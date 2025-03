Realme 14 Pro et Pro+ : petits pigments, grosse batterie et triple flash, la recette de l’originalité

Dans un univers aussi concurrentiel que celui des smartphones où les fabricants utilisent tous plus ou moins les mêmes composants, l’enjeu est de savoir se différencier. Realme a choisi d’ajouter un petit truc en plus à ses nouveaux smartphones de milieu de gamme, les realme 14 Pro et 14 Pro+ : une coque nacrée qui change de couleur lorsque la température passe sous la barre des 16 degrés.

Pour concevoir sa coque, realme, qui a fait appel pour l’occasion au studio de design nordique Valeur Designers, a utilisé une poudre de nacre de coquillage mélangée à des microcapsules contenant des pigments thermochromiques.

Ces pigments réagissent aux variations de température en modifiant leur teinte, permettant ainsi au dos du téléphone de passer du blanc au bleu lorsque la température baisse.

Il faut toutefois préciser que ce phénomène disparait au bout d’un an ou deux, au fur et à mesure que ces pigments thermochromiques sont altérés (par les frottements, l’exposition au soleil ou de gros écarts de température).

Pour ceux qui ne sont pas sensibles à cette originalité, une version Gris suède est disponible.

Un triple Flash pour éclairer vos portraits de nuit

Pour le reste, realme mise sur la présence d’un triple flash pour améliorer la qualité des portraits en faible luminosité et sur une autonomie élevée grâce à une batterie de 6000 mAh (capacité réelle : 5260mAh) qui devrait normalement vous permettre d’atteindre les 2 jours d’autonomie (hors séances de gaming).

Si l’on en croit les premiers tests, les realme 14 Pro et Pro+, vu leur tarif assez agressif disposent de tous les arguments pour aller se battre sur le segment très encombré des smartphones de milieu de gamme.

Un combat inévitable si realme, qui a fait son retour sur le marché français en 2024 après avoir été absent en 2023, veut atteindre ses objectifs de se hisser dans le top 5 du marché français, en ciblant plus particulièrement les jeunes.

Prix et caractéristiques des realme 14 Pro et Pro+

realme 14 Pro+ (12+512 Go) = 499,99€ jusqu'au 25 avril (après 579,99€)

= 499,99€ jusqu'au 25 avril (après 579,99€) realme 14 Pro+ (8+256 Go) = 399,99€ jusqu'au 25 avril (après 529,99€)



= 399,99€ jusqu'au 25 avril (après 529,99€) realme 14 Pro (12+512 Go) = 399,99€ jusqu'au 25 avril (après 479,99€)

= 399,99€ jusqu'au 25 avril (après 479,99€) realme 14 Pro (8+256 Go) = 349,99€ jusqu'au 25 avril (après 429,99€)



Realme 14 Pro

Chipset : Dimensity 7300 Energy

: Dimensity 7300 Energy Ecran : Oled 6,77 pouces

Oled 6,77 pouces Résolution : 2392 × 1080 (FHD+)

: 2392 × 1080 (FHD+) Taux de rafraîchissement : jusqu’à 120 Hz

: jusqu’à 120 Hz Batterie : 6 000 mAh (capacité réelle 5260 mAh)

: 6 000 mAh (capacité réelle 5260 mAh) Charge rapide : 45 W

: 45 W Capteur principal : 50 Mpx

: 50 Mpx Capteur monochrome : 2px

: 2px Capteur selfie : 16 Mpx

: 16 Mpx Garantie : 4 ans (6 ans de mises à jour)

Realme 14 Pro+

Chipset : Qualcomm Snapdragon 7s Gen3

: Qualcomm Snapdragon 7s Gen3 Ecran : Oled 6,83 pouces

Oled 6,83 pouces Résolution : 2800*1272 (1,5K)

: 2800*1272 (1,5K) Taux de rafraîchissement : jusqu’à 120 Hz

: jusqu’à 120 Hz Batterie : 6 000 mAh (capacité réelle 5260 mAh)

: 6 000 mAh (capacité réelle 5260 mAh) Charge rapide : 80 W

: 80 W Capteur principal grand angle : 50 Mpx

: 50 Mpx Téléobjectif : 50 Mpx avec objectif périscope X3

: 50 Mpx avec objectif périscope X3 Ultra grand-angle : 8 Mpx

: 8 Mpx Capteur selfie : 32 Mpx

: 32 Mpx Garantie : 4 ans (6 ans de mises à jour)