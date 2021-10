Meilleurs blenders et mixeurs 2021 : préparez les jus de fruits les plus frais sans pression

Le meilleur mixeur (ou blender en anglais) vous permet de déguster un jus d'orange frais au petit-déjeuner ou une boisson fruitée rafraîchissante à tout moment, sans avoir à passer par l'épicerie ou le bar à smoothie du quartier. Adapté à toute une gamme de fruits, y compris les agrumes, les baies et les variétés tropicales, ainsi qu'aux légumes robustes et même aux légumes verts feuillus comme le chou frisé, le meilleur mixeur peut offrir un moyen facile d'augmenter votre apport en nutriments.

Il existe deux types de mixeurs : les centrifugeuses, qui sont les plus abordables et les plus rapides du marché, et les presse-agrumes à froid. Un presse-agrumes centrifuge utilise des lames rotatives pour extraire le jus des fruits, tandis qu'un presse-agrumes à froid, également appelé presse-agrumes lent ou presse-agrumes à mastication, broie et mâche les fruits et les légumes, puis pousse le mélange à travers une passoire pour séparer le jus de la pulpe.

Un presse-agrumes à pression à froid est plus cher qu'un presse-agrumes centrifuge, et il n'est pas surprenant qu'il soit plus lent étant donné son nom ; cependant, il permet d'extraire de grandes quantités de jus des produits frais et préserve mieux les nutriments, car il ne crée pas le même niveau de chaleur qu'un presse-agrumes centrifuge.

L'utilisation d'un mixeur est un excellent moyen d'augmenter la quantité de fruits et de légumes que vous consommez.

Lorsqu'il s'agit de choisir le meilleur mixeur extracteur de jus pour vous, il existe un large éventail de modèles. Des marques d'appareils électroménagers bien connues, comme Smeg, Nutribullet et Breville, qui propose également certaines des meilleures cafetières, distribuent toute une gamme de modèles. Vous trouverez également des appareils conçus par des marques spécialisées dans les jus de fruits, comme Kuvings et Nama.

Nous avons mis à l'épreuve un certain nombre de modèles différents pour découvrir quel est le meilleur mixeur / blender de 2021.

Quel mixeur / blender choisir en 2021 ?

Breville Juice Fountain Cold Le meilleur mixeur que vous pouvez acheter en ce moment. Caractéristiques techniques Type: Centrifugeuse Capacité: 2 litres Pourquoi l'acheter + Pichet à couvercle de grande capacité + Jus de fruits doux et sans pulpe + L'appareil reste froid pendant l'utilisation Pourquoi attendre - Moins efficace pour mixer les légumes à feuilles - Beaucoup de mousse dans certains jus

Si vous êtes à la recherche du meilleur mixeur disponible sur le marché, le Juice Fountain Cold de Breville est le meilleur choix en termes de rendement, de simplicité et de prix. Avec un pichet de 2 litres et un récipient à pulpe de 3,4 litres, cet extracteur de jus peut produire de grandes quantités en une seule fois, et nous avons été impressionnés par la clarté du jus produit, et par le fait qu'il n'y avait pas de pulpe dedans. En marche, le mixeur reste froid, malgré sa vitesse d'essorage élevée, afin d'éviter que les vitamines et les minéraux ne soient endommagés par la chaleur au cours du processus d'extraction. Si vous êtes un fan des shots de chou frisé, alors ce n'est pas le presse-agrumes qu'il vous faut, car il a eu du mal à extraire beaucoup de jus des feuilles vertes, et nous avons également constaté que si les jus étaient doux, ils pouvaient contenir une épaisse couche de mousse. Cependant, compte tenu de son prix de milieu de gamme, nous pensons que c'est un mixeur qui mérite d'être considéré.

2. Nutribullet Un presse-agrumes efficace et à prix réduit. Caractéristiques techniques Type: Centrifugeuse Capacité: 800 ml Pourquoi l'acheter + Son récipient peut contenir une pomme entière sans avoir à la couper + Composants lavables au lave-vaisselle + Le pichet est livré avec un couvercle pour faciliter le stockage du jus de fruit Pourquoi attendre - Peut laisser passer un peu de pulpe - Beaucoup d'écume sur le dessus - Peu efficace pour extraire les légumes à feuilles

C'est un excellent extracteur de jus d'entrée de gamme pour ceux qui ont un budget limité. Avec ses deux réglages de vitesse, il est facile à utiliser, et ses composants lavables au lave-vaisselle facilitent son nettoyage. Il est efficace pour produire beaucoup de jus à partir de fruits et de légumes, mais dans nos tests, les jus que nous avons créés n'étaient pas complètement lisses et avaient une grande couche de mousse sur le dessus. La centrifugeuse Nutribullet a également eu du mal à produire beaucoup de jus à partir de légumes verts feuillus, comme le chou frisé, et c'est pourtant ce que nous attendions d'un centrifugeur. Le Nutribullet est un mixeur compact et soigné, doté d'une large goulotte d'alimentation, qui vous évite de perdre du temps à hacher des produits frais, et d'un couvercle pour faciliter le stockage du jus. Il existe également un livret de recettes, qui offre de nombreuses sources d'inspiration pour les novices en matière de jus de fruits. Si vous disposez d'un budget limité, ce presse-agrumes mérite d'être considéré.

3. Amzchef ZM15 Le meilleur presse-agrumes à offrir. Caractéristiques techniques Type: Presse-agrumes à froid Capacité: 700 ml Pourquoi l'acheter + Bon rapport qualité-prix + Facile à assembler + Toutes les pièces vont au lave-vaisselle Pourquoi attendre - Petit récipient - Manuel d'instructions médiocre

Avec un prix inférieur à 100€, ce presse-agrumes à froid représente un excellent rapport qualité-prix et s'avère idéal pour les personnes disposant d'un budget limité mais souhaitant tout de même obtenir des jus de fruits généreux ou des boissons rafraîchissantes à partir de légumes verts. Nous l'avons trouvé facile à assembler et simple à utiliser. Les rendements en jus étaient légèrement inférieurs à ceux des mixeurs haut de gamme, mais dépassaient les résultats de son concurrent le plus proche en termes de prix, le Ninja Cold Press. Les composants vont au lave-vaisselle, ce qui facilite également le nettoyage. Cependant, le récipient est plus petit que celui des autres mixeurs que nous avons testés, ce qui signifie que vous devrez passer du temps à hacher les fruits et les légumes avant de les presser. En outre, le manuel d'instructions n'était pas aussi détaillé que nous l'aurions espéré.

4. Nama Vitality 5800 Le meilleur mixeur de légumes en circulation. Caractéristiques techniques Type: Presse-agrumes à froid Capacité: 1 litre Pourquoi l'acheter + Produit des jus lisses, clairs et sans mousse + Bon rendement + Silencieux Pourquoi attendre - Coûteux par rapport au reste du marché - Récipient moins large

Si vous êtes à la recherche du meilleur mixeur de légumes verts à feuilles, le Nama 5800 est fait pour vous. Nous avons été extrêmement impressionnés par cet extracteur de jus, qui est propre et compact, et qui a obtenu certains des rendements les plus élevés (la quantité de jus par rapport au poids initial des fruits et légumes) que nous ayons jamais obtenus - même en pressant du chou frisé. Cependant, c'est aussi l'un des plus chers du marché. Il est simple à utiliser et est livré avec trois filtres interchangeables, qui vous permettent de préparer des smoothies et des sorbets ainsi que des jus rafraîchissants. Nous avons apprécié ses jus de fruits ou de légumes clairs, doux et sans mousse. Le récipient n'est pas aussi large que souhaité, vous devrez donc hacher les gros fruits avant de commencer à les presser. Toutefois, il s'agit là d'un problème mineur pour le meilleur mixeur que nous ayons testé à ce jour.

5. Sage 3X Bluicer Pro Le meilleur mixeur 2-en-1. Caractéristiques techniques Type: Centrifugeuse Capacité: 1,5 litre Pourquoi l'acheter + Mélangeur et centrifugeuse en un seul appareil + Rapide et efficace + Commandes de navigation pratiques Pourquoi attendre - Design volumineux - Le plus bruyant du classement

Contrairement aux autres mixeurs de notre sélection, le Sage the 3X Bluicer Pro mixe toutes les consistances. Il est aussi arrivé en tête des tests de vitesse, en pressant une pomme en seulement 10 secondes - ce qui en fait l'un des extracteurs de jus les plus rapides et les plus efficaces que nous ayons évalués. Il est également doté d'un panneau de commande LED informatif qui vous guide à travers les étapes et vous permet de régler la vitesse - une fonctionnalité qui, selon nous, fait défaut sur les mixeurs standard. Cependant, en cours d'utilisation, c'est le presse-agrumes le plus bruyant de cette liste. Et il peut paraître volumineux sur votre plan de travail.

Si vous recherchez un appareil capable de préparer plus que de simples boissons rafraîchissantes à base de fruits et de légumes, le presse-agrumes à froid Evolution 820 de Kuvings mérite d'être considéré. Il est livré avec deux passoires, mais un homogénéisateur supplémentaire, qui vous permet de composer vos smoothies, sauces, purées et glaces maison. Le presse-agrumes Kuvings n'est pas bon marché, mais avec sa base relativement lourde et son corps élégant, vous pouvez dire que vous payez pour une pièce durable et sérieuse. Il nous a impressionnés en produisant un jus lisse, clair et sans mousse à partir d'une grande variété de fruits et de légumes. C'est également l'un des appareils les plus silencieux du classement. Seul ombre au tableau, cette machine est volumineuse.

8. Smeg SJF01 Le meilleur mixeur pour les amateurs d'électroménager rétro. Caractéristiques techniques Type: Presse-agrumes à froid Capacité: 1 litre Pourquoi l'acheter + Une apparence attrayante + Facile à utiliser + Levier de réglage efficace Pourquoi attendre - Pas de séparateur de mousse - Caractéristiques basiques

La jolie silhouette rétro de l'extracteur de jus à mastication lente Smeg SJF01 fait certainement bonne figure sur le plan de travail, mais ses fonctions de base sont un peu moins luxueuses. Conçu pour s'harmoniser avec la gamme emblématique de petits et gros appareils des années 1950 de Smeg, ce presse-agrumes est livré avec un minimum d'accessoires et ne dispose pas de séparateur de mousse. Nous l'avons trouvé simple à utiliser. Dans l'ensemble, il produit un jus clair et lisse à partir d'un large éventail de fruits et de légumes. Nous avons également été impressionnés par le levier de réglage qui permet d'ajuster l'épaisseur du jus à votre goût.

Pour trouver les meilleurs mixeurs, nous avons passé des heures dans la cuisine à mettre les meilleurs modèles à l'épreuve pour préparer un jus vert à partir de brocoli, de céleri, de poires et de gingembre, tout en extrayant des carottes, des oranges et des pommes. En plus d'évaluer l'onctuosité et la rapidité de distribution des boissons, nous vérifions si l'amertume de la chair et de la pulpe a altéré le goût du jus, la quantité de mousse créée dans la boisson et s'il reste des produits frais dans l'appareil qui n'ont pas été pressés.

Pour chaque modèle, nous évaluons le niveau sonore, la durabilité et la facilité de nettoyage du corps et des pièces, si la goulotte est suffisamment large pour les fruits et légumes entiers ou s'ils doivent être coupés avant d'être pressés, et s'il y a des éclaboussures et des gouttes pendant et après l'utilisation.

Que faut-il prendre en compte lors de l'achat d'un mixeur ? Comme nous l'avons déjà mentionné, vous avez le choix entre deux types de mixeurs si vous souhaitez investir dans un appareil capable d'extraire le liquide des fruits et légumes. Une centrifugeuse utilise une lame plate et une passoire rotative pour créer du jus frais, et fonctionne mieux avec les fruits et légumes plus fermes. Ils sont plus rapides et plus abordables que les presseurs à froid, mais ils sont plus bruyants et créent plus de chaleur, ce qui peut dégrader les nutriments des fruits plus rapidement que les presseurs à mastication lente. Un extracteur de jus à rotation lente, ou presse-agrumes à froid, prend son temps pour décomposer les fruits et les légumes afin de conserver le maximum de nutriments et d'extraire chaque goutte de jus. Ils sont plus chers qu'un extracteur centrifuge, mais cela peut s'avérer rentable à long terme, car vous obtiendrez un meilleur rendement en jus. De nombreux mixeurs sont équipés d'une gamme de tamis de différentes tailles, ce qui signifie que vous pouvez contrôler la quantité de pulpe, le cas échéant, qui est retenue dans le jus, et pour ceux qui n'aiment pas la mousse sur le jus fraîchement pressé, recherchez les modèles qui incluent un séparateur de mousse. Certains extracteurs de jus proposent même des accessoires supplémentaires pour vous permettre de créer des beurres de noix, des pâtes fraîches et même de moudre du café en plus d'extraire du jus. Tenez également compte de la taille de l'appareil, de l'endroit où vous allez le ranger, des accessoires fournis et du temps nécessaire à son nettoyage.

Quel est le meilleur type de mixeur ? Il existe donc deux types de mixeurs sur le marché : les centrifugeuses et les extracteurs à froid. Vous pouvez donc vous demander quel type d'extracteur de jus est le meilleur. Les centrifugeuses sont plus abordables que les presse-agrumes à froid et extraient plus rapidement le jus. Cependant, les lames qu'ils utilisent pour extraire le jus des fruits créent des déchirures, ce qui peut détruire les nutriments et les minéraux contenus dans le liquide fruité. Les presse-agrumes à froid préservent mieux les nutriments du jus de fruit car ils broient et mâchent le fruit pour en extraire le jus plutôt que d'utiliser des lames qui génèrent de la chaleur. Cependant, cela signifie que le processus d'extraction du jus est plus lent qu'avec un extracteur centrifuge et qu'il est également plus coûteux.

Le nettoyage d'un mixeur n'est pas toujours facile, d'autant plus qu'il y a beaucoup de petites fentes où les fruits ou les légumes peuvent se coincer et commencer à s'accumuler. En veillant à la propreté de votre presse-agrumes, vous obtiendrez un jus aussi frais que possible tout en garantissant l'hygiène de l'appareil.

Pour nettoyer en profondeur votre presse-agrumes, éteignez-le et débranchez-le, puis retirez toutes les pièces amovibles de l'appareil pour pouvoir les nettoyer. Placez toutes les pièces détachées dans de l'eau chaude et ajoutez un peu de produit vaisselle - vous pouvez les frotter avec un chiffon ou une brosse à récurer. Si cela ne suffit pas à éliminer les accumulations tenaces, rincez les pièces à l'eau, puis faites-les tremper dans du vinaigre blanc.

Pour les parties les plus petites et les plus difficiles à atteindre de l'extracteur de jus, vous devrez peut-être investir dans des micro-brosses à récurer. Vous pouvez acheter des brosses à récurer conçues pour atteindre les zones difficiles d'accès sur Amazon.com.

Vous pouvez utiliser une cuillère ou une spatule pour retirer la pulpe de l'appareil et appuyer sur une petite éponge à l'intérieur du bac à pulpe pour absorber les morceaux de pulpe qui restent collés.