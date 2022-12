Realme 10 : date de sortie, prix et caractéristiques

Si vous êtes à la recherche de l'un des meilleurs téléphones bon marché, alors il y a une chance que vous l'ayez trouvé, avec le Realme 10. Nous n'en serons pas certains tant que nous ne l'aurons pas soumis à un examen complet, mais ce nouveau téléphone présente assurément des caractéristiques prometteuses sur le papier, et semble être une mise à niveau significative du Realme 9.

Les points forts incluent un écran AMOLED 90 Hz, un design fin, une grande batterie et une puissance améliorée.

Vous trouverez ci-dessous tous les détails clés sur le Realme 10, y compris la date de sortie, le prix et chaque spécification importante. Vous découvrirez également des détails sur le Realme 10 Pro et le Realme 10 Pro Plus, qui ne sont sortis qu'en Asie au moment de la rédaction de cet article, mais qui seront sans doute lancés à plus grande échelle dans quelques temps.

Allons droit au but

Qu'est-ce que c'est ? Un nouveau téléphone Realme abordable

Un nouveau téléphone Realme abordable Quand sera-t-il disponible ? Dès maintenant, dans certaines régions d'Europe

Dès maintenant, dans certaines régions d'Europe Combien coûte-t-il ? 279 €

Le Realme 10 a été annoncé le 9 novembre 2022, et il est en vente dès maintenant en Italie et en Pologne, tandis que d'autres pays d'Europe devraient bientôt le commercialiser.

La société n'a pas précisé quels seront ces pays, mais il est probable que la France en fasse partie, puisque le Realme 9 y était vendu.

Quant au prix, il commence à 279 € et il s'agira certainement d'un téléphone abordable partout où il sera vendu.

Il existe également le Realme 10 Pro et le Realme 10 Pro Plus, qui ont tous deux été lancés le 8 décembre, mais dans un premier temps uniquement dans certaines parties de l'Asie.

Le Realme 10 Pro est disponible à partir de 319 dollars, tandis que le Realme 10 Pro Plus commence à 379 dollars.

Un Realme 10 en Rush Black (Image credit: Realme)

Realme 10 : design et écran

Le Realme 10 présente un design qui, selon la société, s'inspire des "particules qui voyagent à la vitesse de la lumière". En pratique, cela signifie qu'il est proposé dans un choix de " Clash White " ou de " Rush Black ", mais ce ne sont pas de simples nuances de blanc et de noir - les deux présentent une couleurs scintillante, avec de minuscules points blancs dispersés dessus.

Le téléphone mesure 159,9 x 73,3 x 7,95 mm et pèse 178 g, et la société indique que c'est le téléphone Realme le plus mince jamais proposé sur le marché mondial. Il dispose d'une caméra dans un poinçon à l'avant et de deux grands modules caméra à l'arrière, comme vous pouvez le voir sur les photos de cet article.

Le Realme 10 est vraisemblablement habillé de plastique, même si la société ne l'a pas explicitement confirmé. Il n'y a également aucune mention de la résistance à l'eau, mais ce n'est pas surprenant à ce niveau de prix.

En ce qui concerne l'écran, le Realme 10 dispose d'un écran Super AMOLED de 6,4 pouces de 1080 x 2400 points, avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, une luminosité allant jusqu'à 1000 nits, et une protection Gorilla Glass 5. Ce sont les mêmes spécifications que l'écran du Realme 9, mais dans notre test, nous avons été impressionnés par l'écran de ce téléphone.

Un Realme 10 en Clash White (Image credit: Realme)

Le Realme 10 Pro et le Realme 10 Pro Plus semblent quant à eux quelque peu similaires, mais avec ce que la société décrit comme un "design hyperspace" inspiré de la lumière réfractée. Vous aurez une idée de ce à quoi cela ressemble dans l'une des images ci-dessous.

Le Pro et le Pro Plus sont tous deux disponibles dans les teintes Hyperspace, Dark Matter et Nebula Blue, et il semble que seule l'option Hyperspace offre véritablement le look décrit ci-dessus.

Ils ont tous deux un écran de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution Full HD+, mais alors que le Realme 10 Pro est plat et affiche de fines bordures de 1 mm, l'écran du Realme 10 Pro Plus est incurvé.

Image 1 of 2 Un Realme 10 Pro en Hyperespace (Image credit: Realme) Un Realme 10 Pro Plus en bleu nébuleux (Image credit: Realme)

Appareil photo et batterie du Realme 10

Le Realme 10 dispose d'un appareil photo à double objectif à l'arrière, et c'est un aspect du téléphone qui semble moins impressionnant, car bien que son capteur principal de 50MP avec ouverture de l'objecti à f/1.8 ait des spécifications raisonnables, il est rejoint par un appareil photo noir et blanc (c'est-à-dire monochrome) à f/2.4, associé à un capteur de seulement 2MP .

Cela dit, Realme affirme que son nouveau téléphone offre un mode nuit amélioré avec un niveau de bruit réduit, et que sa vitesse d'obturation est 121% plus élevée que sur le modèle précédent. Il y a également une caméra 16MP (ouverture à f/2.45) à l'avant.

Quant au Realme 10 Pro, il est doté d'une caméra principale de 108 Mpx (f/1,75) et d'un objectif portrait de 2 Mpx (f/2,4), tandis que le Realme 10 Pro Plus embarque un capteur principal de 108 Mpx, un capteur ultra grand-angle de 8 Mpx (f/2,2) et un capteur macro de 2 Mpx (f/2,4). Les deux téléphones disposent également d'une caméra selfie de 16MP.

Realme a opté pour une batterie de 5 000 mAh dans les trois téléphones, ce qui est une capacité satisfaisante mais assez standard. Elle est compatible avec la charge 33W dans le cas du Realme 10 et 10 Pro, qui, selon Realme, peut faire passer le téléphone de 0 à 50% en 28 minutes. Le Realme 10 Pro Plus, quant à lui, supporte une charge de 67W.

Il n'y a aucune mention de charge sans fil sur aucun d'entre eux, mais nous ne nous attendions pas à cela à ce niveau de prix.

Un Realme 10 Pro Plus (Image credit: Realme)

Realme 10 : les caractéristiques

On trouve une puce MediaTek Helio G99 à l'intérieur du Realme 10, entrée de gamme mais relativement récente. Elle est complétée par 8 Go de RAM. Le téléphone vous permet également de profiter de RAM virtuelle, ce qui le pousse jusqu'à 16 Go.

La société affirme que les performances de jeu avec ce téléphone sont solides pour le prix, en donnant pour exemple que vous pouvez jouer à PUBG Mobile à 40fps en mode équilibré.

Vous avez le choix entre 64 Go, 128 Go ou 256 Go de stockage, et profitez d'un emplacement pour carte microSD - bien que ces versions ne soient pas forcément disponibles dans toutes les régions. À noter qu'il ne s'agit que d'un téléphone 4G, donc une chose majeure qui manque ici est la 5G.

En ce qui concerne les caractéristiques, le Realme 10 dispose d'une prise jack 3,5 mm, d'un haut-parleur " UltraBoom ", qui promet un son Hi-Res à 200 % du volume, et il fonctionne avec l'nterface maison Realme UI 3.0, basée sur Android 12.

Le Realme 10 Pro devrait être un peu plus puissant, puisqu'il dispose d'une puce Snapdragon 695, ainsi que 6 ou 8 Go de RAM, et 128 Go de mémoire. Il prend également en charge la 5G.

Le Realme 10 Pro Plus est encore meilleur, avec une puce MediaTek Dimensity 1080, jusqu'à 12 Go de RAM (plus 12 Go de RAM virtuelle), la 5G, et jusqu'à 256 Go de stockage.

Les modèles Pro et Pro Plus bénéficient également de logiciels plus récents, puisqu'ils fonctionnent avec Realme UI 4.0, basé sur Android 13.