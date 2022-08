Les meilleurs logiciels gratuits pour les étudiants en 2022

Les logiciels gratuits sont une aubaine à cette époque de l'année. Que vous ou votre enfant retourniez à l'école, au collège ou à l'université, il y a beaucoup de fournitures à envisager en prévision de la rentrée. Un équipement qui coûte cher et prend de la place.

Il ne s'agit pas seulement d'acheter de nouveaux articles de papeterie, des vêtements et des manuels scolaires, mais aussi d'investir dans un ordinateur portable ou un Chromebook, ainsi que dans des outils indispensables tels qu'une calculatrice graphique. Les dépenses s'accumulent facilement, et vous aurez toujours besoin de certains programmes ou applications, dont beaucoup sont payants, pour mener à bien tout projet scolaire.

Il existe cependant un moyen d'éviter de faire sauter la banque avec quelques applications de renom. Les meilleurs logiciels gratuits pour étudiants vous offrent les mêmes fonctionnalités sans aucun surcoût. Même certaines grandes entreprises proposent des outils gratuits dont vous pouvez tirer parti. Alors, économisez de l'argent en profitant des logiciels gratuits disponibles pour cette rentrée des classes. Jetez un coup d'œil à notre sélection ci-dessous et faites un meilleur usage de votre argent.

Voici les meilleurs logiciels gratuits pour la rentrée scolaire 2022

LibreOffice

Une superbe suite bureautique gratuite et compatible avec Microsoft

La véritable beauté de LibreOffice n'est peut-être pas seulement le fait qu'il s'agit d'une application gratuite, mais qu'elle l'est pour tout le monde. Les particuliers peuvent l'utiliser, tout comme les étudiants, les entreprises et à peu près tous les utilisateurs. C'est l'exemple parfait d'un logiciel qui démontre que les grandes choses ne doivent pas nécessairement coûter cher.

Il est impossible d'imaginer passer très longtemps sans utiliser une suite bureautique, et le choix par défaut que les gens choisissent est Microsoft Office. Mais il n'est vraiment pas nécessaire de payer un coût mensuel, annuel ou même unique pour votre logiciel - LibreOffice est disponible gratuitement. Non seulement le logiciel est entièrement gratuit, mais il représente en plus un rival vraiment sérieux de Microsoft Office.

LibreOffice n'est pas seulement un rival de Microsoft Office, il est aussi entièrement compatible avec la célèbre suite bureautique. Contrairement à d'autres suites bureautiques gratuites telles que WPS Office, LibreOffice est dépourvue de publicité et comprend toujours un traitement de texte, un tableur, un outil de présentation, et même une base de données, une application de formules et un éditeur de graphiques vectoriels.

En termes d'interface, LibreOffice est similaire à la plupart des autres suites bureautiques, bien qu'elle ait opté pour une barre d'outils plus rétro, sans ruban, qui pourrait être préférée par les fans de l'ancien look d'Office.

Les meilleures alternatives à Microsoft Office en 2022 : suites bureautiques gratuites et payantes, mobiles et en ligne

Télécharger gratuitement LibreOffice

Zoom

Restez en contact avec vos amis et votre famille, ou organisez des réunions et des cours à distance.

Si vous disposez d'un ordinateur portable ou de bureau équipé d'une webcam - ou même simplement d'un téléphone ou d'une tablette avec une caméra raisonnable - Zoom offre un excellent moyen d'organiser des appels vidéo et des réunions. Que vous vouliez rattraper le temps perdu avec vos amis et votre famille lorsque vous êtes loin de chez vous, ou que vous utilisiez l'application pour rester en contact avec vos tuteurs, les possibilités de communication et de travail à distance offertes par Zoom sont excellentes.

Ce logiciel gratuit de rentrée des classes est agréablement facile à configurer et les récentes améliorations apportées à la sécurité signifient que le verrouillage de vos réunions est également une affaire simple. La bonne nouvelle pour tous ceux qui ne veulent pas payer pour un logiciel de vidéoconférence est que Zoom vous permet d'organiser des réunions d'une durée maximale de 40 minutes avec jusqu'à 100 participants, ce qui devrait être plus que suffisant pour la plupart des gens.

Le logiciel est également très polyvalent, offrant non seulement la vidéoconférence de base, mais aussi le partage d'écran, la programmation et des fonctions de confidentialité telles que le brouillage de l'arrière-plan.

Télécharger gratuitement Zoom (opens in new tab)

Google Drive

Stocker des fichiers, sauvegarder des données et travailler en collaboration dans le cloud

Le stockage de vos fichiers dans le cloud présente de nombreux avantages, mais deux d'entre eux sont essentiels. Non seulement il facilite l'accès à vos fichiers à partir d'à peu près n'importe quel ordinateur ou appareil disposant d'une connexion Internet, mais il permet également de sauvegarder vos précieux fichiers en les ayant automatiquement sauvegardés. Il existe plusieurs services de stockage dans le cloud, mais Google Drive est l'un des meilleurs.

Ce logiciel gratuit que vous utiliserez pour synchroniser les données entre votre ordinateur et votre stockage en ligne s'appelle Google Backup and Sync, et vous pouvez utiliser des contrôles fins pour choisir précisément les fichiers et dossiers à synchroniser - ou opter pour la sauvegarde de l'ensemble de votre ordinateur si vous le souhaitez.

Google Drive se distingue de ses concurrents par le nombre de plateformes pour lesquelles il est disponible et par la qualité de ses applications Web. Vous avez même accès à une suite bureautique basée sur le cloud qui est parfaite pour le travail collaboratif.

Si vous estimez que l'espace de stockage gratuit n'est pas suffisant, vous pouvez facilement passer à une formule payante, dont les prix sont étonnamment raisonnables, même pour des quantités d'espace relativement importantes.

Utiliser gratuitement Google Drive (opens in new tab)

BitDefender Antivirus Free Edition

Une suite de sécurité adaptée aux étudiants et offrant une protection complète

Chaque étudiant a besoin d'une suite de sécurité solide pour protéger sa vie privée et son travail contre des dangers tels que les ransomwares qui pourraient endommager ou crypter des essais et des rapports cruciaux.

BitDefender Antivirus Free Edition est le meilleur antivirus du marché - rapide et bien conçu, avec d'excellents taux de détection. Son analyse comportementale le rend particulièrement efficace pour détecter les menaces de type "zero-day", c'est-à-dire celles qui n'ont pas encore été identifiées et cataloguées par ses experts en sécurité, mais qui ont été repérées sur la base de leur comportement.

BitDefender Antivirus Free Edition n'est pas encombré d'add-ons que vous n'utiliserez jamais, mais il inclut des outils anti-phishing et anti-fraude pour assurer la sécurité des étudiants lorsqu'ils effectuent des opérations bancaires ou des achats en ligne.

Meilleurs antivirus 2022 : quelle solution gratuite, premium ou business choisir ?

Télécharger gratuitement BitDefender Antivirus Free Edition

Evernote

Un carnet de notes basé sur le cloud qui est parfait pour rassembler les recherches en un seul endroit

Lorsque vous effectuez des recherches sur un projet, vous avez besoin d'un endroit où conserver toutes vos notes et ressources. Evernote vous permet de télécharger 60 Mo de données par mois (ce qui n'est pas négligeable lorsque vous traitez principalement du texte), de synchroniser vos données sur deux appareils (les applications mobiles sont également gratuites), de partager des notes et des carnets entiers avec vos amis et de permettre la recherche de tout ce que vous avez sélectionné.

Evernote dispose également d'une interface Web, ce qui signifie que vos notes sont accessibles depuis n'importe quel appareil disposant d'un accès Internet, y compris les ordinateurs du centre informatique ou de la bibliothèque sur lesquels l'application n'est pas installée.

Pour tirer le meilleur parti d'Evernote, nous vous recommandons d'installer l'extension de navigateur Web Clipper afin de pouvoir ajouter des pages Web entières, des signets ou des articles individuels à vos carnets en un clic.

Télécharger gratuitement Evernote (opens in new tab)

EaseUS Todo Backup Free

Protégez votre travail contre les suppressions accidentelles, les attaques malveillantes ou les pannes de disque.

Votre travail universitaire est irremplaçable, c'est pourquoi une routine de sauvegarde régulière est essentielle. Vous ne savez jamais quand le disque de votre PC peut tomber en panne, vous pouvez être victime d'une attaque par ransomware, ou votre ordinateur portable peut être perdu, cassé ou volé sur le campus.

EaseUS Todo Backup Free, un logiciel gratuit pour la rentrée des classes, rend la protection de vos documents aussi simple que possible. Il peut créer une image d'un disque entier (y compris le système d'exploitation), ou seulement de certains fichiers ou dossiers. La première fois que vous le lancez, il commence à sauvegarder automatiquement votre dossier de documents. Après cela, vous avez le choix.

La mise en route et la mise en place d'un programme régulier sont simples en soi, et la restauration à partir d'une sauvegarde est tout aussi facile si le pire se produit.

Télécharger gratuitement EaseUS Todo Backup Free (opens in new tab)

WhatsApp

Restez en contact avec vos amis et votre famille en utilisant n'importe quel appareil, mobile ou de bureau.

Vous avez peut-être déjà l'application mobile sur votre téléphone, mais WhatsApp est également disponible pour les appareils de bureau. Il suffit de télécharger l'application depuis le Windows Store ou iTunes, puis de scanner le code QR à l'écran avec votre téléphone pour vous connecter et synchroniser vos messages.

Le principal avantage de WhatsApp par rapport à la plupart des applications de chat est son cryptage à double sens, qui protège vos messages contre toute interception. L'application ne se limite plus aux conversations textuelles : elle prend également en charge les appels vidéo, et une récente mise à jour a ajouté la possibilité de configurer des appels de groupe avec un maximum de quatre personnes.

Télécharger gratuitement WhatsApp (opens in new tab)

Paint.NET

Un éditeur de photos fantastique, doté de nombreuses fonctionnalités, mais pas trop cher.

Il n'est pas nécessaire de travailler sur un cours de design ou de photographie pour avoir besoin d'un outil d'édition d'images - ce sont des logiciels incroyablement polyvalents qui peuvent être utilisés pour la capture d'écran, la création de logos, la numérisation de documents, la retouche de photos et bien plus encore. Comme c'est souvent le cas, il y a un choix incroyable de logiciels dans ce genre, et il peut être presque impossible de trouver un programme gratuit qui soit assez puissant pour les utilisateurs exigeants. Mais Paint.NET est différent.

Disponible à la fois pour PC et Mac, Paint.NET fait un excellent travail en rivalisant avec les grands comme Paint Shop Pro - et même Photoshop - tout en restant très abordable. D'emblée, il s'agit d'un logiciel puissant doté d'une large gamme d'outils, mais la prise en charge des plugins - dont le choix ne cesse de croître - permet d'étendre encore les capacités d'un programme déjà incroyable.

Télécharger gratuitement Paint.NET (opens in new tab)