le cloud, vous devez configurer cela. Et il est toujours utile de télécharger manuellement vos données si vous devez changer de téléphone immédiatement.

Dans cette perspective, voici comment utiliser l’application WhatsApp pour sauver vos conversations. Et, pourquoi pas, paramétrer l’application pour profiter d’une sauvegarde automatique.

Pour sauvegarder vos discussions WhatsApp, rendez-vous dans le menu « Discussions » de l’application, soit la page répertoriant toutes vos conversations.

Dans ce menu, appuyez sur l’icône Options en haut à droite, sous forme de trois points verticaux, et vous devriez voir une liste de fonctionnalités commençant par Nouveau groupe et finissant par Paramètres. Sélectionnez cette dernière.

Crédit photo : TechRadar / WhatsApp

Dans le menu Paramètres, cliquez sur la deuxième option, qui est Discussions, puis sur l’avant-dernière, soit Sauvegarde des discussions.

Vous retrouverez dès lors la dernière sauvegarde de WhatsApp sur le stockage local, ainsi que la taille de tous vos messages et fichiers média. À partir de là, vous pouvez aussi configurer le compte Google Drive sur lequel WhatsApp effectue la sauvegarde et définir si elle s’effectue via « Wi-Fi » uniquement ou « Wi-Fi et données mobiles » (si vous n’avez pas de réseau Wi-Fi, l’application utilisera votre forfait data 4G).

Pour procéder à l’opération, appuyez simplement sur le gros bouton vert Sauvegarder et votre téléphone exportera immédiatement toutes vos données WhatsApp sur le stockage local et sur Google Drive.

Afin que votre smartphone sauvegarde automatiquement les discussions WhatsApp, recherchez l’option Sauvegarde des discussions. Option que nous avons mentionnée précédemment, dans la section ci-dessus.

Vous arrivez ensuite sur le menu des Paramètres Google Drive. L’option qui vous intéresse s’intitule tout simplement Sauvegarder dans Google Drive. Sélectionnez-la pour obtenir une plage de fréquences à laquelle WhatsApp sauvegardera automatiquement vos contenus. De Jamais à Mensuel.

Crédit photo : TechRadar / WhatsApp

Choisissez celle qui vous convient le mieux. Si vous utilisez fréquemment l’application, alors « Quotidien » peut être le meilleur choix pour vous. A l’inverse, si vous ne vous connecter que 2 à 5 fois par mois sur WhatsApp, optez pour Seulement lorsque j’appuie sur Sauvegarder. Appuyez simplement sur la fréquence désirée pour la sélectionner.

Dans le même menu, vous pouvez enfin choisir d’effectuer la sauvegarde de vos fichiers via votre connexion Wi-Fi ou 4G. Mais aussi décider de sauvegarder ou non les vidéos reçues sur WhatsApp (celles-ci consommant énormément de data).