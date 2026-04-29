Face à un compact à zoom et à un hybride pro, l’Oppo Find X9 Ultra montre jusqu’où les téléobjectifs de smartphone sont allés

Le Oppo Find X9 Ultra a été testé pendant plus d’un mois, avec une attention particulière portée à ses performances photo, du point de vue d’un photographe professionnel. Il s’impose clairement comme l’un des meilleurs smartphones photo du marché, peut-être même le meilleur jamais utilisé — et il surpasse nettement le dernier iPhone.

Pour en savoir davantage sur le téléphone dans son ensemble — et cela vaut la peine, puisqu’il s’agit d’un modèle haut de gamme remarquable, disponible à l’international — il convient de consulter le test complet du Oppo Find X9 Ultra, dans lequel le rédacteur partage le même enthousiasme concernant ses capacités photo. Pour ceux qui s’intéressent plus particulièrement à l’appareil photo, la suite mérite toutefois toute l’attention.

Le module photo polyvalent comprend quatre capteurs à l’arrière : un ultra grand-angle 14 mm (50 Mpx), un module principal 23 mm 1x (200 Mpx), un téléobjectif 70 mm 3x (200 Mpx) et un rare téléobjectif 230 mm 10x (50 Mpx). Oui, deux capteurs de 200 Mpx et un zoom 10x — c’est impressionnant. La caméra frontale est un module 50 Mpx de qualité, capable de filmer en 4K jusqu’à 60 images par seconde.

Aussi performants que soient l’ultra grand-angle et le module principal, ce sont les téléobjectifs 3x et 10x qui propulsent le Find X9 Ultra vers de nouveaux sommets. Ils sont chacun équipés des plus grands capteurs jamais intégrés à ce type d’optique, ce qui promet théoriquement la meilleure qualité d’image possible sur smartphone.

Du moins en théorie. Pour vérifier leurs performances réelles, les modules 3x et 10x ont été mis à l’épreuve. Et par goût du défi, un comparatif a été ajouté avec deux appareils « traditionnels » : le Lumix ZS300 de Panasonic (appelé TZ300 hors des États-Unis), un compact à zoom polyvalent, et un Nikon Z8 hybride professionnel associé au nouveau Nikon Z 70-200 mm f/2.8 S II. Un face-à-face démesuré ? Peut-être. Mais il était impossible de ne pas constater jusqu’où les téléobjectifs de smartphone ont progressé.

Oppo commercialise également un téléconvertisseur 300 mm, conçu pour étendre la portée du module portrait 3x et accroître encore le zoom. Cet accessoire a été reçu récemment, mais aucun comparatif photo n’a encore été réalisé avec lui. Une galerie complète d’images issues du Find X9 Ultra est également en préparation, avec des clichés issus des quatre capteurs et des analyses supplémentaires.

Caractéristiques

Image 1 of 3 (Image credit: Future / Tim Coleman) (Image credit: Future / Tim Coleman) (Image credit: Future)

Présentation rapide des appareils engagés dans ce comparatif téléobjectif :

Le Oppo Find X9 Ultra couvre des focales allant de 14 à 230 mm : un ultra grand-angle 14 mm f/2 avec capteur 1/1,95 pouce, un module principal 23 mm f/1,5 avec capteur 1/1,2 pouce, un téléobjectif 70 mm f/2,2 3x avec capteur 1/1,28 pouce et un téléobjectif 230 mm f/3,5 10x avec capteur 1/2,75 pouce (qu’Oppo affirme trois fois plus sensible à la lumière que celui du Galaxy S23 Ultra en 10x).

Le Panasonic Lumix ZS300 offre une plus grande portée grâce à un zoom optique 15x couvrant les focales 24-360 mm, un capteur 1 pouce de 20 Mpx pour les photos et l’enregistrement vidéo 4K basique. Annoncé en 2026, il s’agit en réalité d’une relance du modèle Lumix ZS200 de 2018. Avec son format compact et son zoom polyvalent, il représente exactement le type d’appareil de voyage qu’un smartphone comme le Find X9 Ultra pourrait théoriquement remplacer.

Le Nikon Z8 est un hybride haut de gamme équipé d’un capteur plein format de 45 Mpx. Il était associé ici au nouvel objectif 70-200 mm f/2.8 S II. L’ensemble coûte plusieurs milliers d’euros et appartient clairement à l’équipement professionnel.

L’analyse s’est concentrée sur les modules 3x et 10x du Find X9 Ultra, en réglant les autres appareils sur les focales les plus proches possibles, avec généralement l’ouverture maximale pour les portraits et l’ouverture optimale pour les paysages détaillés. Il a ainsi été possible d’obtenir des compositions identiques à 70 mm (3x du smartphone) et à 230 mm (10x du smartphone) avec le Lumix. L’objectif Nikon, limité à 200 mm, offre toutefois une focale légèrement plus large que le 10x du téléphone.

NB : toutes les photos présentées dans cet article sont compressées afin de faciliter leur consultation.

L'objectif portrait 3x

Commençons par le téléobjectif 3x. Il correspond à une focale équivalente à 70 mm, avec un capteur de 1/1,28 pouce et une ouverture f/2,2. Ce capteur est de la même taille que celui de l’appareil photo principal de l’iPhone 17 Pro Max, mais plus petit que l’unique capteur 1 pouce du compact Lumix ZS300, qui permet un zoom optique 15x, et bien, bien plus petit que le capteur plein format du Nikon Z8.

L’ouverture maximale du smartphone à 70 mm est de f/2,2, contre f/4,7 pour le Lumix (l’ouverture maximale diminue à mesure que l’on zoome — elle est de f/4,7 lorsque l’objectif est réglé sur 70 mm) et f/2,8 pour le Z8 (constante sur toute la plage de zoom).

Voici des images prises avec les trois appareils à 70 mm :

Image 1 of 12 Oppo (Image credit: Future / Tim Coleman) Nikon (Image credit: Future / Tim Coleman) Lumix (Image credit: Future / Tim Coleman) Oppo (Image credit: Future / Tim Coleman) Nikon (Image credit: Future / Tim Coleman) Lumix (Image credit: Future / Tim Coleman) Oppo (Image credit: Future / Tim Coleman) Nikon (Image credit: Future / Tim Coleman) Lumix (Image credit: Future / Tim Coleman) Oppo (Image credit: Future / Tim Coleman) Nikon (Image credit: Future / Tim Coleman) Lumix (Image credit: Future / Tim Coleman)

Les comparaisons photo comportent de nombreuses variables, notamment en ce qui concerne les réglages à utiliser. Afin de simplifier au maximum, les appareils ont été réglés en exposition automatique, balance des blancs automatique, profil couleur standard et HDR désactivé.

Chaque appareil peut capturer en RAW et en JPEG (le RAW offre davantage de latitude pour l’édition et les corrections), propose un contrôle manuel de l’exposition (le smartphone Oppo dispose d’un mode « Hasselblad Master », qui permet également d’augmenter la résolution jusqu’à 200 Mpx sur le module 3x et 50 Mpx sur le module 10x), ainsi que plusieurs profils colorimétriques pour différents rendus.

D’une manière générale, le smartphone Oppo tend vers un rendu plus marqué en HDR : les ombres profondes sont éclaircies (même si cela peut être corrigé manuellement via la compensation d’exposition pour un rendu plus sombre). Les couleurs en portrait sont légèrement plus chaudes, un rendu plutôt appréciable, parfois même plus que celui du Lumix, qui présente souvent une dominante jaune. Le Nikon offre une profondeur de couleur et une fidélité plus naturelles.

La profondeur de champ est naturellement beaucoup plus faible avec le Nikon à f/2,8, ce qui produit des arrière-plans plus flous. Le smartphone Oppo permet de simuler ce flou à la prise de vue (mais pas en post-traitement, contrairement au Leitzphone). Sans simulation, la profondeur de champ est comparable à celle du compact Lumix.

Globalement, dans cette catégorie, le Nikon hybride professionnel avec son objectif arrive en tête, le smartphone Oppo en deuxième position et le Lumix en troisième. Le module 3x est remarquable, surpassant un compact à zoom de voyage vendu autour de 1 000 euros.

Le zoom téléobjectif 10x

Jusqu’à présent, le Samsung Galaxy S23 Ultra était le seul autre modèle haut de gamme à proposer un téléobjectif 10x. Le Find X9 Ultra va plus loin, avec un capteur nettement plus imposant et une meilleure sensibilité à la lumière — Oppo vise le titre ultime de « smartphone de concert ».

Le capteur reste toutefois beaucoup plus petit que celui du module 3x, plus petit encore que celui du module principal 1x, et toujours plus petit que ceux du Lumix ZS300 et du Nikon Z8.

Si l’ouverture maximale de f/3,5 est techniquement plus lumineuse que le f/6,2 auquel se ferme l’objectif du Lumix ZS300 lorsqu’il est réglé sur son zoom 10x, le Find X9 Ultra part néanmoins avec un désavantage matériel.

Cela étant dit, des smartphones comme le Find X9 Ultra peuvent déployer une puissance de calcul que des appareils traditionnels comme le Lumix ZS300 ne possèdent pas. Le Nikon Z8, avec son objectif 70-200 mm, bénéficie d’un avantage matériel considérable, mais il s’agit bien sûr d’un système beaucoup plus coûteux et volumineux.

Voici des images comparatives identiques :

Image 1 of 6 Oppo (Image credit: Future / Tim Coleman) Nikon (Image credit: Future / Tim Coleman) Lumix (Image credit: Future / Tim Coleman) Oppo (Image credit: Future / Tim Coleman) Nikon (Image credit: Future / Tim Coleman) Lumix (Image credit: Future / Tim Coleman)

Si le téléobjectif 3x semble surpasser le Lumix ZS300 et rivaliser honorablement avec l’hybride (au moins sur un petit écran), l’écart de qualité se resserre nettement avec le zoom 10x.

Le Find X9 Ultra s’en sort convenablement face au Lumix ZS300, mais le rendu des couleurs paraît globalement moins fidèle que celui du compact. La netteté est comparable. En revanche, le smartphone souffre davantage d’aberrations chromatiques (franges colorées, notamment dans les zones floues). En observant la neige sur la montagne en arrière-plan de la photo Oppo, une frange verte apparaît, absente des images issues des autres appareils.

En matière de qualité d’image à 10x, le duel entre l’Oppo et le Lumix est serré, même si le zoom optique du Lumix peut aller jusqu’à 15x. Un zoom supérieur à 10x reste rarement nécessaire, mais le Lumix ZS300 constitue un meilleur choix pour la photographie animalière amateur. Pour cet usage, il serait toutefois possible d’opter pour le téléconvertisseur 300 mm du smartphone, qui rapproche la portée maximale de celle du compact, tout en s’appuyant sur la meilleure qualité du module 3x.

La netteté obtenue avec le Nikon Z8 et son 70-200 mm à pleine focale, combinée à son bokeh particulièrement fluide, évolue encore dans une autre catégorie. (Le bokeh désigne la qualité des zones hors mise au point, un aspect souvent scruté de près, notamment dans la manière dont les lumières floues sont rendues.) Le bokeh du smartphone Oppo est plus nerveux que celui du Nikon, donc moins doux. Il reste toutefois possible d’obtenir une faible profondeur de champ agréable avec le module 10x, ainsi que des arrière-plans flous.

L’un des usages les plus pertinents du module 10x semble être la macrophotographie. En bonne lumière, le niveau de détail est généralement précis, le sujet se détache bien, et la longue focale permet de garder une certaine distance, ce qui réduit le risque d’effrayer des insectes comme les papillons.