Gemini arrive dans Gmail pour optimiser la rédaction de vos e-mails de travail

Les réponses intelligentes contextuelles arrivent dans Gmail Business et Enterprise

Les utilisateurs disposeront d'une sélection de réponses pré-écrites aux e-mails.

Les suggestions tiendront compte de l'ensemble du fil de discussion

Trouver les bons mots pour ses e-mails professionnels pourrait bientôt devenir bien plus simple grâce à un nouvel outil d’intelligence artificielle Gemini intégré à Gmail.

Le service de messagerie ajoute des "réponses intelligentes contextuelles" à ses offres destinées aux entreprises, permettant à l’IA Gemini de prendre en charge la rédaction de réponses plus pertinentes et plus précises.

Cette fonctionnalité repose sur l’analyse du contexte de l’e-mail par Gemini afin de proposer des réponses détaillées qui "reflètent pleinement l’intention du message".

Des réponses plus intelligentes dans Gmail

L’outil est pensé pour un usage professionnel et sera disponible dans les formules Google Workspace Business et Enterprise, sans nécessiter l’achat d’un module complémentaire Gemini.

"La fonctionnalité de réponse intelligente contextuelle fait gagner du temps et rend les réponses aux e-mails plus efficaces", précise le billet de blog de Google, soulignant son intérêt pour celles et ceux "qui manquent de temps ou ont besoin d’aide pour formuler leurs idées".

Lors de la rédaction d’une réponse, plusieurs suggestions générées par Gemini apparaîtront désormais en bas de l’écran.

Un survol de la proposition permet d’en afficher un aperçu rapide, prenant en compte l’ensemble de la conversation. Il est ensuite possible d’envoyer directement la réponse ou de la modifier si nécessaire.

L’outil est dès à présent disponible pour les formules Google Workspace Business Starter, Standard et Plus, ainsi que pour les offres Enterprise Starter, Standard et Plus.