Les meilleures trottinettes électriques pour étudiants : 5 options indispensables pour circuler rapidement en ville

Les trottinettes électriques pour étudiants sont un moyen rapide, abordable et amusant de se déplacer en ville, c'est pourquoi nous avons sélectionné les meilleures. Que vous vous rendiez vous-même ou vos enfants au collège, au lycée ou à l'université, nous avons sélectionné un ensemble de trottinettes économiques et suffisamment fiables pour une utilisation quotidienne.

Lorsqu'il s'agit de trottinettes électriques pour étudiants, il y a quelques points importants à prendre en compte. L'autonomie de votre moyen de transport s'avère particulièrement importante, car elle varie considérablement en fonction de la capacité de la batterie et du poids de la trottinette. Si vous utilisez une trottinette électrique pour vous déplacer sur le campus, il se peut que vous ne puissiez pas la recharger avant de rentrer chez vous à la fin de la journée - vous devez donc vous assurer qu'elle ne sera pas à court de batterie avant votre dernier cours.

Le coût est un autre facteur majeur, mais d'après notre expérience, les trottinettes les moins chères du marché ne sont généralement pas rentables à long terme. La qualité de construction est plus aléatoire, vous ne bénéficiez pas forcément d'une garantie ou d'un service après-vente et les spécifications ne sont tout simplement pas à la hauteur.

Prenez les freins, par exemple. Les freins à disque vous permettront d'arrêter votre trottinette rapidement et en toute sécurité en cas d'urgence (en particulier si vous avez pris de la vitesse en descendant une pente). Cependant, une trottinette bon marché peut ne disposer que d'un seul frein - ce qui vous oblige à taper sur le garde-boue arrière pour vous arrêter. C'est moins efficace, moins intuitif et moins sûr.

Heureusement, les composants indispensables n'ont pas besoin de faire sauter la banque, et vous pouvez trouver une excellente trottinette électrique bon marché conçue pour durer.

Le dernier facteur - et le plus souple - est la vitesse. Les établissements scolaires s'avèrent très fréquentés et il se révèle peu probable que vous soyez le seul à conduire une trottinette. Par conséquent, se déplacer à vitesse modérée, voire lente, sera une option recherchée - pour prendre les virages plus facilement et éviter les accidents. Cette vitesse allégée ménagera aussi le niveau d'autonomie entre deux charges. Tout le monde y gagne.

Comme le Black Friday 2021 approche (il aura lieu le vendredi 26 novembre), vous aurez ici une bonne occasion d'acquérir une nouvelle trottinette électrique. Avec de multiples offres fantastiques sur les modèles les plus intéressants pour les pilotes étudiants. Si vous souhaitez en profiter avant cette date, nous remontons ci-dessous les tarifs les plus récents et les plus appréciables.

La Xiaomi Mijia M365, légère et bon marché, est notre trottinette électrique numéro un pour étudiants. (Image credit: Xiaomi)

1. Xiaomi Mija M365 Résistante et fiable, voici la trottinette électrique la plus populaire à ce jour. Vérifier Amazon Prix raisonnable Bonne autonomie Vitesse de pointe rapide Absence de câbles de frein externes

Ce n'est pas le modèle le moins cher du marché, mais la trottinette électrique Xiaomi Mi (plus connue sous le nom de M365) a gagné sa place en tant que trottinette électrique la plus populaire au monde.

L'un de ses principaux arguments de vente est son autonomie maximale de 30 kilomètres parcourus sur une seule charge. Le kilométrage exact dépendra de divers facteurs, notamment du type de terrain sur lequel vous roulez. Pour autant, c'est un chiffre impressionnant à ce niveau de prix.

Le Mi Electric Scooter est également nerveux, avec une vitesse de pointe de 24 km/h. Prenez en compte qu'en adoptant un rythme plus modéré, vous augmenterez son autonomie et vous n'aurez pas à transporter 12,5 kg de trottinette à la fin de la journée.

Les doubles freins vous aident à vous arrêter rapidement et en toute sécurité en cas d'urgence, sans que la trottinette ne bascule vers l'avant. Et bien que nous préférions les trottinettes avec des câbles internes (plus élégants et vous protégeant plus efficacement contre les chocs ou le vandalisme), la qualité de construction demeure robuste. Un excellent modèle qui brille par sa polyvalence.

La Xiaomi Mi Essential est une trottinette électrique bien construite qui présente toutes les caractéristiques indispensables pour rouler en ville. (Image credit: Xiaomi)

2. Xiaomi Mi Essential Une trottinette électrique d'entrée de gamme basique mais bien conçue. 329,99 € Voir à Cdiscount FR Vérifier Amazon Prix récemment réduit Structure robuste Légère Gamme limitée

Lorsque la Xiaomi Mi Essential a été lancé au début de l'année 2020, nous n'avons pas été plus impressionnés que ça par ses capacités. Avec une vitesse de pointe de 20 km/h et une autonomie maximale de 20 kilomètres, ses spécifications correspondaient à ce que l'on attend d'une trottinette d'entrée de gamme, mais son prix s'avérait bien plus élevé que celui d'appareils similaires comme la Segway-Ninebot.

Cependant, le prix de la Xiaomi Mi Essential a chuté en quelques mois, ce qui en fait l'une des trottinettes électriques au meilleur rapport qualité-prix que vous pouvez acheter aujourd'hui. Et un excellent choix pour les étudiants amenés à se déplacer en ville quotidiennement.

Bien que légèrement plus lente que la Mijia 365 ci-dessus, ce nouveau modèle est plus robuste et résistera aux chocs de la vie scolaire ou universitaire. Il comporte également beaucoup moins de câbles exposés et se révèle plus léger. Si vous recherchez une trottinette électrique capable de rouler durablement, celle-ci est peut-être la meilleure option.

Si vous n'avez jamais conduit une trottinette électrique, la Pure Air Go vous permettra de vous initier en douceur. (Image credit: Pure Electric)

Pure Electric fabrique quelques-unes des meilleures trottinettes électriques du marché, et la Pure Air Go est son nouveau modèle d'entrée de gamme. Elle n'a pas la même puissance brute que sa grande sœur, la Pure Air Pro, mais ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Si vous êtes novice en matière de conduite en position debout, vous trouverez son accélération plus douce plus facile à gérer. Tandis que son prix plus bas devrait plaire à votre portefeuille.

Elle ne lésine pas sur les options et possède tous les éléments essentiels pour les étudiants qui se déplacent sur de moyennes à longues distances. A savoir des pneus increvables, une structure étanche avec des gardes-boue résistants... plus de nombreux feux et réflecteurs pour assurer votre sécurité dans les environnements obscurs.

Lors de nos tests, nous avons constaté qu'elle avait un peu de mal à franchir certaines pentes raides, ce dont il faut tenir compte si votre itinéraire régulier n'est pas plat. Les étudiants qui prévoient de s'attaquer à des terrains plus difficiles d'accès auront intérêt à opter pour un modèle plus nerveux.

La Segway Ninebot ES2 n'est pas bon marché, mais elle est extrêmement bien construite et résistera à tous les chocs usuels. (Image credit: Segway)

4. Segway Ninebot ES2 Une trottinette robuste et rapide pour les étudiants plus fortunés. Vérifier Amazon Suspension intégrale Vitesse de pointe impressionnante Conception intelligente avec câbles internes Plus chère que les modèles Xiaomi

Xiaomi est peut-être la plus grande marque de trottinettes électriques à l'heure actuelle, mais Segway progresse également à grands pas, en particulier aux États-Unis. La Segway Ninebot ES2 est l'une de ses trottinettes les plus abordables, mais elle possède des caractéristiques étonnamment impressionnantes et constitue un autre choix de premier ordre pour les étudiants qui se rendent à l'université, au lycée ou au collège.

Sa vitesse de pointe de 24 km/h signifie qu'elle est considérablement plus rapide que la Xiaomi Mi Essential citée ci-dessus. Et elle peut aller un peu plus loin aussi, avec une autonomie de 24 km/h dans des conditions optimales. Sa structure se veut élégante et parfaitement optimisée, avec tous les câbles bien rangés à l'intérieur, et une suspension complète pour vous protéger des petites bosses de la vie. Elle est, cependant plus chère, et constitue un investissement important (mais à long terme).

Il est possible d'étendre l'autonomie de l'ES2 en ajoutant une batterie auxiliaire, ce qui fait grimper son prix au-delà du budget de la plupart des étudiants, et nous ne recommandons pas cette configuration.

Si vous êtes déjà à l'aise avec une trottinette électrique, la puissante Pure Air Pro vous facilitera la tâche lors de vos déplacements urbains. (Image credit: Pure)

5. Pure Air Pro Une trottinette très résistante et imperméable. Vérifier Amazon Facile à entretenir Résistante à l'eau (IP65) Gamme respectable Prix élevé

La Pure Air Pro, de la société britannique Pure Electric, est une trottinette électrique très robuste, conçue pour durer des années, même si vous étudiez dans un endroit où le temps est peu clément et où vous êtes susceptible de traverser plusieurs flaques d'eau. En effet, c'est l'une des rares trottinettes électriques à posséder une résistance à l'eau IP65.

À 25 km/h, sa vitesse de pointe est comparable à celle de la plupart des trottinettes de ce tour d'horizon, et son autonomie de 30 km se montre très raisonnable. Elle a également une capacité de charge maximale plus élevée que la plupart des trottinettes. Alors que des modèles comme la Xiaomi M365 Pro ne peuvent supporter que des charges de 100 kg, la Pure Air Pro prend en charge jusqu'à 120 kg sans problème.

Elle n'est certainement pas bon marché, mais sa robustesse devrait amortir son prix sur le long terme.