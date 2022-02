Test Magimix 4200XL

Le robot culinaire Magimix 4200XL est un appareil multifonction robuste qui deviendra rapidement un pilier de votre cuisine. Il est livré avec pratiquement tous les accessoires auxquels vous pouvez penser, et même ceux dont vous ne soupçonniez pas l'existence. Ce robot possède une bonne capacité, plusieurs bols, et se révèle relativement simple à utiliser. Nous avons râpé, coupé en tranches, haché, mixé, fouetté et plus encore… cet assistant impressionnant ne nous a jamais laissé tomber.

Le robot culinaire Magimix 4200XL est un appareil multifonction robuste qui deviendra rapidement un pilier de votre cuisine. Il est livré avec pratiquement tous les accessoires auxquels vous pouvez penser, et même ceux dont vous ne soupçonniez pas l'existence. Ce robot possède une bonne capacité, plusieurs bols, et se révèle relativement simple à utiliser. Nous avons râpé, coupé en tranches, haché, mixé, fouetté et plus encore… cet assistant impressionnant ne nous a jamais laissé tomber.

Le Magimix 4200XL en résumé

Fleuron de la Bourgogne, Magimix conçoit des robots de cuisine depuis 1971. Avec 50 ans d'expertise, la marque est devenue l'un des fabricants d’appareils culinaires multifonction les plus connus et les plus respectés dans le monde.

Le Magimix 4200XL est l'un des meilleurs modèles de milieu de gamme proposés par Magimix. Si la concurrence sur ce marché se révèle féroce aujourd’hui, il peut compter sur une fantastique polyvalence d'accessoires qui vous aide à concocter des recettes raffinées et variées. Vous pouvez râper, trancher, mélanger, fouetter, pétrir et hacher - il se charge des nombreuses tâches laborieuses, vous laissant le temps de vous concentrer sur la finition de vos créations.



Vous avez besoin de hacher ou mixer de petites quantités ? Deux petits bols supplémentaires ont été conçus à cet effet. Ils se logent parfaitement dans le bol principal et ne nécessitent pas d'espace de rangement supplémentaire. Il n'y a qu'une seule vitesse de mixage et un bouton d'impulsion, ce qui le rend simple à utiliser et nous n'avons eu aucun mal à assembler les différents accessoires.

Cerise sur le gâteau : sa capacité de trois litres s’avère suffisante pour la plupart des ménages.

Lors de notre test, le Magimix 4200XL a donné d'excellents résultats dans pratiquement toutes les tâches que nous lui avons confiées. Ses multiples accessoires peuvent satisfaire les cuisiniers les plus exigeants ou inventifs, d’autant que la société propose d’autres éléments optionnels sur sa boutique en ligne. Il s’agit ainsi d’un appareil évolutif qui vous accompagnera pendant de nombreuses années.

(Image credit: TechRadar)

Prix et disponibilité

Le robot de cuisine Magimix 4200XL est un robot de milieu de gamme disponible dans le monde entier. En France, vous le trouverez au prix conseillé de 329,99 €.

C'est l'un des modèles les plus vendus de Magimix et il est livré avec une large gamme d'accessoires. Des éléments supplémentaires peuvent être achetés séparément, notamment des presse-agrumes, blenders, moules pétrin ou divers disques à râper et à trancher présentés dans différentes tailles.

(Image credit: TechRadar)

Design

Solution de rangement ordonnée pour tous les accessoires

Les pièces s'emboîtent facilement

Trois bols inclus pour cuisiner différentes quantités

Le Magimix 4200XL est loin d'être petit, sa base se montre massive et prend de la place sur votre plan de travail. Il mesure 42,5 x 21 x 26 cm. En plus de cela, il possède une boîte de rangement pour tous les accessoires qui, paradoxalement, apparaît encombrante. Elle mesure 17 x 28 x 20 cm. Le robot avec les bols et le couvercle (sans la boîte d'accessoires) pèse environ 8,2 kg. Il s’avère donc lourd à déplacer.

Plusieurs options de couleur sont disponibles pour que vous puissiez coordonner l'appareil avec votre cuisine : noir, chrome et blanc.

Il est fourni avec deux disques à râper et deux disques à trancher, ainsi qu'un fouet, une petite lame, une grande lame, un pétrin, une spatule et un accessoire BlenderMix. Ce dernier, unique en son genre, se place sur le dessus du bol et modifie la direction des liquides en passant d'un mouvement centrifuge à un mouvement tourbillonnaire, autrement dit ce robot peut être exploité pour mixer des soupes, des pâtes, des milkshakes et des smoothies - il n'a donc rien à envier aux meilleurs blenders.

Le bol principal présente une capacité de trois litres et il y a deux autres bols plus petits pour traiter de plus petites quantités. Ceux-ci se placent à l'intérieur du bol principal pour un rangement facile. La goulotte extra-large située dans le couvercle peut être configurée de différentes manières, avec trois tailles différentes qui facilitent l'introduction de toutes sortes d'aliments dans le robot.

Le panneau de commande, minimaliste, ne comporte que trois boutons : Auto qui permet d’activer le robot, Stop pour l’arrêter et Pulse qui lance les impulsions. L'appareil sort de la boîte presque entièrement assemblé et prêt à l’emploi. De plus, il est livré avec un livre cartonné contenant 100 recettes pour vous initier aux multiples usages du robot mais aussi vous aider à vous inspirer.

Toutes les pièces et tous les accessoires peuvent être nettoyés dans un lave-vaisselle, mais Magimix suggère de les rincer à la main pour prolonger leur durée de vie et préserver l'esthétique premium du robot.

(Image credit: TechRadar)

Performances

Silencieux

Rapide et puissant

Reste stable sur le plan de travail

Nous avons testé chaque usage et chaque accessoire du Magimix 4200XL, et il se montre à la hauteur quel que soit le scénario choisi. C'est une machine puissante qui n'a pas de mal à exécuter ce que vous lui demanderez. Particulièrement l'accessoire BlenderMix qui vous permet de mélanger des sauces ou jus au sein du robot, et ce sans la moindre fuite possible.

La lame tranchante du bol principal est aussi à l'aise pour hacher des oignons et produire de la chapelure que pour broyer des dés de bœuf. L'oignon et la chapelure n'ont pas résisté, de même nous n’avons rencontré aucun blocage au moment du découpage du bœuf, avec des résultats rapides et réguliers. Nous avons également mélangé de la pâte à gâteau, l’ustensile s'est acquitté de cette tâche en un rien de temps. Nous avons dû ouvrir le couvercle une seule fois pour racler les parois, mais sinon la pâte a été mélangée de façon homogène et lisse.

Le manuel indique que le pétrin ne prend que 30 secondes pour pétrir une fournée de pâte à pain. En fait, il a combiné les ingrédients et pétri la pâte à fond pendant ce laps de temps, nous confectionnant un pain avec une bonne levée régulière.

Nous avons moulu des noisettes en utilisant le bol et la lame les plus petits. Le mode Pulse nous semblait le plus à même de répondre à cette action, mais nous nous sommes rapidement rapatriés vers le bouton Auto pour les hacher en continu. Une opération quelque peu lente qui s’est soldée par l’obtention d’un mélange incluant de la poudre de noisettes plus des morceaux superflus. Malheureusement, une partie de la poudre s'est écoulée dans le grand bol, qu'il a fallu nettoyer également.

En utilisant le plus grand des deux disques, un concombre a été découpé de manière régulière et sans perte. A noter qu’un concombre entier entre facilement dans la goulotte XL sans qu'il soit nécessaire de le pré-couper en deux. Vous pouvez par ailleurs râper du fromage avec une régularité impressionnante, via le disque le plus grand - vous n’obtiendrez ni déchets, ni grumeaux. Quant aux carottes, elles sont immédiatement transformées en copeaux bien nets, avec juste un tout petit disque fin non râpé survivant à la fin.

Nous avons utilisé le petit disque de râpage pour le chocolat, ce qui nous a permis d'obtenir une poudre très fine, bien qu'il restait quelques morceaux - environ 18% de l’ensemble - sur le dessus du disque.

Nous avons aussi rencontré quelques problèmes avec le fouet. Celui-ci se bloquant, dès que la crème commençait à épaissir. Ne pouvant plus tourner efficacement, il a provoqué le cisaillement de certains mécanismes internes. D'après les dires de Magimix et les commentaires des utilisateurs, il semble que ce problème ne soit pas courant. Cependant, nous vous conseillons de faire attention à assembler correctement les composants du fouet et de garder un œil sur sa mise en route lors de la première utilisation.

Les actions les plus bruyantes ont consisté à râper du chocolat et à hacher des noix, enregistrant 85 dB sur notre décibelmètre, ce qui équivaut au ronronnement d’une tondeuse à gazon. Pour autant, il convient de noter qu'en général, c'est l'un des robots les plus silencieux que nous ayons testés, la plupart des autres tâches affichant 75 à 78 dB, soit le même niveau sonore que lorsque l'on se tient à 15 mètres d'une route à double voie très fréquentée.

En raison du nombre de pièces, il peut être difficile de nettoyer le Magimix 4200XL à la main. C'est le cas pour la plupart des robots de cuisine. Le modèle que nous avons évalué est de couleur chrome et celle-ci se marque facilement. Il s’avère donc nécessaire d’essuyer et de polir régulièrement le robot pour conserver son aspect neuf.

(Image credit: TechRadar)

Faut-il acheter le Magimix 4200XL ?

Achetez-le si...

Vous passez beaucoup de temps à râper et à trancher des aliments

Avec ses deux disques pour râper finement les aliments les plus épais et ses deux disques pour les trancher (tout aussi finement), ce robot peut concocter des préparations en grandes quantités… et vous faire gagner beaucoup de temps.

Vous recherchez un robot multifonction de bonne facture

Tous les accessoires et les bols du Magimix 4200XL sont bien conçus et robustes. De plus, il ne manque aucun accessoire à l’appel. Si vous voulez un robot qui peut tout faire, c'est un excellent choix.

Vous voulez mixer des jus et des sauces

Bien qu'il ne soit pas livré avec un pichet mélangeur, l'insert BlenderMix vous permet de mélanger des liquides tels que des pâtes et des soupes dans le bol principal, sans aucune fuite.

Ne l'achetez pas si...

Vous disposez d’un budget limité

Ce n'est pas le robot le plus cher de Magimix, mais c'est tout de même un investissement important. Si vous pouvez opter pour un bol plus petit ou renoncer à certains accessoires, il existe des options moins coûteuses.

Vous œuvrez dans une petite cuisine

Le robot lui-même est encombrant, et la boîte de rangement aura besoin d'une place certaine. Donc si vous manquez déjà d'espace, il peut être intéressant de préférer un robot plus compact avec moins d'accessoires.