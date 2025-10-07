Fujifilm pourrait bientôt sortir le compagnon idéal des photographes itinérants

Des rumeurs évoquent un X-T30 III de troisième génération et un nouvel objectif 13-33 mm f/3.5-6.3

Ce nouvel appareil pourrait se positionner sous le X-T50 comme une alternative plus abordable

Il se murmure qu’il embarquerait un capteur de 26 MP associé au dernier processeur de Fujifilm

Comme pour la plupart des autres marques, les prix des meilleurs appareils photo Fujifilm ont augmenté récemment, notamment celui du très réussi X-E5, compact et idéal pour les voyages. Cependant, d’après les dernières rumeurs, une alternative accessible destinée aux débutants pourrait bientôt voir le jour : le X-T30 III.

Selon Fuji Rumors, ce modèle serait lancé d’ici la fin du mois, accompagné d’un tout nouvel objectif 13-33 mm f/3.5-6.3. L’ensemble viendrait se positionner sous le X-T50, avec une fiche technique simplifiée et un tarif revu à la baisse.

Toujours d’après Fuji Rumors, l’appareil et l’objectif seraient commercialisés ensemble sous forme de kit. Il reste toutefois incertain que ce nouvel objectif remplace le 15-45 mm actuellement utilisé avec plusieurs modèles de la marque.

Parmi les caractéristiques mises en avant pour le X-T30 III, figurent un capteur de 26 MP (et non la version 40 MP plus récente) et le processeur de cinquième génération — la même combinaison que celle des X-S20 et X-M5. En revanche, contrairement au X-S20, le X-T30 III ne devrait pas intégrer de stabilisation d’image directement dans le boîtier.

Le recours à un capteur non stabilisé, hérité de la génération précédente, permettrait de réduire les coûts de fabrication, ce qui faciliterait le positionnement du X-T30 III comme appareil hybride accessible, tout en conservant un viseur électronique — un argument face au X-T50 plus haut de gamme.

Les quelques caractéristiques évoquées pour le moment laissent penser que ce modèle se rapprochera beaucoup du X-M5, actuellement le plus abordable des hybrides de Fujifilm, pensé avant tout pour le vlogging, mais ici réorienté vers la photo, avec un viseur et probablement moins de fonctions vidéo.

Le X-T30 II, ci-dessus, a désormais quatre ans. Son successeur permettra à la gamme économique d'appareils photo sans miroir de Fujifilm de répondre aux normes actuelles.

Le style Fujifilm, à moindre coût

Le X-T30 II actuel est sur le marché depuis quatre ans, et une mise à jour semble tout à fait opportune — d’où l’arrivée du X-T30 III, selon les rumeurs. Il convient toutefois de rappeler que toutes les informations ci-dessus reposent sur des spéculations.

Si le X-T30 III venait à être officialisé, le kit proposé avec le compact objectif XC 13-33 mm f/3.5-6.3 pourrait séduire un large public. Son design rétro, marqué par la présence d’un viseur, combiné à un prix attractif, constituerait un argument fort.

L’ajout d’une molette dédiée aux simulations de films, présente sur les derniers boîtiers Fujifilm, renforcerait son attrait en tant qu’appareil de voyage idéal pour les débutants.

Des compromis seront nécessaires, mais avec une fiche technique allégée par rapport au X-T50, le X-T30 III devrait être proposé à un tarif plus bas. Il pourrait coûter légèrement plus que le X-M5 (en raison du viseur), actuellement vendu à 999,00 € avec l’objectif 15-45 mm.

Le marché des hybrides abordables se fait rare en 2025, et ce nouveau modèle pourrait combler un vide important. La compatibilité avec une large gamme d’objectifs XF de qualité renforcerait encore l’attrait de l’offre — tout laisse penser que le X-T30 III pourrait figurer longtemps parmi les meilleures ventes.