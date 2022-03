Les meilleures alternatives à Microsoft Office en 2022 : suites bureautiques gratuites et payantes, mobiles et en ligne

Google Workspace : applications de collaboration et de productivité

Il existe de nombreuses suites logicielles de bureautique, mais Google Workspace, anciennement connu sous le nom de G Suite, reste le premier logiciel basé sur Cloud et l'une des meilleures suites bureautiques d'entreprise, offrant un large éventail de caractéristiques et de fonctionnalités que ses concurrents ne peuvent égaler.

Essayez-le gratuitement pendant 14 jours.

Les meilleures alternatives à Microsoft Office permettent de réaliser des tâches bureautiques de manière simple et efficace et d'accroître votre productivité.

Microsoft Office reste la suite de productivité la plus populaire pour les documents, les feuilles de calcul, les présentations, etc., grâce à des applications puissantes telles que Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, Outlook, etc. (que ce soit sous forme de logiciels à télécharger ou la suite Microsoft 365 basée sur le cloud computing )

Mais une série de concurrents alternatifs deviennent de plus en plus attrayants, notamment en raison des frais de licence plus compétitifs, et certains sont même gratuits. Cependant, le fait de payer moins, ou de ne rien payer, ne signifie pas nécessairement que le logiciel est de moindre qualité, comme la communauté des logiciels open source peut en témoigner.

Pourtant, le partage de documents entre différentes plateformes de suites bureautiques peut poser des problèmes. C'est pourquoi, lorsque vous choisissez une alternative à Microsoft Office, vous devez vous assurer qu'il n'y a pas de lacunes qui pourraient limiter votre utilisation du logiciel, surtout si vous devez partager ou collaborer sur des documents avec d'autres utilisateurs qui ont utilisent des suites bureautiques différentes.

Cela dit, les alternatives à Microsoft Office sont généralement des programmes solides dotés de nombreuses fonctionnalités qui ne posent pas vraiment de problèmes pour le partage de fichiers avec d'autres plates-formes, bien que peu d'entre elles sont aussi complètes que Microsoft 365 avec son offre groupée de services cloud qui comprend OneDrive et Microsoft Teams.

Nous vous présentons ici les meilleurs d'entre eux, ainsi que leurs points forts et leurs points faibles.

(Image credit: LibreOffice)

1. LibreOffice Une suite flexible et assez légère Les meilleures offres du jour visit website Pourquoi l’acheter + Open source + Multiplateforme + Suite puissante + Gratuite

LibreOffice est le fruit de The Document Foundation et s'est séparé d'OpenOffice en 2010. La suite elle-même est gratuite et open source, et se compose d'un traitement de texte, d'un tableur et d'un logiciel de présentation, et est disponible en 110 langues.

Bien que LibreOffice utilise le format ODF (OpenDocument), il prend en charge une série d'autres types de formats tels que ceux utilisés dans Microsoft Office. LibreOffice est la suite par défaut de la plupart des distributions Linux et elle est également disponible sous Windows et macOS. Il existe également une visionneuse LibreOffice pour Android.

Comme pour la plupart des logiciels open source, toute l'assistance technique se fait en ligne, mais vu la facilité d'utilisation, elle sera rarement nécessaire. La plateforme offre également la possibilité d'exporter vos fichiers au format PDF, entre autres.

Vous pouvez ajouter des fonctionnalités supplémentaires à LibreOffice via des extensions sur son site Web. Celles-ci incluent des modèles supplémentaires pour les documents.

(Image credit: FreeOffice)

2. FreeOffice Une alternative gratuite qui ressemble beaucoup à MS Office Les meilleures offres du jour visit website Pourquoi l’acheter + Interface intuitive + Compatible avec les écrans tactiles + Pour Windows, Mac et Linux + Gratuit

Si vous recherchez une alternative gratuite et facile à Microsoft Office, alors FreeOffice est la suite qu'il vous faut. La société SoftMaker développe des logiciels de bureautique depuis 1987 et sa suite bureautique FreeOffice est son produit phare.

FreeOffice est une suite bureautique complète dont l'utilisation est gratuite, tant à domicile que sur le lieu de travail. Elle est développée à la fois pour Windows et Linux, et propose une version de base pour les utilisateurs d'Android.

La suite elle-même est entièrement compatible avec tous les formats Microsoft Word, Excel et PowerPoint. Cela signifie que vous pouvez non seulement afficher mais aussi enregistrer des fichiers dans des formats tels que DOCX, XLSX et PPTX. Elle prend également en charge les anciens types de fichiers tels que PPT et XLS.

La nouvelle interface lancée cette année vous offre la possibilité de travailler avec des menus et des barres d'outils modernes ou classiques. Il est donc facile de passer de Microsoft Office à un autre logiciel, car l'interface est étrangement similaire.

Pour les utilisateurs qui ont le luxe d'avoir un PC à écran tactile, vous pouvez utiliser le mode tactile avec des icônes plus grandes. Ce mode est disponible aussi bien pour le look de la nouvelle version que pour l'interface classique basée sur des menus.

(Image credit: WPS)

3. WPS Office Possède une excellente offre gratuite et des fonctions avancées pour les abonnés Les meilleures offres du jour visit website Pourquoi l’acheter + Une offre gratuite généreuse + Support multi-langues Pourquoi attendre - Certaines fonctionnalités sont payantes

WPS Office a été publié en 2016 par le développeur de logiciels chinois Kingsoft. Il s'agit d'une suite bureautique qui est disponible pour Windows, Linux, Android et iOS. La suite est disponible en anglais, français, allemand, espagnol, portugais, polonais et russe.

Elle propose un abonnement gratuit et un abonnement premium. L’offre gratuite vous permet d'utiliser Writer, Presentation et Spreadsheets, qui sont des alternatives à la suite Microsoft Office, à laquelle elle ressemble beaucoup. WPS offre un convertisseur PDF vers Word qui est rapide et facile à utiliser. Il prend en charge l'exportation en masse et peut également diviser et fusionner des fichiers PDF si nécessaire.

La suite offre 1 Go de stockage gratuit sur le cloud pour les utilisateurs iOS et PC, mais ce service n'est pas encore disponible pour Android.

L‘abonnement "Premium" permet à l'utilisateur de connecter jusqu'à 9 appareils à la fois. Il permet également de se débarrasser de toutes les publicités ennuyeuses qui sont monnaie courante avec la version gratuite.

WPS a été critiqué pour ne pas permettre la collaboration au-delà de ceux qui suivent les changements et permettent aux utilisateurs d'insérer des commentaires. Les utilisateurs ont également déclaré que l'interface peut être assez lente parfois lorsqu'il s'agit de charger des documents. Les utilisateurs de Linux ont mentionné que toutes les polices ne sont pas automatiquement incluses et qu'elles doivent être installées séparément.

Pour les utilisateurs d'Android, l'installation est assez lourde et des critiques ont été émises, implorant le développeur de la rendre plus légère.

(Image credit: Calligra)

4. Calligra Une suite bureautique gratuite avec d'excellentes fonctionnalités avancées Les meilleures offres du jour visit website Pourquoi l’acheter + Disponible pour Linux + Logiciel gratuit et open source + Outils de carte mentale et de gestion de projet Pourquoi attendre - Problèmes de compatibilité avec MS Office

La suite bureautique Calligra a été initialement publiée en octobre 2000 dans le cadre de KOffice. Il s'agit d'une suite bureautique développée par KDE, qui peut également être utilisée pour la conception d'art graphique. Elle est disponible sur Linux, macOS, Windows et Android.

Calligra est une suite logicielle gratuite et open source et peut être téléchargée directement sur son propre site web ou sur la page de téléchargement de KDE. Elle est totalement distincte de LibreOffice.

Alors que LibreOffice a l'aspect et la convivialité familiers de MS Office, Calligra ne l'a pas. Un grand nombre d'onglets de fonctionnalités utilisables sont placés sur le côté droit de l'écran et non en haut comme MS Office et d'autres suites bureautiques. Cela signifie que la page que vous êtes en train de modifier n'occupe pas la totalité de l'écran.

L'une des caractéristiques supplémentaires qui distingue Calligra est qu'il offre un outil de cartographie mentale et de gestion de projet. Ces outils sont généralement payants chez les concurrents.

Calligra vous permet de lire les formats DOCX et DOX, mais vous ne pouvez pas les modifier. Cela peut poser des problèmes si vos contacts vous envoient des documents Microsoft Office. Demandez-leur d'utiliser un autre format, tel que ODT (Open Document Text).

(Image credit: Mobisystems)

5. OfficeSuite Possède d'excellents outils d'édition pour ceux qui sont prêts à payer pour les obtenir Les meilleures offres du jour visit website Pourquoi l’acheter + Permet la synchronisation entre les appareils + Offre gratuite Pourquoi attendre - L’offre gratuite est basique

OfficeSuite est une application développée par MobiSystems et disponible pour Android, iOS et Windows. Les appareils fabriqués par Amazon, Toshiba, Sony et Alcatel sont souvent préinstallés avec OfficeSuite. L'application Android a été classée parmi les meilleures applications pour les entreprises.

Vous pouvez synchroniser vos appareils en utilisant votre compte OfficeSuite et une seule licence est nécessaire pour tous vos appareils.

Vous avez le choix entre plusieurs abonnements. L’offre "Basic" est gratuite et permet aux utilisateurs d'afficher et de modifier des documents Word, Excel et PowerPoint. La suite est entièrement compatible avec la plupart des formats tels que ODT, RTF, CSV, DOC et ZIP. Le niveau gratuit permet également aux utilisateurs de visualiser des documents PDF et offre un support cloud via des services tels que Dropbox, OneDrive et Google Drive.

L’offre "Personal" permet d'utiliser la suite sur un ordinateur de bureau, une tablette et un téléphone. Il offre tout ce que l’abonnement gratuit a à offrir, ainsi que la possibilité de suivre les modifications, d'exporter des PDF vers d'autres formats modifiables et des fonctionnalités PDF avancées telles que les signatures numériques et les mots de passe.

L’offre "Business" vous permet d'utiliser cinq ordinateurs de bureau, cinq tablettes et cinq téléphones. Une version Home & Business est disponible en téléchargement à prix unique.

(Image credit: Polaris)

6. Polaris Office Utilisez l'arsenal d'outils de Polaris pour modifier et créer plusieurs types de fichiers Les meilleures offres du jour visit website Pourquoi l’acheter + Excellente version gratuite + Multiplateforme Pourquoi attendre - Les publicités peuvent être distrayantes

Polaris Office est développé par Intraware et a été initialement publié en mars 2014. Il s'agit d'une suite bureautique gratuite disponible pour Android, iOS, Windows et macOS. Elle semble être une suite populaire parmi les entreprises et est utilisée par des sociétés comme Amazon et Samsung.

Si la version gratuite est très complète, il existe une version professionnelle à laquelle vous pouvez accéder. Pour en connaître le coût, vous devez envoyer à Polaris un formulaire de demande d'achat que vous trouverez sur son site Web.

Cette puissante suite vous permet de modifier de nombreux formats de fichiers différents, notamment PPT, XLS, DOCX et HWP. Comme votre compte se synchronise entre vos appareils, vous pourrez modifier et créer des documents où que vous soyez. Toutes vos données sont sécurisées par AWS (Amazon Web Services).

Avec la dernière édition de Polaris, vous pouvez désormais convertir et modifier des documents PDF. Les utilisateurs peuvent également convertir des fichiers vocaux et des images en documents si le besoin s'en fait sentir.

La suite prend en charge plusieurs langues différentes telles que le français, l'allemand, le coréen, l'anglais et le russe.

Le seul véritable reproche que l'on puisse faire à Polaris est que, bien que l'édition gratuite offre un large éventail de fonctionnalités, les publicités peuvent parfois être un peu gênantes.

(Image credit: OnlyOffice)

7. OnlyOffice Une gamme de fonctionnalités utiles pour les utilisateurs qui n'ont pas besoin d'une documentation complète Les meilleures offres du jour visit website Pourquoi l’acheter + Gratuit et open source + Excellente version gratuite Pourquoi attendre - Problèmes avec l’assistance technique

OnlyOffice est une suite bureautique open source développée par Ascensio Systems SIA. Elle est disponible dans plus de 22 langues et se targue d'avoir Oracle comme l'un de ses principaux clients.

La version entièrement gratuite, connue sous le nom de "Community Edition", est plus adaptée aux petites entreprises et permet jusqu'à 20 connexions simultanées. Cette suite n'offre pas seulement les fonctionnalités habituelles telles que le traitement de texte ou les feuilles de calcul, mais elle est très utile pour le traitement des commandes et la documentation des ventes.

La fonction pratique de calendrier permet à l'utilisateur de visualiser les tâches personnelles et professionnelles en cours et de garder un œil sur les échéances. L'intégration de tiers est également prise en charge. Vous pouvez créer vos propres boîtes aux lettres avec l'outil "Mail".

Comme pour les autres suites bureautiques, il est possible de créer et de modifier des documents, des feuilles de calcul et des présentations. Les utilisateurs peuvent collaborer sur des projets et faire des commentaires dans les fichiers si nécessaire.

(Image credit: WordPerfect)

8. WordPerfect WordPerfect prouve qu'il n'y a pas mieux que la vieille école Les meilleures offres du jour visit website Pourquoi l’acheter + Version d'essai gratuite + Compatible avec MS Office Pourquoi attendre - Chère

WordPerfect a connu plusieurs propriétaires au fil des ans depuis sa création à la fin des années 1970. En 1996, il a été acheté par Corel qui, à l'époque, voulait créer une entreprise capable de concurrencer Microsoft et Adobe. WordPerfect était le plus populaire dans les années 80, où il était connu pour ses versions DOS et Microsoft Windows. Il a rapidement été éclipsé par Microsoft Office dès sa sortie.

Il s'agit d'une suite bureautique tout-en-un. Elle offre son propre traitement de texte, son propre tableur et un créateur de diaporamas. La dernière version comprend désormais une édition et une gestion améliorées des photos. WordPerfect propose une version d'essai gratuite que vous pouvez télécharger sur le site principal.

Comme les autres suites, il peut enregistrer dans de nombreux formats différents tels que DOCX, PDF et HTML. L'extension courante des fichiers WordPerfect est WPD. Elle propose également la publication d'ebooks et la gestion de macros.

La fonction PDF permet aux utilisateurs de modifier et de remplir des formulaires au format PDF, ainsi que de modifier l'apparence du formulaire, par exemple la police ou la couleur. WordPerfect permet d'ouvrir plusieurs documents à la fois.

Bien que WordPerfect soit un programme tout à fait correct et que de nombreux utilisateurs précoces de Windows en gardent un bon souvenir, son prix n'est pas très compétitif par rapport au reste du marché.

(Image credit: Zoho)

9. Zoho Workplace Une alternative à Google Docs vraiment intéressante Les meilleures offres du jour visit website Pourquoi l’acheter + Bien présenté + Meilleur que ses concurrents + Outil de création de site Pourquoi attendre - Certains outils sont trop basiques

Bien que Google Docs soit, grâce à la force de sa marque, probablement plus largement utilisé, Zoho Workplace est très bon en soi. Il est certainement plus proche d'un progiciel de bureautique, et il est suffisamment puissant pour avoir attiré des entreprises comme la BBC et Nike comme utilisateurs réguliers.

Le nouveau traitement de texte de Zoho (qui abandonne l'interface classique de Word au profit d'une barre latérale de mise en forme) est très bien présenté et capable de produire des documents de qualité professionnelle.

Ce n'est toutefois que la partie émergée de l'iceberg : Zoho Workplace comprend un puissant outil de création de sites, une solution de gestion des fichiers et de nombreux outils de collaboration. Certains d'entre eux sont plutôt simplistes et ne remplaceront probablement pas ce que vous avez déjà mis en place, mais si vous démarrez une petite entreprise, Zoho est probablement un bon point de départ.

Si vous souhaitez vous inscrire à la version gratuite de Zoho Workplace, vous devez rechercher le plan "Forever free" sur la page des tarifs. Cependant, il n'y a pas de configuration ou d'accès en un clic, et vous devez passer par un processus d'inscription qui commence par fournir les détails d'un domaine commercial existant.

(Image credit: Google)

10. Google Workplace Pour travailler sur plusieurs plateformes et partager des documents Les meilleures offres du jour visit website Pourquoi l’acheter + Multiplateforme + Intégration à Google Drive + Applications mobiles disponibles Pourquoi attendre - Problèmes de formatage - Décalé

Google Workplace est une autre alternative à Microsoft Office qui mérite d'être prise en considération, car elle a été développée par le géant de l'Internet Google spécifiquement pour le travail collaboratif et de groupe. Les trois outils clés fonctionnent parfaitement dans n'importe quel navigateur Web et sont disponibles sous forme d'applications mobiles pour les appareils Apple et Android.

La suite bureautique gratuite de Google n'offre pas les outils avancés que vous trouverez dans Microsoft 365 ou dans de nombreux autres logiciels concurrents, mais tout est présenté de manière claire et logique et tous vos fichiers seront enregistrés et synchronisés automatiquement, de sorte que vous n'aurez pas à vous soucier des transferts et des sauvegardes.

Le principal inconvénient de Workplace est que l'ouverture de fichiers créés à l'aide d'autres logiciels de bureau est un processus fastidieux et que le formatage des fichiers n'est pas toujours converti correctement. Cela s'explique en partie par le fait que les outils bureautiques de Google utilisent des polices Web plutôt que des polices stockées localement sur votre appareil, et en partie par le fait que les documents Microsoft contiennent parfois des fonctionnalités non prises en charge par Google.

En outre, certaines bizarreries de Google Docs le rendent moins intuitif que d'autres logiciels de bureautique. En tant que logiciel gratuit, il fait bien son travail, mais en tant que produit payant, il reste en retrait par rapport aux caractéristiques et aux fonctionnalités de Microsoft Office.

Vous pouvez également consulter notre tuto sur comment télécharger et utiliser Microsoft Word gratuitement.