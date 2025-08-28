Leica M11-V fuite et pourrait devenir l’appareil M le plus abordable

Le Leica M11-V pourrait bien devenir le modèle le plus abordable de la série M

Une nouvelle fuite évoque 64 Go de mémoire interne et un capteur plein format de 60 MP

Un viseur électronique devrait remplacer le mythique télémètre

Une nouvelle fuite pourrait avoir révélé plusieurs caractéristiques intéressantes attendues sur le futur Leica M11-V – et semble aussi confirmer qu’il s’agira du premier modèle de la série M du légendaire constructeur à se passer de son emblématique télémètre.

Le site Leica Rumors a publié ce qui ressemble à une page de présentation marketing de l’appareil, qui, si elle est authentique, confirmerait les rumeurs précédentes selon lesquelles le M11-V troquerait le télémètre contre un viseur électronique.

Un choix qui risque d’être controversé auprès des passionnés de Leica, sans doute l’une des communautés les plus fidèles et les plus opiniâtres du monde de la photo. Après tout, le “Messsucher” – le terme allemand désignant le système combinant viseur et télémètre – est précisément ce qui a donné son nom à la série M.

La perspective de perdre cet élément suscite déjà de nombreux débats, mais cette fuite laisse entrevoir un M11-V potentiellement plus accessible financièrement que tout autre modèle M commercialisé jusqu’ici.

Vers une série M plus abordable ?

Le Leica M11 actuel, qui fait partie d'une série légendaire d'appareils photo numériques utilisant un télémètre pour composer les prises de vue et effectuer la mise au point manuellement. (Image credit: Leica)

Le mécanisme de télémètre représente la pièce la plus coûteuse d’un appareil Leica M, et son remplacement par un viseur électronique permettrait de réduire nettement les coûts de production.

De plus, la fuite mentionne une mémoire intégrée de seulement 64 Go, contre 256 Go pour l’actuel Leica M11-P, ce qui laisse imaginer une version « d’entrée de gamme ». L’expression reste relative, car tout appareil arborant le fameux point rouge demeure un produit haut de gamme, mais il s’agirait malgré tout du modèle le plus accessible de la série M.

Selon ces informations, le viseur électronique du Leica M11-V afficherait une résolution de 5,7 MP, mesurerait 0,5 pouce, offrirait un grossissement de 0,76x et une compensation dioptrique.

La fuite évoque aussi un nouveau bouton FN dédié au contrôle du viseur (probablement pour sélectionner différents cadres via un zoom numérique), un design « puriste » aux lignes épurées grâce à l’absence de fenêtre de télémètre, ainsi que le processeur Maestro III et un capteur plein format BSI de 60 MP – la même configuration d’image que celle du Leica M11 standard.

Il est également précisé que le M11-V serait fabriqué en Allemagne, afin de rassurer les amateurs qui redouteraient une délocalisation de la production en Asie dans une logique de réduction des coûts.

Le choix de se passer du télémètre ne plaira pas à tout le monde, mais si cette décision permet à la série M de séduire un plus large public, elle pourrait bien s’avérer judicieuse.

Beaucoup affirmeront qu’un appareil de la série M ne peut être authentique sans télémètre, mais l’expérience d’utilisation du M11-V promet d’être suivie avec beaucoup d’attention.