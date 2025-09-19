Nikon bouscule Sony et Canon avec des optiques cinéma dédiées à sa caméra ZR

Le Nikon ZR équipé de l'objectif Nikkor 50 mm f/1,8, qui, comme les objectifs Nikon à monture Z actuels, est principalement conçu pour la photographie.

Nikon a annoncé lors de l’IBC qu’il développait des optiques cinéma

Aucune date n’a pour l’instant été communiquée concernant l’arrivée des premiers modèles

Ces objectifs seront conçus pour les caméras de cinéma Nikon Z, dont la ZR

Nikon a renforcé sa position sur le marché des caméras cinéma en rachetant en 2024 RED Digital Cameras, une marque de référence du secteur. Depuis, le groupe exploite ce partenariat à une vitesse impressionnante.

À peine dix-huit mois plus tard, deux caméras RED ont déjà été relancées avec la monture Z de Nikon, les V-Raptor et Komodo, ainsi qu’une version plus abordable V-Raptor XE. À cela s’ajoute le premier modèle d’une nouvelle gamme de caméras de cinéma Nikon Z, la Nikon ZR.

Sous la bannière Nikon RED, la ZR se présente comme une caméra Z-mount performante et soignée. Elle propose de la vidéo en 6K à 60 images par seconde, un enregistrement RAW 12 bits en interne, un nouveau codec RED R3D « NE », un son 32 bits float et un écran tactile de 4 pouces qui surpasse la concurrence, le tout à un prix attractif qui met sous pression Sony, Canon et même Panasonic.

La ZR constitue un premier pas décisif vers un nouvel univers pour Nikon et pourrait bien bousculer le classement des meilleures caméras vidéo. Elle reste cependant un modèle destiné aux passionnés, conçu pour inaugurer une gamme encore naissante. La présence de RED devrait accélérer cette évolution, mais la question demeure sur la suite du projet.

Lors du salon IBC 2025 organisé cette semaine à Amsterdam, Nikon a accepté de répondre à plusieurs questions sur la série Z Cinema Camera et a livré des indications étonnamment claires sur la suite des développements.

Le ZR avec le nouveau micro canon ME-D10. Le micro directionnel est compatible avec les impressionnantes capacités d'enregistrement audio 32 bits flottants de la caméra. (Image credit: Tim Coleman)

Les optiques cinéma arrivent

Nikon a longtemps été identifié comme une marque tournée vers la photographie. Certes, ses récents hybrides comme les Z9 et Z6 III offrent une excellente qualité vidéo, mais jusqu’ici ses appareils restaient pensés principalement pour la photo.

Cela a changé avec la première caméra cinéma Z, la compacte ZR. Il restait toutefois la question des optiques. Canon et Sony disposent déjà d’objectifs hybrides adaptés à la vidéo, dotés par exemple d’une bague de diaphragme décliquée. Nikon n’en proposait pas encore, mais une annonce est venue changer la donne.

« Nous développons des objectifs cinéma Nikkor », a déclaré Aihara Takashi, directeur général du département UX Planning – Nikon Imaging Business Unit.

« Leur lancement prendra du temps bien sûr, mais il faudra s’y attendre. Ce seront de très bons objectifs cinéma », a-t-il ajouté.

Les marques communiquent rarement à l’avance sur leur matériel, mais Nikon s’engage cette fois ouvertement sur la création de sa propre gamme d’optiques cinéma.

Une excellente nouvelle pour ceux qui ont été séduits par la ZR et son rapport qualité-prix, mais qui hésitaient encore à investir dans la monture Z pour la vidéo, compte tenu de la jeunesse du système et de l’absence d’optiques dédiées, en dehors d’un objectif hybride Z 28-135 mm f/4 PZ (Power Zoom).

Par ailleurs, Nikon a déjà ouvert sa monture à Leica, ce qui permet de monter les très onéreux objectifs Leitz Hektor sur ses caméras. Pourtant, la plupart des utilisateurs attendront sans doute de découvrir quelles optiques cinéma Nikkor seront annoncées et à quel moment elles seront disponibles.

Nikon a privilégié les dimensions compactes au détriment d'une conception professionnelle : le ZR ne dispose pas de point de fixation pour les accessoires et son port HDMI est de type micro et non standard. (Image credit: Tim Coleman)

Et de nouvelles caméras cinéma Nikon ?

Un autre modèle viendra-t-il compléter la gamme Z Cinema Camera ? Il paraît peu probable que Nikon s’arrête à la ZR.

La ZR se positionne comme l’équivalent vidéo-first de la Z6 III, un hybride plein format de milieu de gamme. Une logique voudrait donc que Nikon dévoile un équivalent cinéma du Z9, un modèle plus imposant offrant davantage de connectiques professionnelles et une ergonomie adaptée aux usages experts.

La ZR dispose par exemple d’une sortie micro HDMI et non d’un port pleine taille, ce qui pourrait évoluer sur un modèle pro. On pourrait aussi attendre un accès latéral aux cartes mémoire via une trappe indépendante, plutôt qu’un emplacement situé dans le compartiment batterie comme sur la ZR. Dans l’usage, ce détail complique le changement de carte lorsqu’un trépied est utilisé.

Un écran orientable à double axe serait également bienvenu. L’écran de la ZR surclasse déjà la concurrence par sa taille et sa luminosité, mais il ne peut s’incliner directement vers le haut depuis le corps de la caméra. Sony (A1 II, A9 III) et Panasonic (Lumix S1 II) proposent déjà ce type de mécanisme.

On pourrait s’attendre à d’autres fonctions professionnelles, mais Nikon devrait aussi veiller à distinguer ses futures caméras cinéma haut de gamme des modèles RED comme la V-Raptor et la Komodo, afin d’éviter une concurrence interne.

La marque n’a pas souhaité commenter directement l’avenir de ses caméras, mais la confirmation du développement d’optiques cinéma laisse présager une évolution rapide. À ce rythme, l’alliance Nikon/RED devrait rejoindre sans difficulté Sony, Canon, Panasonic et Blackmagic dans l’univers des caméras cinéma, avec en prime une gamme probablement plus abordable.