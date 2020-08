Tablettes pas chères : quelles sont les meilleures offres ?

En 2020, il est possible de trouver une tablette tactile fine, légère, facile à transporter, avec des caractéristiques de qualité… au prix d’une tablette d’entrée de gamme. Votre banquier vous en remerciera.

Tout le monde ne peut pas se permettre en effet de dépenser plusieurs centaines d’euros pour acquérir une première tablette tactile ou tout simplement la renouveler. Bien sûr, une tablette tactile est très utile pour naviguer sur Internet, communiquer avec ses proches, regarder ses films, séries et chaînes YouTube préférés, télécharger et partager de nouveaux jeux mobiles. Mais vaut-elle d’investir un budget qui pourrait-être consacré à un ordinateur portable ou à un smartphone haut de gamme ?

C’est le cas de la meilleur tablette du moment, l’iPad Pro 11, et de la meilleure tablette Android à ce jour, la Samsung Galaxy Tab 6. Respectivement au prix d’un Dell XPS 13 (128 Go) et d’un iPhone 11 (64 Go). Elles disposent certes de capacités impressionnantes mais pour une utilisation quotidienne basique, leur achat peut apparaître disproportionné.

Vous pouvez bien entendu profiter d’événements spéciaux comme le Black Friday ou les soldes qui vous permettront de craquer pour les tablettes les plus performantes à moindre prix. Grâces à des remises intéressantes ou à des ventes flash.

Ou alors vous tourner vers des tablettes tactiles moins récentes mais dont la puissance et le design leur ont permis de perdurer, génération après génération. Ce sont ces tablettes bon marché que nous avons choisi de mettre en avant. Nous avons testé et comparé les modèles offrant encore une structure robuste, une autonomie correcte, un écran et un système audio agréables, un chipset puissant, quelques fonctionnalités ou composants bonus. Bref un excellent rapport qualité / prix.

Les meilleures tablettes éco en un coup d’œil :

Apple iPad 9.7 Lenovo Tab 4 8 Plus Amazon Fire HD 8 Plus (2020) Amazon Fire HD 10 (2019) Amazon Fire HD 8 (2020) Samsung Galaxy Tab A 10.5 Amazon Fire 7 (2019)

A quelle tablette bon marché faire confiance en 2020 ?

(Image credit: Apple)

1. Apple iPad 9.7 Des améliorations majeures pour un prix de plus en plus abordable. Poids : 469 g | Système d’exploitation : iOS 12 | Taille d'écran : 9,7 pouces | Résolution : 1536 x 2048 pixels | Processeur : A10 Bionic | RAM : 2 Go | Stockage : 32 / 128 Go | Emplacement Micro SD : non | Autonomie : jusqu'à 10 heures | Caméra : 8 Mpx | Caméra frontale : 1.2 Mpx Low Stock 329 € Voir at Asgoodasnew FR No price information Check Amazon 294 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Meilleur rapport qualité / prix Fonctionne avec le stylet Apple Pencil Bonne qualité d’image Design un peu daté Incompatible avec le clavier Smart Keyboard

L'iPad 9,7 pouces de 2018 est la meilleure tablette disponible pour un montant abordable, à l’heure actuelle. Ce n'est évidemment pas le plus récent des iPads d'entrée de gamme mais il génère encore de nombreux avis positifs sur les sites marchands comme Amazon et Rue du Commerce.

Une popularité qui est le résultat d’un suivi régulier par Apple avec des mises à jour logicielles fréquentes et un passage sous iOS 13 qui lui permet de bénéficier des derniers correctifs de sécurité. Mais aussi - et surtout - de faire tourner les applications et jeux mobiles les plus récents.

Son écran de qualité supérieure vous garantit une lecture vidéo nette, avec des niveaux de contraste et de luminosité on ne peut plus convenables.

Il est impossible de lui associer un clavier de type Smart Keyboard mais l’interaction avec le stylet Apple Pencil, désormais possible, le transforme en « iPad Pro light ». Une alternative qui séduira les étudiants comme les grandes familles.

Lire notre test complet (en anglais) : iPad 9.7

Crédit photo : Lenovo

2. Lenovo Tab 4 8 Plus De la puissance à revendre, même pour son âge avancé. Poids : 300 g | Système d’exploitation : Android 7.0 | Taille d'écran : 8 pouces | Résolution : 1200 x 1920 | Processeur : Snapdragon 625 | Stockage : 16 Go / 64 Go | Batterie : 4850 mAh | Caméra : 8 Mpx | Caméra frontale : 5 Mpx No price information Check Amazon 29 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Des performances au rendez-vous Design premium Son saisissant Se raye facilement Caméra passable

Dans un océan de tablettes et de smartphones, il est difficile de concevoir un appareil mobile qui ait suffisamment de personnalité pour se démarquer. Avec son modèle Tab4 8’’ Plus, Lenovo a réussi à produire une exception, à la fois puissante et économique.

Outre ses haut-parleurs stéréo placés de front et qui installe un environnement sonore parfaitement juste, il est bon de saluer l’effort apporté par le constructeur sur l’intégration d’un chipset performant (le Snapdragon 625). Couplé à 4 Go de RAM, il exécute rapidement l’ensemble de vos tâches quotidiennes ou jeux mobiles, assure un bon débit Wi-Fi et prend en charge des téléchargements volumineux.

La Tab4 8’’ Plus s’avère dès lors une très bonne initiation au monde des tablettes tactiles. Elle conviendra d’autant plus aux personnes âgées sans aucun matériel ni notion d’informatique, tant il est facile de la prendre en main.

Lire notre test complet (en anglais) : Lenovo Tab 4 8 Plus

(Image credit: Amazon)

3. Amazon Fire HD 8 Plus (2020) Un écran intelligent piloté par Alexa. Poids : 355 g | Système d’exploitation : Fire OS | Taille d'écran : 8 pouces | Résolution : 880 x 1280 pixels | Processeur : quadricœur | Stockage : 32/64 Go | Autonomie : jusqu'à 12 heures | Caméra : 2 Mpx | Caméra frontale : 2 Mpx No price information Check Amazon Recharge sans fil Peut être utilisée comme un appareil Echo Show Plus de RAM Qualité d'image passable

Les tablettes Fire d'Amazon ont toujours été conçues pour offrir un support de divertissement extrêmement abordable à ses abonnés Prime. Et la dernière mise à niveau de son modèle 8 pouces est un vrai cadeau pour les utilisateurs habitués à cette série. La HD 8 Plus de 2020 dispose, en effet, d’une plus grande autonomie, d’un processeur plus rapide et d'une connectivité USB-C.

Si l’écran LCD inchangé entraîne les mêmes plaintes qu'en 2018 - manque de clarté, faible résolution -, la mémoire vive supplémentaire offerte par la Fire HD 8 Plus la rend plus réactive. Le point fort de cette édition premium : elle se transforme automatiquement en un écran intelligent alimenté par Alexa, pour rivaliser avec l'Echo Show 8.

Abonné à Amazon Prime ? Vous avez ici de quoi profiter de la sélection de jeux et d’applications Amazon mais aussi des films et des séries Amazon Prime Video.

Lire notre test complet (en anglais) : Amazon Fire HD 8 Plus

Crédit photo : Amazon (Image credit: Amazon)

4. Amazon Fire HD 10 (2019) Le choix sûr contre l’obsolescence programmée. Poids : 500 g | Système d’exploitation : Fire OS | Taille d'écran : 10,1 pouces | Résolution : 1920 x 1200 | Processeur : quad-core | Stockage : 32 Go / 64 Go | Autonomie : jusqu'à 12 heures | Caméra : 2 Mpx | Caméra frontale : VGA No price information Check Amazon Coût ridicule Affichage Full HD Alexa pour assistant Cadre en plastique N’est pas faite pour la photo (ni la vidéo)

La Fire HD 10 reste clairement l'une des options les plus avancées d'Amazon avec un grand écran de 10 pouces. Ce dernier sera l’intermédiaire idéal pour consommer les contenus Amazon, des films et séries Prime Video aux ebooks Kindle, en passant par les 50 millions de titres d’Amazon Music. Indispensable si vous êtes abonné(e) à Amazon Prime !

La possibilité d’utiliser l’assistant Alexa et de commander votre tablette vocalement se veut également un luxe. Son avantage majeur reste toutefois sa durée de vie, Amazon n’ayant pas vocation à auto-remplacer son matériel tous les deux ans. Un bon investissement malgré son appareil photo / caméra totalement dispensable.

Lire notre test complet (en anglais) : Amazon Fire HD 10

(Image credit: Amazon)

5. Amazon Fire HD 8 (2020) Pour les férus d’Amazon… et les économes. Poids : 363 g | Système d’exploitation : Fire OS | Taille d'écran : 8 pouces | Résolution : 1280 x 800 | Processeur : Quad-core 1,3 GHz | RAM : 1,5 Go | Stockage : 16 / 32 Go | Autonomie : jusqu'à 10 heures | Caméra : 2 Mpx | Caméra frontale : 2 Mpx Prime 99,99 € Voir at Amazon Moins de 100 euros Un système audio correct Résolution HD uniquement Verrouillée sur l'écosystème Amazon

Si ce n’est la taille de son écran et son prix revu à la baisse, la Fire HD 8 est presque en tout point jumelle de la version 10 pouces. L'édition 2020 embarque 30% de puissance supplémentaire, une batterie volumineuse et un port USB-C. Quant à l'appareil photo défectueux de la HD 8 2018, il a été revu et corrigé pour le plus grand bonheur des utilisateurs réguliers de la gamme.

Vous profiterez encore pleinement des services Amazon et de performances de jeux étonnamment fortes pour une tablette entrée de gamme. Il est possible de la transformer en mediacenter intéressant grâce à son emplacement pour carte Micro SD qui permet de stocker jusqu’à 400 Go de contenus.

Le rendu sonore est un cran inférieur à celui de la Fire HD 10 mais ses haut-parleurs stéréo restent décents.

Lire notre test complet (en anglais) : Amazon Fire HD 8 (2020)

(Image credit: Future)

Si Samsung a réussi à s’imposer comme concurrent le plus dangereux d’Apple dans le marché des appareils mobiles, c’est avant tout en proposant, en parallèle de ses fleurons haut de gamme, des modèles avec un ratio performances / prix quasi imbattable. La Samsung Galaxy Tab A 10,5’’ s’affirme ainsi comme la réponse de la société sud-coréenne à la meilleure tablette en tête de ce guide d’achat.

Sans réussir à atteindre la puissance ni la qualité d’image de l’iPad 9,7’’, la candidate de Samsung parvient cependant à présenter une solution multimédia abordable avec un écran HD lumineux, une restitution stéréo correcte et une autonomie approchant les 19 heures sans recharge. De quoi enchaîner vos saisons sérielles ou vos trilogies SF favorites !

Lire notre test complet (en anglais) : Samsung Galaxy Tab A 10.5

6. Amazon Fire 7 (2019) Une liseuse premium mais pas que… Poids : 286 g | Système d’exploitation : Fire OS | Taille d'écran : 7 pouces | Résolution : 1024 x 600 | Processeur : Quad-core 1,3 GHz | RAM : 1 Go | Stockage : 16 / 32 Go | Autonomie : jusqu'à 7 heures | Caméra : 2 Mpx | Caméra frontale : 2 Mpx Prime 69,99 € Voir at Amazon Moins de 70 euros Conçue pour durer Ecran terne Sélection d'applications limitée

Avez-vous souligné l’absence du sigle HD dans l’intitulé de cette toute jeune tablette d’Amazon ? Rien d’anormal puisqu’ici, le marchand a fait l’impasse sur l’ajout d’un écran haute définition pour privilégier le prix le plus bas possible dès sa première sortie d’usine.

La Fire 7 ne ravira pas vos rétines mais pourra les maintenir collées sur son interface toujours riche en contenus et simplissime pour tous les usages comme tous les âges. Si vous souhaitez initier votre enfant à la prise en main informatique, c’est l’appareil idéal. D’autant que sa robustesse lui évitera de finir à la poubelle dans les deux premières heures. La qualité Amazon lui prédit même une durée de vie de plusieurs années.

La Fire 7 s’avère enfin une excellente liseuse d’ebooks classiques ainsi que de livres audio qui peuvent vous être contés par l’assistant Alexa. Là encore pour les enfants… de 7 mois à 107 ans !

Lire notre test complet (en anglais) : Amazon Fire 7