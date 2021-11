Meilleurs multicuiseurs 2021 : lesquels sont capables de sublimer vos recettes facilement ?

Pour voir comment les autocuiseurs et les multicuiseurs se distinguent, nous avons passé des centaines d'heures à préparer des currys et des chilis, des fournées de riz et même des portions de légumes à la vapeur, et nous avons comparé les résultats finaux. Nous recherchons une viande qui se détache de l'os tout en restant tendre et succulente, un riz moelleux mais avec du mordant et des légumes croquants. Nous avons également comparé leur facilité d'utilisation et leur rapidité de cuisson.

Nous évaluons chaque modèle en fonction du nombre de méthodes de cuisson différentes qu'il propose, de la durabilité et de la facilité de nettoyage du corps et des pièces, du niveau sonore en cours d'utilisation et lors du relâchement de la pression, ainsi que de la chaleur de l'enveloppe extérieure. Nous évaluons également la simplicité d'utilisation de chaque multicuiseur, la nécessité ou non de lire le mode d'emploi avant de cuisiner, l'existence d'une source d'inspiration pour les recettes et les accessoires utiles tels que les supports et les plateaux fournis.