Canon prépare une nouvelle caméra cinéma pour rivaliser avec Sony

Le Canon EOS C70, ci-dessus, devrait bientôt avoir un petit frère dans la gamme de caméras cinéma de Canon.

Canon annonce un lancement prévu le 9 septembre 2025 à 15h (heure de Paris)

L’image partiellement révélée laisse fortement penser à une nouvelle caméra cinéma

La rumeur évoque un Canon EOS C50, concurrent direct du Sony FX3

Canon Europe a publié un teaser sur sa chaîne YouTube, annonçant le lancement d’un nouvel appareil photo la semaine prochaine. Intitulée « Something new is coming! », la vidéo sera diffusée en direct le 9 septembre à 15h, heure de Paris.

Pour l’instant, seul un boîtier partiellement éclairé avec un objectif apparaît à l’écran, mais Canon a laissé quelques indices révélateurs. On distingue notamment un large bouton déclencheur rouge ainsi qu’un voyant lumineux rouge, deux éléments caractéristiques des caméras de la gamme Cinema de la marque. Associés à la forme du boîtier, compacte et sans viseur, ces éléments suggèrent fortement qu’il s’agira d’un nouveau modèle Cinema EOS.

La rumeur enfle déjà en ligne autour de cette nouveauté. De nombreux observateurs avancent qu’il pourrait s’agir du Canon EOS C50, un boîtier compact destiné à remplacer l’actuel Canon EOS R5 C et à concurrencer directement le Sony FX3, lancé il y a quatre ans. L’allure compacte de l’appareil, bien plus réduite que celle du Canon EOS C70, semble confirmer cette hypothèse.

Attention, Sony FX3…

La Sony FX3 est un choix populaire parmi les caméras cinéma compactes, mais elle pourrait bientôt avoir une forte concurrence de la part de Canon. (Image credit: Sony)

Selon SonyAlphaRumors, le Canon EOS C50 intégrerait un capteur plein format de 32 mégapixels et permettrait l’enregistrement en Open Gate, exploitant toute la surface du capteur – largeur et hauteur – lors de la capture. Une fonction déjà présente sur certains modèles Lumix de Panasonic, sur les caméras Blackmagic Cinema et d’autres marques, mais encore inédite chez Canon et Sony.

Le C50 pèserait moins de 700 grammes (sans objectif), ce qui en ferait une caméra de cinéma extrêmement compacte et légère.

Si le Canon EOS C50 propose réellement les caractéristiques et le design annoncés, il pourrait bien s’imposer comme une alternative séduisante face au vieillissant Sony FX3. Toutefois, Sony préparerait également un très attendu FX3 II. Un nouveau duel de caméras cinéma compactes pourrait donc bientôt s’annoncer.

Pour suivre l’annonce, une option de notification est disponible directement sur la page YouTube de Canon.