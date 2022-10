Meilleur robot ménager 2022 : de formidables outils de cuisine pour hacher, trancher, râper et plus encore

Professional Plus Kitchen System with Auto-IQ

Les meilleurs robots de cuisine vous feront gagner un temps fou et amélioreront votre présentation. Ils adorent s'occuper de la préparation des aliments qui est souvent pénible. Au lieu de passer des heures à hacher, moudre, trancher et râper, vous pouvez demander à votre robot de faire tout cela en une fraction du temps. Les robots ménagers sont donc idéaux pour tous les types de cuisine, qu'il s'agisse de préparer de la sauce salsa, des salades et des smoothies ou de préparer du fromage et du chocolat, du concombre ou de la crème épaisse, du pesto ou des chips.

Il n'existe pas deux robots de cuisine identiques, mais ils ont tous la même mission : hacher et/ou mélanger des ingrédients à l'aide d'une ou plusieurs lames rotatives. De nombreux robots culinaires sont équipés de plusieurs lames pour différentes tâches, et de nombreux modèles peuvent également fouetter ou émulsionner, pétrir de la pâte ou râper des légumes pour préparer des salades sans effort.

Les deux grands avantages d'un robot ménager résident dans le fait qu'il permet de gagner beaucoup de temps et de réduire les dégâts. Si vous avez déjà préparé de la salsa, vous savez à quel point la zone de préparation devient désordonnée après tout ce hachage. Avec un robot de cuisine, il vous suffit de jeter les ingrédients, de les mélanger et d'obtenir rapidement un résultat parfait, sans tracas ni dégâts. Et lorsque vous avez terminé, le nettoyage du bol est rapide et facile.

La seule difficulté avec les robots de cuisine est de choisir un modèle. Certains appareils sont principalement conçus pour faire des smoothies, d'autres sont des appareils qui chantent et dansent et qui sont conçus pour faire face à tous les types de cuisine imaginables. Alors comment choisir le meilleur robot de cuisine ? Nous sommes là pour vous aider. Nous avons testé tous les meilleurs robots de cuisine, ce qui signifie que nous pouvons vous permettre de trouver le modèle qui vous convient le mieux. Nous examinerons les modèles les plus performants de grands noms tels que KitchenAid et Magimix, mais aussi des options plus abordables comme Ninja et Nutribullet. Des bonnes affaires aux trancheurs dernier cri, voici les meilleurs robots culinaires pour tous les types de cuisiniers.

1. Magimix 4200XL Idéal pour les cuisiniers polyvalents Caractéristiques techniques Capacité du bol: 14 tasses / 3 litres Préréglage: Aucun Réglages de vitesse: 1 plus pulse Dimensions: 42,5 x 21 x 26 cm Accessoires: deux disques à râper et deux disques à trancher, fouet, petite lame, grande lame, lame à pâte, spatule et accessoire BlenderMix specifications Condition Neuf Les meilleures offres du jour Voir à EBAY_FR (s'ouvre dans un nouvel onglet) Voir à Cdiscount FR (s'ouvre dans un nouvel onglet) Voir à Darty FR (s'ouvre dans un nouvel onglet) Pourquoi l’acheter + Nombreux accessoires + Bol supplémentaire pour les petites quantités + Bonnes performances Pourquoi attendre - L'un des modèles les plus chers que nous avons testés - Encombrant à ranger - Une seule vitesse

Si vous recherchez un robot culinaire doté de nombreux accessoires et d'une grande capacité, ne cherchez pas plus loin. Le robot culinaire Magimix 4200XL est un appareil polyvalent, puissant et facile à utiliser, mais c'est l'un des modèles les plus chers que nous ayons testés.

Il est livré avec toute une série d'accessoires, et nous avons été impressionnés : il tranche, hache et râpe facilement, et s'accommode même très bien de la pâte à pain lourde.

Cependant, il n'offre qu'une seule vitesse - nous aurions aimé pouvoir utiliser moins de puissance pour hacher des éléments plus délicats, et bien qu'il soit livré avec une boîte de rangement pratique pour tous les accessoires qui permet de les garder ensemble, elle est encombrante à ranger.

2. KitchenAid KFC0516 Particulièrement efficace pour hacher et fouetter en petites quantités Caractéristiques techniques Capacité du bol: 5 tasses / 1,19 litre Préréglage: Aucun Réglages de vitesse: 2 Dimensions: 25,4 x 17.8 x 16 cm Accessoires: lame de hachage, fouet Les meilleures offres du jour Vérifier Amazon (s'ouvre dans un nouvel onglet) Pourquoi l’acheter + Deux vitesses + Facile à ranger + Performances louables Pourquoi attendre - Petite capacité - Il faut garder le doigt sur le bouton pour le faire fonctionner - Accessoires limités

Bien qu'il soit plus petit qu'un robot ménager standard, le hachoir KitchenAid est le choix idéal si l'espace est limité ou si vous n'avez pas besoin de traiter de grandes quantités. Avec une capacité de seulement 5 tasses/1,19 litre, il est peut-être petit, mais lors du test, il nous a surpris par sa rapidité et son efficacité à hacher les aliments. Il est robuste et dispose d'une puissance suffisante pour effectuer des tâches difficiles, comme hacher du bœuf ou des noix, sans avoir à se battre.

Il n'est pas livré avec beaucoup d'accessoires, il n'est donc pas utile pour trancher, râper ou mélanger de la pâte. Mais il est livré avec un fouet qui peut être utilisé pour épaissir de petites quantités de crème ou aérer des blancs d'œufs. Il y a deux vitesses au choix, mais il faut garder un doigt sur le bouton, sinon il s'arrête.

Tout peut être rangé à l'intérieur du bol principal, ce qui permet de le ranger facilement dans un placard. Cependant, compte tenu de sa taille et de ses fonctionnalités limitées, il est un peu cher.

3. Ninja 3-en-1 Auto-IQ Le meilleur robot de cuisine et le meilleur mixeur en un seul appareil Caractéristiques techniques Capacité du bol: 8 tasses / 1,9 litre Préréglage: 5 Réglages de vitesse: 3 plus pulse Dimensions: 48 x 25,5 x 19 cm Accessoires: disque à trancher et râper réversible, lame à hacher, lame à pâtisserie, pichet mélangeur de 2,1 litres, gobelet mélangeur personnel de 0,7 litre Les meilleures offres du jour Vérifier Amazon (s'ouvre dans un nouvel onglet) Pourquoi l’acheter + Appareil multifonctionnel + Livre de recettes inclus + Blender avec lames amovibles Pourquoi attendre - Beaucoup de choses à ranger - Moins d'accessoires qu'un robot de cuisine haut de gamme - Réglages de vitesse limités

Le robot de cuisine Ninja 3-en-1 avec Auto-iQ vaut la peine d'être considéré si vous cherchez à combiner plusieurs appareils de cuisine en un seul. Il s'agit d'un robot de cuisine qui fait également office de mixeur grand format et de mixeur personnel.

Le bol du robot est équipé d'un disque réversible pour trancher et râper - bien que celui-ci ne soit pas fourni avec le modèle américain. Nous avons également été impressionnés par la lame amovible du blender, qui facilite le nettoyage, et par le livre de recettes pour ceux qui ont besoin d'inspiration.

Il n'est pas livré avec le même nombre d'accessoires que certains des robots culinaires de cette liste, il ne convient donc pas forcément à toutes les tâches pour lesquelles vous souhaitez un robot culinaire, et l'ajout d'un pichet mélangeur et d'un gobelet à emporter signifie qu'il y a beaucoup de choses à ranger. Le choix de la vitesse de rotation est également plus limité que pour les autres robots.

4. Cuisinart Easy Prep Pro FP8 Parfait pour celles et ceux qui composent avec un budget limité Caractéristiques techniques Capacité du bol: 8 tasses / 1,9 litre Préréglage: Aucun Réglages de vitesse: 2 plus pulse Dimensions: 38,5 x 19 x 23,5 cm Accessoires: lame pour hacher et mélanger, deux disques réversibles pour râper et émincer, bol de 3 tasses/ 0,7 litre et lame Les meilleures offres du jour Vérifier Amazon (s'ouvre dans un nouvel onglet) Pourquoi l’acheter + Compact + Bols et accessoires lavables au lave-vaisselle + Facile à utiliser Pourquoi attendre - Quelques déchets lors du hachage - Pas de fouet ni d'accessoire pour la pâte - L'appareil vibre pendant l'utilisation

Le Cuisinart Easy Prep Pro est une excellente option si vous recherchez un robot culinaire de grande taille à un prix raisonnable. C'est l'un des modèles les moins chers que nous avons testés, avec un bol de 8 tasses/1,9 litre. Il est facile à utiliser, relativement compact, et les accessoires et les bols vont au lave-vaisselle pour un nettoyage facile.

Vous pouvez choisir entre deux tailles différentes pour les aliments râpés et tranchés. Les disques fonctionnent bien et sont faciles à assembler, mais lors du test, certains aliments n'étaient pas râpés sur le dessus du disque et le chocolat a commencé à fondre pendant le processus.

Nous avons également constaté que l'appareil se déplaçait sur le comptoir lors du mélange de la pâte à gâteau, ce qui nous obligeait à le tenir, et qu'il n'y avait pas de fouet ni d'accessoire pour la pâte.

5. Nutribullet Magic Bullet Kitchen Express Robot ménager et mixeur fusionnent en un seul appareil à prix abordable Caractéristiques techniques Capacité du bol: 3,5 tasses / 0,83 litre Préréglage: Aucun Réglages de vitesse: 1 plus pulse Dimensions: 38,5 x 19 x 23,5 cm Accessoires: lame pour hacher et mélanger, deux disques réversibles pour râper et émincer, bol de 3 tasses/ 0,7 litre et specifications Condition Neuf Les meilleures offres du jour Voir à Amazon (s'ouvre dans un nouvel onglet) Voir à Amazon (s'ouvre dans un nouvel onglet) Pourquoi l’acheter + Mini-blender et robot ménager en un seul appareil + Performances remarquables + Compact Pourquoi attendre - Ne convient pas pour les grandes quantités - Accessoires limités - Goulotte d'alimentation étroite sur le robot de cuisine

Le Nutribullet Magic Bullet Kitchen Express, d'un prix abordable, est idéal si vous souhaitez disposer d'un mixeur personnel et d'un mini robot ménager en un seul appareil. Simple d'utilisation, le bol de 3,5 tasses / 0,83 litre est la plus petite capacité de tous les robots de cette liste et il n'est équipé que d'un disque à trancher et d'une lame, il ne peut donc pas être utilisé pour fouetter de la crème, faire de la pâte ou pour d'autres tâches.

Lors de notre test, nous avons constaté qu'il était rapide pour râper des carottes et des concombres, mais la petite goulotte d'alimentation signifie que les aliments plus gros comme les concombres devront être coupés en deux. Cependant, il est compact et, malgré tous ses accessoires, il est facile à ranger.

Il y a beaucoup de choses auxquelles vous devez penser lorsque vous choisissez votre robot de cuisine. L'une des premières choses à prendre en compte est la capacité. Il en existe de différentes tailles, des mini robots conçus pour de petites quantités aux grands modèles d'une capacité supérieure à 14 tasses/3 litres. Si vous nourrissez régulièrement une foule, une grande capacité peut être préférable, mais si vous ne l'utilisez que pour de petites quantités de salsa ou pour hacher un oignon, un mini robot devrait répondre à vos besoins.

Les robots de cuisine peuvent être équipés de plusieurs accessoires qui facilitent les tâches culinaires laborieuses telles que râper, trancher, mélanger, hacher et fouetter. Il est utile d'avoir une idée de l'usage que vous en ferez, afin de savoir quels accessoires vous seront utiles. Essayez de ne pas doubler les appareils, c'est un gaspillage d'espace dans votre cuisine. Ainsi, si vous savez par exemple que vous utilisez toujours un mixeur pour la pâte et pour fouetter, vous n'avez pas besoin d'un robot avec ces accessoires.

Mais pour tirer le meilleur parti d'un robot et de toutes ses capacités, recherchez des modèles dotés de nombreux accessoires. En plus de hacher et de mixer, les disques à trancher et à râper accélèrent la préparation de vos recettes de salades et de salades préférées. Mais n'oubliez pas que tous ces accessoires devront être rangés, alors vérifiez que vous avez la place nécessaire et recherchez des modèles dotés d'une solution de rangement bien pensée.

Enfin, si vous êtes particulièrement à court d'espace, vous pouvez envisager un robot culinaire qui fait office de mixeur ou de mélangeur personnel. Ces appareils polyvalents prennent la place de deux ou trois appareils, ce qui peut vous faire gagner de l'espace et de l'argent.

Nous mélangeons, hachons, tranchons et déchiquetons une grande variété d'aliments pour comparer les robots culinaires entre eux et déterminer lequel est le meilleur. Nous hachons des noix, des oignons et du pain, nous hachons de la viande de bœuf et nous préparons une pâte à gâteau à l'aide de la lame principale pour voir comment elle s'acquitte de ces tâches très différentes. Nous cherchons à savoir s'il produit des résultats uniformément hachés et s'il peut hacher du bœuf sans que la viande ne se loge dans les lames.

S'il est équipé de disques à râper et à émincer, nous râpons des carottes, du fromage et du chocolat et nous coupons des concombres en tranches. Nous évaluons la régularité des râpages, en notant la quantité de chaque aliment qui n'est pas râpée ou tranchée et si des morceaux sont restés coincés ou ont fondu pendant le processus.

Pour les robots de cuisine équipés d'un fouet, nous évaluons l'efficacité avec laquelle ils peuvent fouetter la crème. Et pour ceux qui sont équipés d'une lame à pâte, nous l'essayons avec de la pâte à pain, en évaluant s'il peut mélanger la pâte efficacement et si l'appareil est stable lorsqu'il pétrit une pâte lourde.

Tout au long du processus de test, nous notons le niveau sonore du robot et évaluons sa facilité d'utilisation et d'assemblage. De plus, nous notons la facilité de nettoyage, la durabilité de l'appareil et si nous pensons que les accessoires seront difficiles à ranger.

Quelle est la différence entre un robot ménager et un mixeur ? Si vous possédez déjà l'un des meilleurs blenders, ne pensez pas qu'un robot ménager ne peut pas vous apporter grand-chose. Les blenders sont parfaits pour créer des liquides sans grumeaux comme les soupes et les smoothies, tandis que les robots de cuisine sont bien plus efficaces pour hacher les ingrédients secs comme les noix et les légumes, ainsi que pour râper, trancher et fouetter. P

Que fait exactement un robot ménager ? Un robot ménager est un gadget de cuisine extrêmement polyvalent, capable d'effectuer une multitude de tâches de préparation des aliments. Tous les modèles sont équipés d'une lame en S (un accessoire comportant deux lames incurvées opposées l'une à l'autre) qui peut hacher et broyer. Elle convient parfaitement aux légumes tels que les oignons et le céleri, ainsi qu'aux herbes aromatiques et même aux morceaux de viande à hacher. La lame S peut également être utilisée pour moudre des noix ou les pulvériser en beurre de noix, réduire des tranches de pain en miettes, combiner des œufs et de la farine en pâte à frire et même émulsionner des ingrédients pour obtenir des sauces lisses et soyeuses comme la mayonnaise. De nombreux robots de cuisine sont également équipés de disques pouvant remplacer la lame, qui tranchent et déchiquètent les produits frais tels que les concombres, les carottes et les choux, ainsi que les fromages à pâte dure ou les viandes cuites, vous permettant ainsi de préparer des salades en quelques secondes. D'autres sont équipés d'un fouet qui permet d'incorporer de l'air dans la crème épaisse ou les blancs d'œufs, tandis que les crochets ou les lames à pâte permettent de pétrir la pâte sans vous demander plusieurs minutes de travail acharné.

Combien dois-je dépenser pour un robot ménager ? Bien que certains modèles soient disponibles à partir de 50 euros, ils ne sont pas aussi puissants que la plupart des modèles de la liste, ce qui signifie qu'ils peuvent avoir du mal à hacher, trancher ou broyer des produits frais plus résistants. Vous ferez également des compromis sur la capacité du robot et la gamme d'accessoires dont il est équipé. Cette liste présente la crème de la crème, vous ne trouverez donc rien à moins de 69,99 euros dans ce tour d'horizon.

Quelle taille privilégier pour un robot ménager ? La taille du robot de cuisine dont vous avez besoin dépend du type d'ingrédients pour lesquels vous prévoyez de l'utiliser et des fonctions que vous souhaitez. Dans l'ensemble, les robots de grande capacité sont dotés d'une gamme d'accessoires plus étendue. Si vous souhaitez un modèle capable de fouetter ou de pétrir de la pâte, ainsi que de hacher et de trancher, nous vous recommandons d'opter pour une capacité d'au moins 8 tasses / 1,9 litre, afin que le robot puisse facilement contenir suffisamment de pâte à pain pour un pain de taille moyenne, ou la quantité de pâte à gâteau requise pour un gâteau de 8 pouces. Si vous cuisinez régulièrement des plats cuisinés ou si vous nourrissez plusieurs personnes en une seule fois, optez pour un robot de plus grande capacité (14 tasses / 3 litres) afin de pouvoir hacher et découper la quantité nécessaire en une seule fois. De même, si vous recherchez un robot pour hacher de petites quantités d'herbes ou de noix en guise de garniture, ou pour préparer suffisamment de mayonnaise en accompagnement d'un ou deux repas, un mini robot d'une capacité maximale de 5 tasses / 1,19 litre suffira.

Quelle marque fabrique le meilleur robot ménager ? Magimix et KitchenAid sont deux des plus grands noms du marché des robots ménagers, mais lequel est le meilleur ? Les deux marques proposent une gamme de robots de cuisine robustes et bien conçus. KitchenAid dispose d'une gamme plus large, avec un modèle pour chaque budget dans sa gamme. Elle propose également une gamme de mini hachoirs, qui sont parfaits pour ceux qui souhaitent couper en dés ou fouetter de petites quantités d'aliments. Les robots de cuisine Magimix sont cependant extrêmement polyvalents et sont livrés avec un plus grand nombre d'accessoires que les modèles KitchenAid, ce qui vous permettra de hacher, de découper, de couper en dés, de râper, de mélanger et de fouetter à volonté. La marque propose même un certain nombre d'accessoires en option pour ses robots culinaires, ce qui signifie qu'il n'y a aucune tâche que cet appareil de cuisine ne puisse accomplir. Ils sont cependant plus chers.