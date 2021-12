Test Linksys Atlas Pro 6

Linksys Atlas Pro 6 est un routeur Wi-Fi 6 Mesh facile à mettre en route et à exploiter. Un système indispensable pour bénéficier du très haut débit accru, pour visionner vos séries préférées en streaming, jouer en ligne, lancer un point visio ou les trois à la fois. Idéal pour les grandes maisons et les bureaux.

Caractéristiques techniques Connectivité sans fil : WiFi 6 (IEEE 802.11ax), double bande, 5,4 Gbps

Processeur : 1,0 GHz, double cœur Qualcomm Home 216

Mémoire : 512 Mo

Stockage : 256 Mo (Flash)

Bandes Wi-Fi : 2,4 GHz et 5 GHz

Ports : 1x Gigabit Ethernet (WAN), 3x Gigabit Ethernet (LAN)

Dimensions (HxLxP) : 185 x 86,5 x 86,5 mm

Poids : 0,68 kg

Nous avons beaucoup aimé les performances et la facilité d'utilisation du système Mesh tri-bande Linksys Velop AX4200, mais à près de 500 € le pack de deux et à 600 € celui de trois (pour les grandes maisons), le Velop reste encore assez cher.

Le nouvel Atlas Pro 6 est donc conçu pour offrir une option plus abordable aux personnes qui souhaitent passer à la norme Wi-Fi 6. Sa vitesse maximale de 5,4 Gbps est en fait plus élevée que celle de 4,2 Gbps du Velop, bien qu'il réalise des économies en optant pour le Wi-Fi 6 bi-bande, plutôt que pour l'option tri-bande plus luxueuse du Velop.

Linksys déclare que le Velop tri-bande sera la meilleure option pour les foyers qui comptent un grand nombre d'appareils connectés - c'est-à-dire 30 ou plus. Mais pour la plupart des ménages, l'Atlas Pro 6 bi-bande fournira toujours les performances optimales dont ils ont besoin.

Le prix de l'Atlas Pro 6 commence à 449,99 € pour un pack de deux qui peut couvrir jusqu'à 500 m² de surface. Tandis que les logements / bureaux plus grands peuvent préférer le pack de trois que nous évaluons ici - ce dernier couvre 2000 m² maximum et coûte 550 €.

(Image credit: Linksys)

Design et caractéristiques principales

De manière quelque peu déroutante, Linksys a abandonné le nom Velop pour ce modèle, bien que l'Atlas Pro 6 ressemble à tous les autres modèles de la série, partageant sa forme appréciée de mini-tour blanche.

(Image credit: Linksys)

Les trois routeurs sont identiques, présentant une hauteur de 185 mm, ainsi qu’une largeur et une profondeur de 86,5 mm. De sorte qu'ils apparaissent suffisamment petits pour être placés sur une étagère ou une table. Chaque routeur est doté de cinq antennes internes pour assurer une bonne transmission du signal Wi-Fi, et de quatre ports Gigabit Ethernet dissimulés sur le panneau arrière.

L'un de ces ports Ethernet peut être utilisé pour connecter le routeur à votre modem ou routeur haut débit existant, alors que les trois autres fournissent une connexion réseau filaire à votre ordinateur portable, votre console de jeux ou tout autre appareil nécessitant un accès réseau.

(Image credit: Linksys)

L'application Linksys se révèle ultra-simple à utiliser et concède des options utiles telles que la possibilité de créer un réseau invité et de donner la priorité à un maximum de trois appareils qui ont besoin d'une performance Wi-Fi fluide et fiable (TV et console sont souvent privilégiés ici). Vous pouvez mettre en pause l'accès à Internet pour n'importe quel appareil lorsque vous voulez réunir les enfants pour dîner, et également créer un programme pour limiter leur navigation en ligne à certains moments de la journée.

Cependant, l'application ne va pas beaucoup plus loin que cela : il n'y a pas de filtres de contenu pour bloquer automatiquement les sites et plateformes web inappropriés. L'application vous laisse simplement ajouter, dans sa liste noire, quelques millions d'adresses web. Une par une.

Elle configure également un réseau Wi-Fi unique qui fusionne les bandes de fréquences 2,4 GHz et 5,0 GHz. Cela simplifie le processus pour les nouveaux venus, mais les utilisateurs plus expérimentés préféreront peut-être un système Mesh délivrant un contrôle plus fin des paramètres du réseau.

(Image credit: Linksys)

Performance et mise en route

Benchmarks (réseau simple, réseau fusionné) Test de vitesse Ookla (réception/émission)

Dans un rayon de 1,5 mètre, sans obstruction : 100 Mbps / 11 Mbps

Dans un rayon de 9 mètres, avec trois cloisons : 100 Mbps / 11 Mbps Téléchargement de 20 Go sur Steam

Dans un rayon de 1,5 mètre, sans obstruction : 12,5 Mo/s

Dans un rayon de 9 mètres, avec trois cloisons : 12,5 Mo/s

La mise en route se veut admirablement facile, même avant de télécharger l'application Linksys, puisque vous pouvez déballer un bon vieux CD-ROM, inclus avec une copie du manuel complet au format PDF, ainsi qu'une liste de numéros de téléphone pour contacter le support technique. Nous n'avons cependant pas eu besoin d'aide, car l'application Linksys peut exploiter le Bluetooth pour se connecter automatiquement aux trois routeurs et tout configurer pour vous.

Le premier routeur qui se connecte à votre modem (ou tout autre routeur existant) est appelé "nœud parent", les autres sont des "nœuds enfants". Tout ce que vous avez à faire est de renseigner un identifiant et un mot de passe pour conserver vos paramètres en sécurité dans l'application. Puis de répéter l’opération sur votre nouveau réseau Wi-Fi Mesh.

Nous avons installé l'Atlas Pro 6 avec le nœud parent dans la même pièce que notre routeur haut débit normal, et les deux nœuds enfants respectivement dans un couloir adjacent et dans notre bureau à l'extrémité dudit couloir. Le signal Wi-Fi dans ce bureau est normalement assez irrégulier, ce qui nous oblige à utiliser des adaptateurs de courant porteur pour fournir une connexion filaire aux ordinateurs présents.

Comme nous nous y attendions, les appareils situés dans la même pièce que le nœud parent n'ont fait qu'égaler les performances Wi-Fi de notre routeur haut débit existant, signalant une vitesse de 100 Mbps avec le test de débit Ookla et 12,5 Mo/s pour les téléchargements de jeux sur Steam. Ces vitesses étant le maximum supporté par notre service haut débit de 100 Mbps.

Cependant, nous avons été heureux de constater que ces débits n'ont pas vacillé une seule seconde lorsque nous nous sommes promenés avec notre ordinateur portable dans le couloir et dans l'arrière-boutique, ce qui nous a permis de profiter pleinement de notre connexion haut débit via le Wi-Fi.

En fait, la vitesse Wi-Fi de l'Atlas Pro 6 s’est montrée légèrement plus rapide que la vitesse filaire fournie par nos adaptateurs CPL (qui, il faut bien l'admettre, ont quelque peu vieilli ces dernières années).

Le débit de l'Atlas Pro 6 est peut-être trop élevé pour les foyers qui ne possèdent que quelques appareils connectés à leur réseau Wi-Fi, et il existe des routeurs Wi-Fi et des systèmes Mesh moins coûteux. Mais si vous avez besoin d'améliorer à la fois la portée et e débit de votre réseau Wi-Fi domestique, l'Atlas Pro 6 assurera cette tâche rapidement et simplement.

Achetez-le si...

Vous souhaitez configurer votre réseau Wi-Fi aux normes futures

L'Atlas Pro 6 n'est pas le système Mesh Wi-Fi 6 le moins cher actuellement, mais sa vitesse de 5,4 Gbps se veut remarquable pour la plupart des connexions Internet haut débit domestiques. Ce qui lui assure une belle longévité.

Vous possédez un très grand jardin

Le kit en trois parties que nous passons en revue ici peut créer un réseau wi-fi qui couvre des maisons d'une superficie allant jusqu'à 2 000 m², ce qui permet de vous balader à l'étage, au rez-de-chaussée et dans le jardin sans perdre votre connexion.

Vous avez besoin d’entretenir de multiples connexions filaires

Chacun des trois routeurs Atlas Pro 6 dispose de trois ports Gigabit Ethernet qui permettent d'établir des connexions filaires sans latence pour votre ordinateur portable, votre console de jeux ou d'autres appareils.

Ne l'achetez pas si...

Vous disposez d’un budget limité

La vitesse et la portée de l'Atlas 6 Pro seront excessives pour les petits foyers ou les logements disposant d'un haut débit plus modeste. Il existe des options moins coûteuses, notamment des routeurs plus anciens et des systèmes Mesh qui utilisent la norme Wi-Fi 5.

Vous aimez tout contrôler

L'application Linksys est très facile à utiliser, mais ses fonctionnalités techniques s’avèrent relativement limitées. Elle crée un réseau unique qui fusionne les fréquences 2,4 GHz et 5,0 GHz, et certains utilisateurs préféreront un contrôle plus poussé de leur configuration réseau.