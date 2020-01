Comment passer des appels vidéo avec votre smartphone ?

Envoyer un SMS à ses contacts est utile, mais un appel vidéo s’avère toujours plus chaleureux. Particulièrement si vous êtes éloigné(e) de votre famille ou de vos amis depuis trop longtemps.

Les applications pour smartphones et tablettes vous permettent de passer des appels vidéo tout aussi facilement que d’appeler quelqu’un. Et tant que vous disposez d’un bon débit mobile ou d’un signal Wi-Fi excellent, vous devrez profiter de cette qualité de communication supplémentaire.

Mais quelles sont les meilleures applications vidéo pour rester en contact avec vos proches ? Jetons un coup d’œil aux différents acteurs en course.

FaceTime

Téléchargement: uniquement sur iOS

Si vous avez des proches qui ne sont pas trop technophiles mais possèdent un iPad ou un iPhone, FaceTime est probablement la meilleure application vidéo à utiliser. C’est très simple et elle est préinstallée sur les appareils Apple.

L’avantage de FaceTime est qu’il n’y a rien à configurer avant de passer votre appel. Vous activez l’option tout en appelant votre contact, aussi simplement que vous actionnez la fonction haut-parleur.

Il y a cependant une limite à l’application : elle n’est utilisable qu’avec un MacBook, un iPad ou un iPhone. Si vous êtes un utilisateur Android, vous êtes exclu des communications FaceTime.

Bonus : si vous utilisez FaceTime via un iPhone X, XS ou XS Max (ou les générations suivantes), vous disposez d’une bibliothèque Animoji et Memoji, qui remplace votre visage avec de jolis avatars animés.

Skype

Téléchargement: sur iOS et Android

Skype reste le champion incontesté du chat audio et vidéo. Et c’est l’opposé de FaceTime. Vous devez installer cette application vous-même et créer un compte ou vous servir d’une connexion Microsoft pour l’utiliser.

Skype fonctionne sur presque toutes les plateformes : smartphones Android, iPhone, tablettes, ordinateurs portables ou de bureau, consoles Xbox One, iPod touch… tout est compatible ! A l’exception des vieux téléphones utilisant un système d’exploitation Android antérieur à la version 6.0 Marshmallow. Ces derniers ne sont plus pris en charge par Skype.

Les appels vidéo et audio entre comptes Skype sont gratuits. Ils deviennent payants si vous décidez d’appeler un numéro fixe ou mobile non connecté à Skype.

Google Duo

Téléchargement: sur iOS et Android

Google possède plusieurs plateformes de chat vidéo, dont Hangouts et Duo. La seconde est bien plus simple et conviviale à utiliser. Pour ce faire, ouvrez l’application et vous verrez votre visage à travers la caméra frontale de votre téléphone. Sélectionnez le contact que vous souhaitez appeler dans la liste déroulante et démarrez votre communication vidéo.

Tout comme FaceTime, Duo est clair et facile d’usage – mais contrairement à l’application d’Apple, vous pouvez l’utiliser sur n’importe quel téléphone.

WhatsApp

Téléchargement: sur iOS et Android

Si vous utilisez WhatsApp, c’est probablement pour remplacer votre application SMS installée par défaut. Par son biais, vous avez la possibilité d’envoyer des montagnes d’images et de GIF animés sans rien payer. Mais le saviez-vous ? WhatsApp propose aussi des appels vidéo cryptés.

Pour commencer un appel vidéo sur WhatsApp, tout ce que vous avez à faire est d’appuyer sur l’icône Caméra située en haut de l’écran, sur n’importe quelle fiche contact. Vous pouvez ajouter jusqu’à 4 personnes dans un chat vidéo.

WhatsApp est le meilleur choix pour passer des appels vidéo sans surconsommer votre forfait data mobile. Rendez-vous dans la section « Utilisation données et stockage » dans les paramètres de l’application, puis activez l’option « Utilisation réduite des données ». WhatsApp consommera alors beaucoup moins de données lorsqu’elle sera connectée via 4G plutôt que par Wi-Fi.

Signal

Téléchargement: sur iOS et Android

Signal est considérée comme l’une des applications de messagerie les plus sécurisées. C’est en grande partie grâce à un protocole de sécurité ultra-crypté développé par son cofondateur, Moxie Marlinspike. Tellement efficace que d’autres applications, dont WhatsApp, l’ont depuis adopté.

Alors WhatsApp est-il aussi bon que Signal en termes de confidentialité ? Non. Signal ne recueille pas les métadonnées de la même manière que WhatsApp. Signal n’enregistre que les journaux de communications (heures et destinataires des appels).

Si vous ou votre famille êtes préoccupés par la protection de la vie privée, Signal est la meilleure application de messagerie à utiliser à l’heure actuelle. D’autant qu’elle intègre des appels vidéo de haute facture depuis trois ans déjà.

Facebook

Téléchargement: sur iOS et Android

Plus de deux milliards de personnes utilisent Facebook, il y a donc de fortes chances que bon nombre de vos proches le fassent également. Pour commencer un appel vidéo, recherchez simplement le bouton de la caméra vidéo dans n’importe quel écran de Messenger, que ce soit sur un navigateur Web ou dans l’application Facebook Messenger. Il s’agit de l’une des solutions de chat vidéo les plus simples, en particulier si certains de vos proches ne sont pas les plus technophiles et qu’ils ne possèdent pas d’iPad ou d’iPhone.

Facebook est aussi adapté au chat vidéo d’entreprise. Jusqu’à 50 personnes peuvent rejoindre le même chat !