Le Sony A7 V fuite et menace déjà le Nikon Z6 III

Il a maintenant quatre ans et a été surpassé par ses concurrents Canon et Nikon, mais le Sony A7 IV ci-dessus pourrait avoir un successeur puissant cette année.

Deux images ayant fuité en ligne montreraient le futur Sony A7 V

L’une affiche la résolution du capteur, l’autre la face arrière de l’appareil

Une sortie serait prévue en octobre ou novembre 2025

L’année 2021. C’est à cette époque que Sony a présenté l’actuel A7 IV, un modèle qui a marqué les esprits dans la catégorie des hybrides plein format de milieu de gamme.

Ce boîtier 33 Mpx reste aujourd’hui un appareil polyvalent et performant, mais il a depuis perdu sa place de leader dans les guides d’achat face au Canon EOS R6 Mark II, et plus récemment au Nikon Z6 III, encore plus convaincant.

Les amateurs de Sony pourraient toutefois avoir une bonne nouvelle à se mettre sous la dent. Les premières images supposées de l’A7 V, successeur de l’A7 IV, viennent tout juste de faire surface.

Le site The New Camera affirme avoir publié deux clichés du Sony A7 V, lesquels révéleraient à la fois la définition du capteur et quelques ajustements de design bienvenus par rapport à la génération précédente.

Cette année, les rumeurs ont été nombreuses autour de l’A7 V, et ces fuites viennent visiblement tempérer certaines attentes de gros changements.

Cela dit, de nombreuses zones d’ombre subsistent, et toute spéculation mérite d’être accueillie avec prudence, quelle que soit la fiabilité de la source. Voici ce qui circule actuellement.

Nous considérons actuellement le Nikon Z6 III comme le meilleur appareil photo hybride pour la plupart des utilisateurs. Le A7 V pourrait-il permettre à Sony de reconquérir cette place de leader ? (Image credit: Future | Tim Coleman)

Un nouveau bouleversement sur le segment des hybrides de milieu de gamme ?

Les appareils photo hybrides de milieu de gamme constituent souvent un bon compromis entre prix et performances. C’est ce que proposait l’A7 IV il y a quatre ans.

Depuis, Canon et Nikon ont redéfini les standards de cette catégorie : les EOS R6 Mark II et Z6 III offrent des rafales plus rapides, et leurs capacités vidéo surpassent largement celles de l’A7 IV.

Ces avancées mettent Sony sous pression, malgré le succès historique de sa série A7. L’arrivée de l’A7 V pourrait-elle rebattre les cartes sur ce segment ?

L’une des images ayant fuité montre l’écran arrière, où s’affichent plusieurs définitions de capture : 33 Mpx (grande), 14 Mpx (moyenne), 8,2 Mpx (petite). Cela suggère que l’A7 V conserverait les 33 mégapixels de l’A7 IV – une valeur qui reste supérieure à celle de certains concurrents.

Reste à savoir s’il s’agit du même capteur, d’une version améliorée, ou d’un tout nouveau modèle. À titre de comparaison, le Nikon Z6 III est équipé d’un capteur partiellement empilé de 24 Mpx, tandis que les modèles premium comme le Nikon Z8 ou le Canon EOS R5 II adoptent des capteurs empilés complets, encore plus rapides.

Un capteur de ce type améliorerait nettement les performances, en éliminant par exemple l’effet de rolling shutter gênant en vidéo ou en rafale. Cela poserait également les bases d’une montée en puissance qui permettrait à l’A7 V d’égaler ou de surpasser ses rivaux, tout en conservant une définition supérieure.

Nous avons attribué 4,5 étoiles à l'A7 IV dans notre test, mais quatre ans plus tard, il semble un peu dépassé, en particulier pour la photographie et la vidéo sportives. (Image credit: Future)

La deuxième image publiée dévoile une partie de l’arrière du boîtier, suggérant l’intégration possible d’un écran tactile orientable à double axe, similaire à celui du Sony A1 II. La poignée, quant à elle, semble conserver un design proche de celui des précédents modèles A7.

Le site The New Camera se risque également à quelques prédictions concernant les potentielles améliorations à venir : rafale à 20 images par seconde, puce d’intelligence artificielle de Sony pour un autofocus optimisé sur les sujets, vidéo 4K 60 i/s sans recadrage, viseur électronique de plus haute définition, et stabilisation interne renforcée.

D’après plusieurs indices, le Sony A7 V pourrait être commercialisé avant la fin de l’année, probablement en octobre ou novembre. À noter que le Canon EOS R6 Mark III serait lui aussi prévu pour 2025, avec le même capteur de 32 Mpx que celui du récent EOS C50.

Un tel enchaînement de sorties pourrait bien provoquer une nouvelle secousse sur le marché des hybrides de milieu de gamme.

Une analyse plus détaillée des rumeurs concernant le Sony A7 V sera partagée prochainement, avec un focus sur les évolutions clés que Sony devra proposer pour se démarquer de la concurrence. À suivre.