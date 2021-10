Meilleure machine à café 2021 : réalisez les cafés, cappuccino et expresso les plus divins à domicile

La meilleure machine à café vous permet de préparer chez vous des boissons chaudes dignes de celles servies par un barista professionnel. Il existe sur le marché un large éventail de machines à café distinctes qui vous permettent de réaliser autant de recettes que vous le souhaitez et de créer des expressos, des cappuccinos et d'autres boissons à base de café quand vous le souhaitez.

Lorsqu'il s'agit de choisir la meilleure machine à café, nous sommes toujours perdus par l'ampleur du catalogue proposé. Les meilleures machines à café à grains sont chères mais entièrement automatisées, prenant en charge chaque étape du processus de préparation, de la mouture des grains à la mesure du café et, dans certains cas, au moussage du lait. Cela signifie que vous pouvez obtenir votre boisson préférée en appuyant simplement sur un bouton.

La meilleure machine à expresso vous permettra d'endosser le rôle de barista et d'expérimenter la pression et le temps d'infusion pour obtenir un expresso qui vous convient.

Si vous êtes à la recherche de boissons chaudes dignes d'un coffee-shop avec un minimum d'efforts, pensez à l'une des meilleures machines à café une tasse. Nespresso et Keurig sont les marques les plus connues qui fabriquent ces machines, souvent appelées cafetières à dosettes. Plus abordables que les autres types de cafetières, elles utilisent des capsules contenant du marc de café pour préparer une tasse de votre breuvage préféré. Bien que cela implique des conséquences néfastes sur le plan du développement durable.

Pour ceux qui boivent du café en grande quantité, l'une des meilleures cafetières filtre vous permettra de ne jamais être à court de votre boisson chaude préférée.

Nous avons mis à l'épreuve différentes machines à café de marques telles que DeLonghi, Nespresso, Breville et KitchenAid, en évaluant leur efficacité à préparer des expressos et autres boissons à base de café, afin de déterminer quelle est la meilleure cafetière que vous pouvez acheter en ce moment.

Le Black Friday 2021 approchant (il aura lieu le vendredi 26 novembre), vous aurez ici une bonne occasion de vous faire ce plaisir. Avec de multiples offres exceptionnelles sur les machines à café et cafetières les plus complètes du marché. Si vous souhaitez en profiter avant cette date, nous remontons ci-dessous les tarifs les plus récents et les plus intéressants.

Quelle machine à café ou cafetière choisir en 2021 ?

(Image credit: Breville)

La Bambino Plus de Breville mérite sa place de meilleure machine à café facile à utiliser, car elle est simple à manipuler tout en vous permettant de personnaliser votre café. Cette machine à expresso produit un expresso doux et intense et se chauffe rapidement. Elle peut également faire mousser le lait et offre trois réglages différents de la température du lait ainsi que trois réglages de la mousse pour que vous puissiez avoir votre boisson comme vous l'aimez. Cette machine est suffisamment petite pour ne pas envahir votre plan de travail, mais elle possède presque tout ce qu'il faut pour vous offrir un café digne d'un barista. Il convient toutefois de noter que, contrairement à certaines machines à expresso, elle ne peut préparer qu'un seul café à la fois et qu'elle doit être nettoyée après chaque utilisation. Cette machine Breville n'est pas la moins chère du marché, mais elle a obtenu des résultats exceptionnels lors de nos tests et nous pensons qu'elle vaut bien son prix.

(Image credit: De’Longhi)

Si vous recherchez une machine qui automatise complètement la création d'une tasse de café onctueuse, de la recherche des grains à la mousse de lait, la Dinamica Plus de De'Longhi est la meilleure que vous puissiez trouver actuellement. Simple à utiliser, l'écran tactile couleur vous guide à chaque étape du choix et de la personnalisation de votre café - du niveau de mouture, de la force et de la quantité au niveau de la mousse de lait et de la température. Il faudra toutefois un peu d'expérimentation pour obtenir la boisson parfaite pour vous. Lors du test, la machine à café a produit un café intense et onctueux avec une crème épaisse à chaque fois, tandis que le mousseur de lait automatique garantissait des bulles épaisses, veloutées et stables. Cependant, il s'agit d'un appareil volumineux, qui prend beaucoup de place sur le plan de travail d'une cuisine, et comparé aux machines à expresso et aux machines à café individuelles, il est également cher.

(Image credit: KitchenAid)

Si vous recherchez une machine à café abordable, la cafetière filtre KitchenAid Classic 5KCM1208 est l'une des meilleures machines abordables du marché. Cette cafetière, qui reprend le style vintage caractéristique de la marque mais avec quelques fonctionnalités plus modernes, peut préparer 10 tasses de café. Cependant, nous avons trouvé que les tasses étaient beaucoup plus petites qu'une tasse de taille standard. Ce qui est bien avec la machine KitchenAid à filtre goutte à goutte, c'est qu'elle peut garder le café chaud pendant plus de 30 minutes. Et quand nous disons chaud, nous voulons dire très chaud - vous devrez donc lui laisser le temps de refroidir. La cafetière goutte à goutte KitchenAid est également très silencieuse et ne vous dérangera donc pas pendant la préparation. Préparez-vous simplement à attendre qu'elle infuse, car il a fallu 12 minutes pour remplir la carafe lors de nos tests.

(Image credit: Nespresso)

Si vous souhaitez préparer votre café du matin sans effort, la Nespresso Vertuo Next est la machine à café qu'il vous faut. La meilleure cafetière à dosettes à usage unique que nous ayons testée, elle ne pourrait être plus facile à utiliser - il suffit de placer une capsule à l'intérieur et d'appuyer sur un bouton pendant que le Nespresso s'occupe du reste. Lors de notre test, la Nespresso Vertuo Next a créé un café onctueux avec une crème épaisse sur le dessus qui s'est reformée même après avoir ajouté du sucre. Elle peut créer cinq boissons de tailles différentes et, comme cette machine utilise des dosettes, le nettoyage se fait en quelques secondes. Cependant, les dosettes peuvent s'avérer plus chères que l'achat de café moulu, et si vous êtes un fan de lattes et de cappuccinos, le Nespresso Vertuo Next ne sera pas en mesure de faire mousser le lait, mais vous pouvez acheter un mousseur de lait séparé de la marque si vous êtes convaincu par les autres caractéristiques du Vertuo Next.

(Image credit: Smeg)

Si vous êtes un fan de café moulu, la cafetière filtre Smeg est la meilleure option pour vous. Cette machine peut faire plusieurs tasses de café en une seule fois et elle garde le café chaud pendant 40 minutes. Pour plus de commodité, vous pouvez régler le minuteur de cette machine pour qu'elle commence à préparer votre café - idéal si vous rêvez d'avoir du café qui vous attend le matin au lever. Elle est finie dans le style rétro caractéristique de Smeg et est également disponible dans une large gamme de couleurs. Cependant, lors de notre test, nous avons constaté que l'interface de la cafetière filtre Smeg était très chaude et que la cafetière prenait beaucoup de place sur le plan de travail.

(Image credit: De'Longhi)

6. De'Longhi Dedica Style EC685 Meilleure machine à expresso pour deux (et plus). Caractéristiques techniques Type: Machine à expresso Mousseur à lait: Intégré Format des tasses: 2 tailles différentes LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Vérifier Amazon Pourquoi l’acheter + Compacte + Simple d'utilisation + Accepte les dosettes et le café moulu Easy Serving Espresso (ESE) Pourquoi attendre - Impossible de faire un expresso directement après avoir fait chauffer du lait à la vapeur. - Un peu d'égouttement après le versement de l'expresso

La Dedica Style EC685 de De'Longhi est la meilleure machine à expresso si vous souhaitez préparer deux doses d'espresso dans des tasses séparées en même temps. Compacte et simple à utiliser, cette cafetière a produit un café riche et intense avec une crème épaisse qui s'est reformée après l'ajout de sucre dans la boisson. Nous avons été impressionnés par le fait qu'elle puisse être utilisée avec du café moulu ou des dosettes Easy Serve Espresso (ESE).



Cependant, nous avons été déçus que la machine ne puisse pas faire d'expresso directement après avoir fait du lait à la vapeur. Si vous prévoyez de faire plusieurs cafés avec du lait, vous devrez faire infuser tous les expressos avant de commencer à faire du lait. Nous avons également constaté que l'expresso s'égouttait après avoir été versé. Cela dit, il s'agit d'une machine à expresso offrant un bon rapport qualité/prix.

(Image credit: Nespresso)

Avec un réservoir d'eau plus grand (1,8 litre) que celui du Nespresso Vertuo Next, c'est la meilleure machine à café à dosettes pour ceux qui veulent faire beaucoup de café sans avoir à remplir régulièrement le réservoir d'eau. La Nespresso Vertuo Plus est tout aussi facile à utiliser que sa sœur, puisqu'elle utilise les mêmes capsules. Il suffit de les insérer dans la cafetière, de sélectionner l'une des cinq boissons de taille différente et Nespresso s'occupe du reste. Cependant, cela signifie que vous avez le même problème concernant le coût, car les dosettes peuvent s'avérer plus chères que l'achat de café moulu, et une fois de plus, il n'y a aucun moyen d'éliminer le lait de la machine. Cela dit, lors de notre examen, le Nespresso Vertuo Plus a produit un café onctueux avec une crème épaisse sur le dessus à chaque fois, ce qui en fait un choix idéal pour ceux qui recherchent un café sans dégâts.

(Image credit: Amazon)

La machine à espresso ECF01 de Smeg est exactement ce qu'il vous faut si vous voulez un excellent café mais aussi un ajout élégant à votre plan de travail. Lors des tests, elle a créé un café onctueux avec une crème impressionnante à chaque fois et peut être utilisée avec du café moulu ou des dosettes Easy Serve Espresso (ESE), ce qui vous donne une grande flexibilité. Ce n'est pas une machine adaptée aux débutants, car il faut de la patience pour parfaire l'infusion qui vous convient, mais une fois que vous l'aurez maîtrisée, vous ne serez plus jamais à court d'un excellent café. Elle est également chère par rapport au reste du marché, mais c'est un investissement qui en vaut la peine si vous souhaitez améliorer vos compétences de barista. Nous avons également été impressionnés par sa capacité à faire mousser le lait jusqu'à ce qu'il atteigne le bon niveau de douceur et il suffit d'attendre 40 secondes pour que la machine chauffe.

(Image credit: Breville)

Les amateurs de café profond ne doivent pas chercher plus loin que le Breville The Oracle Touch - une machine à café qui se charge de moudre et de tasser le café, vous laissant le soin de choisir la force et la texture du lait. Cette cafetière produit un café doux et intense à chaque fois. Grâce à des chaudières séparées pour le lait et le café, l'Oracle Touch produit une pression de vapeur suffisante pour créer également cette micro-mousse si recherchée. Des thermomètres numériques coupent la vapeur pour éviter que le lait ne s'échaude, de sorte que vous n'avez plus qu'à le verser. L'Oracle Touch de Breville est une machine à café volumineuse et son prix est exorbitant, ce qui en fait la machine à café la plus chère que nous ayons testée, mais si vous vous êtes toujours imaginé être un barista en herbe, elle vaut l'investissement.

(Image credit: Wacaco Nanopresso)

La Wacaco Nanopresso est une machine à café de poche qui permet de préparer un expresso par pompage manuel. Il n'y a pas de batterie ou de charge : tout se fait en créant jusqu'à 18 bars de pression par pompage manuel, et le résultat final est comparable à ce que l'on vous servirait dans un café. Compacte et légère, la Nanopresso est livrée avec une tasse à expresso intégrée et un boîtier léger parfaitement moulé pour accueillir l'appareil. Lors du test, il a produit un café doux et intense, pour autant que vous disposiez d'une réserve d'eau bouillante. Si vous n'avez jamais utilisé une machine à expresso d'extérieur, il vous faudra un peu de temps pour comprendre ce qui se passe, surtout pour tout remettre en place, mais cela devient beaucoup plus facile après les premières utilisations. Ce n'est certainement pas une machine à essayer pour la première fois à 7 heures du matin un jour de semaine, mais elle est idéale pour emporter un expresso de haute qualité où que vous alliez.

Nous prenons les tests de cafetières très au sérieux et nous mettons les machines à l'épreuve pour voir si elles peuvent vraiment faire tout ce qu'elles promettent. Chaque machine est légèrement différente, mais nous testons chaque machine à café en fonction de la crème qu'elle produit sur un espresso, de sa facilité d'utilisation et d'installation, ainsi que de sa constance d'une tasse à l'autre.

Lors de nos tests, nous prenons en compte le design général de chaque machine à café : son apparence, l'espace qu'elle occupe sur votre plan de travail, le fait que le réservoir d'eau soit amovible pour faciliter le remplissage et l'aspect général de la machine.

Pour les cafetières avec mousseur à lait, nous testons la texture du lait pour voir si elle est onctueuse et lisse et, bien sûr, nous ne ferions pas notre travail si nous ne buvions pas beaucoup de café en cours de route pour voir comment chaque tasse se mesure au goût général.

Nous testons les machines pour déterminer le degré de contrôle que vous avez sur chaque tasse de café, et pour savoir s'il suffit d'appuyer sur un bouton ou si une approche plus manuelle est nécessaire. Toutes les cafetières doivent être nettoyées régulièrement, c'est pourquoi nous prenons toujours soin de noter l'entretien nécessaire et la facilité avec laquelle ces machines peuvent être maintenues en parfait état.

Ce qu'il faut prendre en compte lors de l'achat d'une cafetière Il existe tellement de cafetières différentes sur le marché qu'il peut être difficile de savoir quelle est la meilleure option pour vous. Si vous appréciez un simple americano et n'aimez pas les boissons à base de lait, alors une cafetière filtre goutte à goutte sera une excellente option. De plus, ces machines peuvent préparer jusqu'à 12 tasses de café en une seule fois. Si vous ne voulez que de petites quantités de café, nous vous recommandons une cafetière à portion unique de Keurig ou Nespresso. Si vous aimez le café au lait, il existe de nombreuses options. Certaines machines à café sont entièrement automatisées et possèdent une mousseuse intégrée qui permet de créer différentes textures de lait. D'autres machines à expresso sont équipées d'un bras à vapeur que vous placez dans un pot de lait et faites mousser le lait vous-même. Il existe également une troisième option, qui consiste à acheter un mousseur de lait séparé, qui est une machine autonome. Vous pourrez l'utiliser pour préparer toutes sortes de boissons, des lattes aux chocolats chauds, et il constitue un excellent complément à une cafetière à dosettes. Les buveurs de café qui aiment disposer de nombreuses options de personnalisation seront plus à l'aise avec une cafetière qui vous permet de régler la force de votre infusion et de préparer des boissons chaudes de différentes tailles. De nombreuses cafetières espresso haut de gamme vous permettent de faire ces deux choses, mais vous pouvez également régler la force et l'arôme de votre café avec un bon modèle à filtre goutte à goutte. La dernière chose à prendre en compte est le degré d'implication que vous souhaitez avoir dans le processus de préparation du café. Certaines machines sont dotées d'un système intelligent qui vous permet de les allumer simplement à partir de votre téléphone, mais d'autres vous demanderont de compacter le café moulu et de tirer votre propre espresso avant de faire mousser le lait vous-même. D'autres sont dotées de systèmes autonettoyants qui purgent la baguette à vapeur pour éviter que les résidus de lait ne sèchent dans les tuyaux, et d'autres encore sont équipées de systèmes permettant d'évacuer toute accumulation dans la machine.

Les machines à expresso peuvent-elles faire du café ordinaire ? Les machines à espresso peuvent être utilisées pour préparer un americano si elles ont la fonction d'ajouter de l'eau chaude à une dose d'espresso (ce qui est le cas de nombreuses machines). Si vous souhaitez préparer des boissons à base de lait, vous devez vous assurer que la machine est équipée d'un bras à vapeur ou vous pouvez acheter un mousseur à lait séparé.

Comment ça marche ? Compte tenu de la diversité des cafetières proposées, il n'est pas surprenant que chaque type de machine fonctionne de manière légèrement différente. Nous nous concentrons ici sur les machines à expresso et les cafetières à dosettes. Les machines à espresso fonctionnent en utilisant une pompe pour pousser de l'eau sous pression à travers le marc de café afin qu'il s'infuse dans l'eau pour obtenir un espresso onctueux. Si une machine à expresso est équipée d'un mousseur de lait, elle utilise une chaudière pour pousser la vapeur hors de la machine, qui est ensuite utilisée pour donner au lait une texture veloutée. Les machines à café à dosettes fonctionnent en utilisant une capsule de café compactée et en perçant un trou dans la capsule. L'eau chaude est alors alimentée par la machine et poussée à travers la capsule pour créer un café. Certaines machines à dosettes plus perfectionnées, comme la Nespresso Vertuo Next, font tourner la dosette de café à grande vitesse afin que son contenu infuse uniformément dans l'eau pour une tasse de café encore plus onctueuse.

En gardant votre cafetière propre, vous lui assurez non seulement un bel aspect, mais c'est également crucial pour son bon fonctionnement et son hygiène. Pour nettoyer le réservoir d'eau de votre machine, vous pouvez préparer une solution composée d'un volume d'eau et d'un volume de vinaigre blanc et la laisser tremper dans votre réservoir d'eau pendant quelques heures. Pour bien rincer les tuyaux, laissez la solution de vinaigre s'écouler dans la machine en la mettant en marche comme vous le feriez normalement pour l'eau.