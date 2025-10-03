OM System dévoile un appareil photo conçu pour capturer les plus belles nébuleuses

OM System vient de lancer une version spécialisée de l’E-M1 Mark III équipée d’un filtre coupe-infrarouge placé devant le capteur

Ce filtre a été ajusté pour laisser passer 100 % des rayons Hα, indispensables à l’astrophotographie

Deux filtres pour astrophotographie destinés aux appareils OM System actuels ont également été présentés

Les passionnés d’astrophotographie peuvent désormais se tourner vers l’E-M1 Mark III Astro, récemment dévoilé par OM System. Ce modèle reprend le design et les caractéristiques de l’E-M1 Mark III, lancé il y a cinq ans, mais avec une différence essentielle : un filtre coupe-infrarouge situé devant le capteur, optimisé pour transmettre 100 % des rayons Hα.

Ce dispositif permet de révéler les couleurs vibrantes de nébuleuses lointaines, des teintes normalement invisibles à l’œil nu. Des photos comparatives, fournies par OM System, montrent la différence entre un cliché pris avec l’E-M1 Mark III Astro et un autre capturé avec le modèle classique. D'autres images impressionnantes, signées IIJIMA Yutaka, ont également été réalisées avec ce nouvel appareil.

Vous pouvez voir ici la différence qu'apporte un filtre : photo prise avec l'E-M1 Mark III Astro (à gauche) et avec un E-M1 Mark III standard (à droite). (Image credit: OM System)

En parallèle du lancement de l’E-M1 Mark III Astro, OM System a dévoilé deux nouveaux filtres : le filtre coupe-pollution lumineuse BMF-LPC01 et le filtre adoucissant BMF-SE01. Ils sont disponibles séparément ou dans un kit fourni avec le nouvel appareil.

Ces filtres sont conçus pour être placés à l’intérieur de n’importe quel boîtier récent de la marque, comme l’OM-1 Mark II ou l’OM-3, entre la monture et le capteur. Ils restent donc en place même en changeant d’objectif.

Le filtre coupe-pollution lumineuse réduit l’impact des sources artificielles, comme les éclairages urbains, améliorant ainsi les clichés nocturnes. Le filtre adoucissant, quant à lui, diffuse les sources lumineuses ponctuelles comme les étoiles, faisant ressortir leurs couleurs.

L’E-M1 Mark III Astro avec les deux filtres est proposé uniquement sur le site britannique d’OM System au prix de 1 899 £ (environ 2 180 €). Les filtres seuls sont proposés à 259 £ et 179 £ respectivement (environ 300 € et 200 €). La date de sortie et les tarifs pour la France restent à confirmer.

Un ciel étoilé

Les appareils OM System sont particulièrement adaptés à l’astrophotographie grâce à plusieurs modes computationnels qui améliorent les prises de vue nocturnes. Parmi eux, on trouve l’autofocus ciel étoilé, qui garantit une mise au point nette, ou encore le mode haute résolution à main levée, qui permet d’obtenir des images de 50 MP à partir d’un capteur 20 MP (en corrigeant le mouvement des étoiles si l’appareil est monté sur un trépied ou une monture équatoriale). Il est aussi possible de capturer des filés d’étoiles avec le mode live composite.

Pour aller plus loin, l’E-M1 Mark III Astro s’impose comme un choix de référence. Il reste néanmoins très spécialisé : utilisé en dehors du contexte astro, il génère une dominante rosée sur les photos. Cette teinte peut être corrigée en post-traitement via la balance des blancs, ou atténuée en ajoutant un filtre UV/IR hot-mirror devant l’objectif au moment de la prise.

Autre alternative : faire modifier un appareil standard pour l’astrophotographie. Le principal changement réside dans l’ajout ou le remplacement du filtre coupe-infrarouge devant le capteur. Plusieurs prestataires proposent ce service en ligne.

Pour celles et ceux qui souhaitent s’investir davantage dans l’astrophotographie, le nouvel E-M1 Mark III Astro accompagné de ses filtres constitue une solution particulièrement séduisante. Il permet de capturer des images impossibles à obtenir avec un appareil photo classique.

L'original de cette image, réalisée par IIJIMA Yutaka, est un composite de 50 mégapixels utilisant le mode de prise de vue haute résolution à main levée du système OM. (Image credit: OM System)