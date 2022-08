Les meilleures caméras de sécurité domestique intérieure et extérieure en 2022

À la recherche d'une caméra de sécurité résidentielle qui garantit que les moindres détails soient visibles dans les séquences enregistrées, même si le champ de vision de la caméra couvre une grande surface ? L'Arlo Ultra 2, qui enregistre en 4K, offre exactement cela et est idéale pour être installée en hauteur sur votre propriété, par exemple pour surveiller votre allée et vous assurer que vous pouvez toujours lire la plaque d'immatriculation d'une voiture.

Les images enregistrées par l'Arlo Ultra 2 sont extrêmement claires et détaillées, et en couleur de jour comme de nuit, grâce à une LED intégrée. Il s'appuie sur l'Arlo Ultra avec la prise en charge des bandes Wi-F 2,4GHz et 5GHz et une portée accrue, ce qui devrait mettre fin aux problèmes de connectivité. Elle est également compatible avec Alexa, Google Assistant et HomeKit, également, et dispose d'une gamme de fonctionnalités intelligentes qui permettent de réduire le nombre d'alertes que la caméra vous envoie.

Cependant, l'Arlo Ultra 2 vous coûtera au moins 599,99 euros (il existe différentes configurations de caméra) et si vous souhaitez stocker des vidéos pour les visionner ultérieurement, vous devrez vous abonner à Arlo Secure au prix de 14,99 euros par mois si vous souhaitez continuer à stocker des séquences en 4K et à utiliser les différentes fonctions intelligentes. Il est possible de stocker des séquences en local sur une carte micro SD dans la station de base, mais ces vidéos ne peuvent pas être visualisées via l'application Arlo.

Si cela est légèrement au-dessus de votre gamme de prix, envisagez l'Arlo Pro 3, qui est également fournie avec une station de base pour le stockage local, ou l'Arlo Pro 4 qui se connecte directement à votre réseau Wi-Fi domestique. Ces deux caméras Arlo enregistrent en 2k, et offrent donc toujours des images détaillées, mais sont plus abordables.