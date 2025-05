Panasonic Lumix S1 II : une caméra hybride plus rapide et plus chère

Le Lumix S1 IIE améliore le Lumix S5 II avec de nouvelles fonctions vidéo et un design raffiné à la Lumix S1R II.

Le S1 II est le premier appareil Lumix doté d’un capteur partiellement empilé

Son design est identique à celui du Lumix S1R II, plus onéreux

Il a été présenté aux côtés du Lumix S1 IIE et du nouvel objectif 24-60mm F2.8

Panasonic a dévoilé une nouvelle série de produits, avec en vedette le Lumix S1 II, un appareil photo hybride plein format taillé pour la vidéo et qui apporte de nombreuses améliorations par rapport aux Lumix S5 II et Lumix S5 IIX, actuellement considérés comme les meilleurs choix vidéo pour le grand public.

La principale nouveauté est un capteur partiellement empilé de 24,1 MP, une première pour la marque Lumix. Ce capteur semble identique à celui du Nikon Z6 III et devrait offrir les meilleures performances jamais atteintes sur un appareil Lumix.

Résultat : enregistrement vidéo 4K et 6K jusqu’à 60 images par seconde sur toute la surface du capteur (open gate), une nouvelle option 5.1K, enregistrement ProRes Raw en interne, mode Dynamic Range Boost, ainsi qu’une rafale à 70 images par seconde avec possibilité de pré-enregistrement sur 1,5 seconde.

Panasonic annonce également une mise au point automatique 1,6 fois plus rapide que celle du Lumix S5 II. Un nouveau mode autofocus "Urban Sports" fait son apparition pour reconnaître des disciplines telles que le parkour ou le football freestyle.

Le Lumix S1 II, qui pourrait figurer dans notre guide des meilleures caméras vidéo. (Image credit: Panasonic)

Côté design, Panasonic s’appuie sur le boîtier du Lumix S1R II. Le Lumix S1 II embarque ainsi un viseur électronique de 5,76 millions de points, un écran tactile orientable de 1,84 million de points, et un châssis robuste avec une large poignée : sans doute le meilleur design Lumix jamais proposé aux amateurs avertis.

Le Lumix S1 II est proposé au prix de 3 499 €, soit légèrement moins cher que le Lumix S1R II, mais plus onéreux que le Nikon Z6 III. Sa commercialisation est prévue pour juin.

À ses côtés, le Lumix S1 IIE reprend également le design du S1R II, mais intègre un capteur plein format classique de 24 MP identique à celui du Lumix S5 II. Un nouvel objectif L-mount 24-60mm F2.8, plus léger et plus accessible que le 24-70mm F2.8 professionnel, accompagne la gamme.

Le boîtier Lumix S1 IIE est affiché à 2 799,90 €.

Les Lumix sont-ils devenus chers ?

La gamme plein format de Panasonic s’enrichit avec l’arrivée des Lumix S1 II et S1 IIE, mais devient également plus coûteuse.

Les nouveaux modèles se distinguent naturellement du Lumix S1R II grâce à la résolution supérieure de son capteur 47 MP, malgré un design identique, tandis que le compact Lumix S9 joue dans une autre catégorie.

Avec deux appareils à capteur 24 MP supplémentaires, la série S1 II relègue quelque peu les S5 au second plan, même si ces derniers conservent l’avantage du prix.

Le Lumix S1 II justifie son tarif plus élevé grâce à son capteur partiellement empilé. À l’inverse, le S1 IIE embarque essentiellement la technologie du S5 II dans un boîtier S1R II, ce qui rend son positionnement tarifaire plus difficile à défendre.

Le nouvel objectif 24-60mm F2.8 apparaît en revanche comme une belle addition à la monture L : parfaitement équilibré avec les derniers hybrides plein format de Panasonic, et beaucoup plus abordable que le 24-70mm F2.8 professionnel.

(Image credit: Panasonic)

La série Lumix S5 II est reconnue pour être une gamme d’appareils hybrides très performants, prioritairement axés sur la vidéo. Le Lumix S1 II franchit encore un cap et s’apprête à rejoindre la liste des meilleures caméras vidéo du marché.

Cependant, cette fois, la hausse tarifaire paraît inhabituellement élevée pour Lumix, marque traditionnellement perçue comme une alternative plus accessible face à Sony ou Canon. Nikon pourrait bien récupérer ce statut avec son Z6 III, très proche du S1 II mais plus abordable, ce qui devrait séduire les vidéastes soucieux de leur budget.

Le Lumix S1 II est actuellement en test. Il confirme déjà son statut de boîtier hybride puissant, doté d’une large palette de formats vidéo, d’une stabilisation d’image intégrée atteignant 8 IL, d’une stabilisation électronique sans recadrage, ainsi que de l’application pratique Lumix Lab, récemment mise à jour. D’autres impressions issues d’essais en conditions réelles seront bientôt partagées.