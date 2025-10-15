Canon EOS R6 Mark III bientôt dévoilé, prêt à défier Sony et Nikon

Le polyvalent EOS R6 Mark II, ci-dessus, est-il sur le point d'avoir un successeur puissant ?

Des rumeurs chez Canon laissent entendre que l’EOS R6 Mark III pourrait être annoncé en novembre

Il pourrait embarquer une version stabilisée du capteur 32 Mpx récemment utilisé dans l’EOS C50

Des échos évoquent également un Sony A7 V, qui viendrait concurrencer directement ce nouveau modèle

Canon pourrait s’apprêter à dévoiler un successeur de l’EOS R6 Mark II – logiquement baptisé EOS R6 Mark III – si l’on en croit les dernières rumeurs.

Le modèle actuel, lancé en janvier 2023, s’est imposé comme un hybride polyvalent capable de surpasser le Sony A7 IV, mais a été éclipsé sur certains points par le Nikon Z6 III. Nikon conserve donc pour l’instant la couronne, mais cela pourrait bien changer si les caractéristiques supposées de l’EOS R6 Mark III se confirment.

D’après Canon Rumors, certaines technologies issues de l’EOS C50 – la récente caméra cinéma compacte de la marque – pourraient être reprises, notamment un capteur plein format de 32 Mpx stabilisé, avec enregistrement vidéo en « open gate ».

Cette dernière fonctionnalité permettrait de distinguer l’EOS R6 Mark III des concurrents Sony et Nikon, tandis que la montée en définition (le R6 Mark II capture des images en 24 Mpx) pourrait lui offrir un avantage net sur le Z6 III, lui aussi limité à 24 Mpx.

L’attente ne devrait pas être longue pour obtenir confirmation. Canon Rumors avance une date de sortie fixée au 6 novembre, avec un tarif estimé à 2 899 €.

Une vraie menace pour Nikon ?

Aucune rumeur concernant d’éventuelles modifications de design n’a été relayée à ce stade. Il est donc probable que la disposition des commandes reste proche de celle de l’EOS R6 Mark II. (Image credit: Future)

Si le futur modèle intègre bien un capteur de 34,2 Mpx (permettant d’obtenir des images de 32 Mpx), il devrait logiquement proposer de la vidéo 7K, à l’instar de l’EOS C50. Ce capteur serait également stabilisé, jusqu’à 6,5 IL.

Il faudrait également compter sur l’autofocus Dual Pixel CMOS AF II, avec détection de sujets améliorée, ainsi qu’une rafale atteignant jusqu’à 40 i/s via l’obturateur électronique, avec fonction de pré-déclenchement, selon Canon Rumors.

Mais c’est sans doute la compatibilité avec l’enregistrement vidéo en open gate qui permettrait réellement de démarquer l’EOS R6 Mark III du Z6 III… et du très attendu Sony A7 V, un autre concurrent pressenti pour cette année.

Le potentiel A7 V de Sony pourrait rivaliser en matière de définition avec un capteur annoncé à 33 Mpx, et peut-être même sur les performances en rafale. En revanche, il risquerait d’être en retrait sur plusieurs aspects vidéo.

Tout porte à croire que Canon et Sony entendent clore 2025 en beauté avec des annonces majeures sur le marché des appareils photo.