Ce téléphone ringardise l’iPhone : 10 001 mAh pour une semaine d’autonomie

Le Realme P4 Power embarque une batterie de 10 001 mAh

Malgré cette capacité impressionnante, le téléphone ne pèse que 219 grammes

Le lancement en Inde est prévu pour le 29 janvier, une sortie mondiale reste à confirmer

Une véritable révolution est en cours du côté des batteries. Après le OnePlus 15 et ses 7 300 mAh, qui avait déjà bousculé le standard des 5 000 mAh l’an passé, Realme dévoile désormais un smartphone doté d’une batterie de 10 001 mAh.

Baptisé Realme P4 Power, l’appareil sera lancé le 29 janvier. Le constructeur a déjà révélé de nombreuses informations, dont son autonomie impressionnante : jusqu’à 185,7 heures de lecture audio, 21,3 heures de navigation GPS, 32,5 heures de YouTube ou encore 72,3 heures d’appels sur une seule charge.

Autrement dit, la batterie peut facilement tenir plusieurs jours, voire une semaine entière en usage modéré. Et pourtant, le Realme P4 Power affiche un poids de seulement 219 grammes, soit à peu près autant que le Samsung Galaxy S25 Ultra (5 000 mAh), et même moins que l’iPhone 17 Pro Max (5 088 mAh).

Ce tour de force est rendu possible grâce à la technologie d’anode en silicium, capable de stocker davantage d’énergie que le graphite utilisé dans les batteries lithium-ion classiques. Également présente dans certains véhicules électriques, cette technologie permet une densité énergétique plus élevée pour un poids équivalent, évitant ainsi que le P4 Power ne ressemble à une brique.

This isn’t more Power. This is Power rewritten. 10001 mAh doesn’t raise the bar. It moves it so far ahead, no one’s catching up. realme P4Power Launching 29th Jan. Know More, Stay Tuned! pic.twitter.com/UgRH5xOS7TJanuary 20, 2026

Recharge rapide et durabilité renforcée

Le P4 Power se recharge à 80 W et offre une charge inversée de 27 W, ce qui permet d’alimenter facilement d’autres appareils.

Par ailleurs, le smartphone a passé des tests de résistance aux chocs de niveau militaire, et la santé de sa batterie devrait rester supérieure à 80 % pendant huit ans. Une longévité rare.

Au-delà de la batterie, le Realme P4 Power embarque une puce MediaTek Dimensity 7400 Ultra 5G, un capteur principal de 50 MP, ainsi qu’un écran 144 Hz avec une luminosité maximale de 6 500 nits. Des spécifications techniques globalement très solides.

Reste à connaître son prix et sa disponibilité hors d’Inde. Avec une batterie pareille, nombreux sont ceux qui espèrent une sortie à l’international.