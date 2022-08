Les meilleures calculatrices graphiques de 2022 : quel modèle glisser dans votre cartable ou sacoche ?

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

Included in this guide:

Avec la rentrée des classes, l'achat de la meilleure calculatrice graphique figure probablement en tête de votre liste de fournitures scolaires. Si votre enfant est en âge de fréquenter le collège ou le lycée.

Une calculatrice graphique n'est pas seulement indiquée pour les mathématiques avancées et l'ingénierie, c'est aussi un outil essentiel pour la physique, les statistiques et même la biologie. Les meilleures calculatrices graphiques vous suivront de nombreuses années, voire une décennie ou plus. Grâce à leur configuration électronique relativement simple qui ne s'usera pas avec le temps, aussi rapidement que le meilleur smartphone ou la meilleure tablette.

Et bien qu'il faille un peu de pratique pour l'utiliser efficacement, une fois que vous vous êtes familiarisé avec une bonne calculatrice graphique, même les équations les plus complexes peuvent être décomposées et visualisées rapidement. Il n'est pas étonnant que la plupart des enseignants comme des professeurs de mathématiques et de sciences en gardent une à portée de main en classe, - même s'ils disposent du dernier ordinateur disponible. En effet, il reste souvent plus rapide de sortir sa calculatrice graphique et de trouver la bonne réponse à un problème que de chercher celle-ci sur Google.

Avec toutes les promotions spéciale rentrée en cours, il y a beaucoup de bonnes affaires sur les fournitures dont vous avez besoin, mais il y a aussi beaucoup d'options à trier. Et comme il s'agit d'appareils relativement coûteux, vous n'avez pas envie d'acheter une alternative peu à même de vous satisfaire. Heureusement, nous sommes là pour vous aider à dénicher la meilleure calculatrice graphique en fonction de vos besoins et de votre budget, afin que vous puissiez commencer cette nouvelle année scolaire.

Notre sélection

(Image credit: Texas Instruments)

1. Texas Instruments TI-84 Plus CE La calculatrice graphique de référence intègre la couleur Caractéristiques techniques Écran: Rétroéclairage couleur haute résolution Batterie: Piles Lithium-ion Mémoire: 154 Ko Examens approuvés: PSAT, SAT, ACT, NMBST, AP, IB Dimensions (H x L x P): 190,5 x 86,86 x 15,74 mm Poids: 340 g specifications Condition Neuf Les meilleures offres du jour Voir à Cdiscount FR (opens in new tab) Voir à Amazon (opens in new tab) Voir à EBAY_FR (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Légère + Écran rétro-éclairé + Batterie rechargeable Pourquoi attendre - Chère

Lorsqu'il s'agit de nommer les meilleures calculatrices graphiques pour lycéens et étudiants, les calculatrices de la série TI-84 s'avèrent indétrônables. Le dernier modèle, la TI-84 Plus CE, possède toutes les fonctionnalités que vous attendez d'une calculatrice graphique de classe premium, mais avec un écran couleur moderne rétroéclairé et préchargé avec plusieurs applications mathématiques utiles.

Elle est équipée d'une batterie rechargeable qui devrait vous permettre de tenir environ deux semaines intensives - ce qui vous épargnera l'achat de piles pour plusieurs années de cours de mathématiques au lycée, à l'université ou dans les grandes écoles.

(Image credit: Casio)

2. Casio FX-9750GII La calculatrice graphique de poche idéale Caractéristiques techniques Écran: Monochrome LCD Batterie: 4 piles alcalines AAAA Mémoire: 62KB RAM Examens approuvés: PSAT, SAT, ACT, NMBST, AP, IB Dimensions (H x L x P): 190,5 x 86,86 x 15,74 mm Poids: 215 g Les meilleures offres du jour Vérifier Amazon (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Très facile à transporter + Relativement abordable Pourquoi attendre - Pas de batterie intégrée

Une calculatrice graphique peut être un équipement coûteux, certains appareils de milieu ou de haut de gamme coûtant plus de 100 euros. Si vous ne pensez pas en avoir besoin après la fin du semestre, la Casio FX-9750GII est probablement la meilleure calculatrice graphique du marché.

Elle est suffisamment puissante pour gérer tout ce qui va du calcul aux finances et aux statistiques, sans les gadgets et les fonctionnalités qui font grimper le prix des autres calculatrices graphiques.

Malheureusement, l'une des caractéristiques manquantes est une batterie rechargeable, mais les quatre piles AAA fournies devraient vous permettre de bénéficier d'environ 200 heures d'utilisation, ce qui pourrait être suffisant pour vous permettre de passer votre examen final. Si vous en avez besoin au-delà, attendez-vous à devoir payer de nouvelles piles au début du semestre suivant.

(Image credit: HP)

3. HP Prime La calculatrice graphique ultra-tactile Caractéristiques techniques Écran: Tactile / couleur haute résolution Batterie: Piles lithium-ion Mémoire: Flash 256 Mo Examens approuvés: PSAT, SAT, ACT, NMBST, AP, IB Dimensions (H x L x P): 182,3 x 85,8 x 13,9 mm Poids: 228 g specifications Condition Neuf Les meilleures offres du jour Voir à Cdiscount FR (opens in new tab) Voir à Amazon (opens in new tab) Voir à Fnac FR (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Écran tactile couleur 16 bits + Grande capacité de mémoire Pourquoi attendre - Coûteuse

La HP Prime actualise définitivement le design de la calculatrice graphique standard en proposant un facteur de forme plus moderne et un écran 16 bits multi-touch. Elle dispose également de 256 Mo de mémoire flash, ce qui est beaucoup, beaucoup plus que ce que vous trouverez dans beaucoup d'autres calculatrices graphiques sur le marché.

Tout ce potentiel a un prix, ce qui fait de la Prime l'une des calculatrices graphiques grand public les plus chères du marché, et l'on peut dire qu'elle n'est pas aussi performante que certaines de ses concurrentes légèrement moins onéreuses.

(Image credit: Texas Instruments)

4. Texas Instruments TI-83 Plus La Cadillac des calculatrices graphiques programmables Caractéristiques techniques Écran: Monochrome LCD Batterie: 4xAAA alcaline Mémoire: 24 Ko Examens approuvés: PSAT, SAT, ACT, NMBST, AP, IB Dimensions (H x L x P): 87 x 190,5 x 35,5 mm Poids: 204 g specifications Condition Neuf, Reconditionné Les meilleures offres du jour Voir à Adorama WW (opens in new tab) Voir à Amazon (opens in new tab) Pourquoi l’acheter + Parfait pour les formules programmables Pourquoi attendre - Affichage limité - Encombrante

Les calculatrices graphiques se divisent en deux catégories : celles qui peuvent faire de la programmation et celles qui ne le peuvent pas. Si vous avez besoin d'importer des croquis ou de coder en Python, la TI-83 Plus de Texas Instruments est certainement la meilleure calculatrice graphique en circulation.

C'est un pilier des cours d'algèbre, de géométrie et de trigonométrie . Ce n'est pas la plus lumineuse ni la plus puissante des calculatrices, mais elle s'avère parfaite pour visualiser les fonctions quadratiques et exponentielles. Bien qu'elle ne soit pas naturellement abordable, elle existe depuis si longtemps que vous pouvez trouver de bonnes affaires en ligne sans trop d'efforts.

(Image credit: Numworks)

5. Calculatrice graphique Numworks La calculatrice graphique du 21ème siècle Caractéristiques techniques Écran: IPS LCD Batterie: 1 450 mAh rechargeable Mémoire: N/A Poids: 167 g Examens approuvés: SAT, PSAT, AP, ACT Dimensions (H x L x P): 161 x 10 x 82 mm Pourquoi l’acheter + Esthétique propre et minimaliste + Interface utilisateur intuitive Pourquoi attendre - Les classes de mathématiques plus avancées regarderont ailleurs

Que ce soit pour vos cours de mathématiques ou pour apprendre à coder en Python, la calculatrice graphique Numworks vous accompagnera tout au long de votre parcours. Il y a plusieurs applications ici, des calculs et équations de base aux probabilités, statistiques et régression, et elle est approuvée pour les examens PSAT, SAT et ACT.

Sur le plan de la conception, il y a également beaucoup de points positifs. Elle a un look minimaliste qui fait honte aux vieilles calculatrices grises ou noires, une batterie rechargeable d'une autonomie de 20 heures et un poids extrêmement léger.

(Image credit: Desmos)

6. Desmos web Parce que tout est gratuit sur internet Caractéristiques techniques Écran: N/A Batterie: N/A Mémoire: N/A Examens approuvés: Aucun Dimensions (H x L x P): N/A Poids: N/A Pourquoi l’acheter + Une fonctionnalité puissante + Très belle apparence + Gratuit + Avons-nous mentionné qu'elle est gratuite ? Pourquoi attendre - Vous ne pouvez l'utiliser pour aucun examen standardisé

Pourquoi payer pour une calculatrice graphique alors que vous pouvez utiliser l'application web ou mobile gratuite de Desmos ? Si vous avez simplement besoin d'une aide pour vos devoirs, Desmos est la solution idéale.

Le design simple et élégant vous permet de tout faire, de la représentation graphique d'équations algébriques à la différentiation et l'intégration, avec facilité. Alors que les écrans des calculatrices graphiques portables sont minuscules, Desmos vous permet d'afficher autant de fonctions interactives que vous le souhaitez sur un écran complet, ce qui donne des visualisations très dynamiques.

La version mobile n'est pas aussi robuste que certaines calculatrices graphiques approuvées pour les examens, mais c'est de loin la meilleure calculatrice graphique que vous pourrez trouver sans avoir à dépenser de l'argent.