Nespresso Vertuo Next vs Nespresso Vertuo Plus : quelle est la meilleure machine à café ?

Nespresso Vertuo Next
Puissance : 1260W

Nombre de tailles de tasses : 5

Pression : 19 bars

Position du réservoir d'eau : arrière



La Vertuo Next est une machine à café qui se veut ultra polyvalente. C'est un appareil compact de la marque capable de préparer un délicieux café (à chaque fois) dans 5 tailles de tasse différentes, jusqu'à près d'un demi-litre. Attention, vous devrez acheter un mousseur à lait séparé si vous aimez les cafés au lait. À noter également que l'achat de dosettes représente un coût non négligeable et que le système de recyclage n'est pas idéal. For Incroyablement facile à utiliser

Bonne crème sur le café

Ne prend pas beaucoup de place Against Les dosettes sont chères

Pas de mousseur à lait

Le recyclage des dosettes pourrait être plus facile
Nespresso VertuoPlus
Puissance : 1260W

Nombre de tailles de tasses : 4

Pression : 15 bars

Position du réservoir d'eau : latérale
La Nespresso VertuoPlus est une machine à café pratique et facile à utiliser. Elle est légèrement plus grande que la Vertuo Next et ne dispose pas de la taille de tasse Double Espresso (80ml). Cette machine Nespresso n'est pas non plus livrée avec un mousseur à lait, et le coût des dosettes reste élevé. For Pratique

Un café au goût délicieux

Pratiquement sans gaspillage Against Les dosettes sont chères

Pas de mousseur à lait

Le recyclage des dosettes pourrait être plus facile

Déguster un café digne d'un barista à la maison permet non seulement d'économiser de l'argent, mais surtout d'impressionner vos amis et votre famille en leur offrant un large éventail de boissons chaudes lorsqu'ils vous rendent visite.

Nespresso est l'un des plus grands noms en matière de machines à café à usage unique. Également connues sous le nom de machines à café à dosettes, elles utilisent des capsules contenant du café moulu, qui sont percées avant que de l'eau chaude sous pression ne passe à travers pour infuser le café.

La marque propose deux types de machines différentes ; celles qui prennent en charge les dosettes à la forme iconique, qui sont appelées Nespresso Original, et la ligne Vertuo. Ces dernières machines accueillent les capsules Vertuo, plus grandes, en forme de dôme. La ligne Nespresso Vertuo est davantage mise en avant, car les capsules comportent des codes-barres, qui contiennent des informations sur le volume et la température de l'eau à atteindre pendant l'infusion, ainsi que d'autres paramètres. Cela vous assure une tasse de café parfaite à chaque fois.

Pour vous aider à choisir la Nespresso Vertuo la mieux adaptée à vos besoins, nous les avons toutes deux testées pour vous.

Nespresso Vertuo Next vs Nespresso Vertuo Plus : principales similarités

Les deux machines Nespresso Vertuo utilisent la technologie par centrifusion brevetée qui fait tourner les capsules de café jusqu'à 7 000 rotations par minute pour que chaque goutte de café atteigne votre tasse ou votre mug.

Toutes deux sont dotées d'un bouton d'infusion à une touche, ce qui signifie qu'il suffit d'appuyer sur le bouton et d'attendre que le café commence à couler.

Vertuo Next et Vertuo Plus utilisent les mêmes capsules de café Vertuo, qui peuvent être achetées directement auprès de Nespresso ou auprès des revendeurs qui les distribuent.

Les deux machines sont également fabriquées à partir de plastique recyclé, comme toutes les autres machines de la gamme Vertuo de Nespresso.

Nespresso Vertuo Next vs Nespresso Vertuo Plus : principales différences

Le réservoir d'eau de 1,7 litre de la Nespresso Vertuo Plus peut être positionné à gauche, à droite ou à l'arrière de la machine, tandis que le réservoir d'eau de 1 litre de la Nespresso Verto Next est fixé à l'arrière .

La Vertuo Next propose cinq tailles de tasses : Alto (410 ml), Mug (230 ml), Gran Lungo (150 ml), Double Espresso (80 ml) et Espresso (40 ml), tandis que la Vertuo Plus propose quatre tailles de tasses : Alto (414 ml), Mug (230 ml), Gran Lungo (150 ml) et Espresso (40 ml).

Le temps de préchauffage du café (machine froide) est de 20 secondes pour la VertuoPlus, alors qu'il est de 30 secondes pour la Vertuo Next.

La Vertuo Next peut se connecter au Wi-Fi et au Bluetooth pour mettre à jour son logiciel, tandis que la Vertuo Plus n'a aucune capacité de connectivité.

La Vertuo Next est la machine Nespresso la plus compacte, elle pèse 4 kg et mesure 14,2 x 42,9 x 31,4 cm, alors que la VertuoPlus pèse 4,7 kg et mesure 14,2 x 42,3 x 32,5 cm.

(Image credit: Nespresso)

Nespresso Vertuo Next vs Nespresso Vertuo Plus : prix

Commençons par le coût : les cafetières à usage unique de Nespresso sont plus abordables que les machines à expresso de style traditionnel - celles utilisées par un barista dans un café, car elles n'ont pas de porte-filtre et sont donc beaucoup moins salissantes et plus faciles à nettoyer. La Vertuo Next vous coûtera 149 euros.

Il existe désormais deux modèles de la Nespresso Vertuo Plus (chez Krups), qui est légèrement plus grande que la Vertuo Next. Quel que soit le modèle pour lequel vous optez, le prix de la Nespresso Vertuo Plus est de 199 euros.

Nespresso affirme qu'il n'y a aucune différence entre les deux modèles, hormis une superficie au sol légèrement différente.

Si vous ne savez pas pourquoi il existe deux modèles, vous êtes dans la même situation que nous, d'autant que leurs fonctionnalités sont identiques et qu'ils sont vendus au même prix. Nous avons contacté Nespresso et leur avons demandé d'expliquer pourquoi il existe des différences de design entre les versions de la Vertuo Plus, et pourquoi elles sont fabriquées par des marques différentes dans le monde entier, mais ils n'ont pas encore répondu.

Qu'en est-il de la concurrence ? Les machines à café Nespresso sont les seules machines à café à dosette individuelle disponibles dans le monde entier, il est donc difficile de faire une véritable comparaison.

(Image credit: Nespresso )

Nespresso Vertuo Next vs Nespresso Vertuo Plus : Design

Ces deux machines à café Nespresso sont très différentes. La Nespresso Vertuo Next est la plus petite des deux machines, mesurant 14,2 x 42,9 x 31,4 cm

Son design fin, à peine plus large qu'une tasse à café, en fait l'appareil idéal même si vous êtes à court d'espace sur le comptoir. Elle est équipée d'un réservoir d'eau de 1 litre, qui peut être retiré pour faciliter le remplissage.

Toutes les machines Vertuo, sans surprise, utilisent les capsules Vertuo de Nespresso. Elles sont plus larges et plus plates que les capsules "originales" emblématiques, mais elles comportent un code-barres imprimé sur le côté, qui contient des instructions sur le réglage des paramètres d'infusion, tels que le débit et le volume d'eau, la température, le temps d'infusion et la rotation des capsules. La machine lit ce code-barres et suit ensuite les paramètres pour garantir un café constant à chaque fois, contrairement à la gamme originale de machines Nespresso.

(Image credit: Nespresso)

Nespresso Vertuo Next vs Nespresso Vertuo Plus : caractéristiques testées

Lorsqu'il s'agit de préparer du café, les deux modèles se valent. Lors du test, les deux modèles ont créé un espresso riche et intense, avec une crème épaisse, qui s'est reformée après avoir saupoudré une cuillerée de sucre sur le dessus.

La Vertuo Next peut préparer un espresso, un double espresso, deux cafés plus grands (150 ml et 230 ml) ainsi qu'un pichet d'un demi-litre pour ceux qui ont besoin d'une quantité de caféine plus importante.

En revanche, la Vertuo Plus est destinée surtout à préparer des cafés individuels, ce qui signifie qu'elle peut préparer des expressos, des mugs et gran lungo. On peut toutefois préparer un pichet en reprogrammant cette machine (de 10 à 500 ml).

En revanche, la Vertuo Next est légèrement plus lente à chauffer, puisqu'il lui faut 30 secondes pour atteindre sa température, contre 20 secondes pour la Plus, ce qui n'est pas très grave.

La Vertuo Plus surpasse également la Vertuo Next grâce à son réservoir d'eau mobile, qui peut être positionné à l'arrière de la machine, à gauche ou à droite. Cela signifie que la machine peut facilement s'adapter à n'importe quelle configuration de cuisine, même si votre plan de travail est étroit. Malheureusement, l'emplacement du réservoir d'eau de la Vertuo Next est statique. La Verto Plus dispose également d'un réservoir d'eau légèrement plus grand, qui ne doit pas être rempli aussi fréquemment.

La Next présente toutefois des caractéristiques écologiques légèrement supérieures. L'arrêt automatique se déclenche au bout de deux minutes au lieu de neuf minutes, comme c'est le cas pour le Vertuo Plus, ce qui est un moyen pratique d'économiser de l'énergie.

La machine est également fabriquée à partir de 54 % de matériaux recyclés. La Vertuo Plus est aussi fabriquée à partir de matériaux recyclés, mais Nespresso a refusé de révéler le pourcentage exact.

Enfin, la Nespresso Vertuo Next est également équipée de la technologie Bluetooth et peut se connecter à une application sur votre téléphone, qui vous alertera lorsque votre stock de capsules Vertuo sera épuisé, et qui mettra à jour le logiciel si nécessaire.

(Image credit: Nespresso)

Nespresso Vertuo Next vs Nespresso Vertuo Plus : Verdict

Si vous cherchez une machine à café compacte capable de préparer des cafés de différentes tailles, la Vertuo Next est la meilleure option. C'est également un bon choix si vous souhaitez un design qui permet d'économiser de l'énergie et c'est la machine Vertuo la plus abordable du marché.

Cependant, pour ceux qui veulent la flexibilité de pouvoir repositionner le réservoir pour qu'il s'adapte même à la plus petite des cuisines, la VertuoPlus est une meilleure option. C'est aussi le meilleur modèle pour ceux qui veulent une machine à café qui chauffe le plus rapidement possible et qui, grâce à son grand réservoir d'eau, n'a pas besoin d'être remplie aussi souvent.

Bien que nous n'aimions pas vous dicter ce qui est le mieux pour vos besoins, la Vertuo Next possède de nombreuses caractéristiques attrayantes pour son prix, ce qui en fait notre premier choix.