Apple commence à travailler sur macOS 16 - et cela semble plus important qu'une refonte du MacBook Pro

Alors que nous attendons avec impatience la sortie publique de nouveaux systèmes d'exploitation comme iOS 18 et macOS 15 (Sequoia) plus tard dans l'année, il semble qu'Apple ait déjà commencé à travailler sur macOS 16 (et iOS 19, d'ailleurs). Cette nouvelle rumeur, associée aux rumeurs d'un rafraîchissement du MacBook Pro pour la fin de l'année 2024, nous fait réfléchir à l'avenir de la meilleure technologie d'Apple.

Mark Gurman, informateur et commentateur de l'industrie réputé, a noté dans sa dernière lettre d'information " Power On " (pour Bloomberg) qu'Apple a commencé à développer tous ses principaux systèmes d'exploitation pour 2025, c'est-à-dire macOS 16, iOS 19, watchOS 12 et visionOS 3.

Nous nous attendions à ce qu'Apple commence à travailler sur les grandes mises à jour logicielles de l'année prochaine à ce stade, mais il est passionant d'entendre que le développement de macOS 16 est déjà en cours. Il est encore trop tôt pour spéculer sur ce à quoi pourrait ressembler la version de macOS de l'année prochaine, et Gurman ne donne aucun indice sur les fonctionnalités possibles, mais si Sequoia nous a montré quelque chose, nous sommes certains que nous allons avoir droit à un autre grand rafraîchissement axé sur l'IA.

En effet, d'ici 2025, nous nous demandons si Apple ne prévoit pas d'intégrer l'IA de manière beaucoup plus importante avec macOS 16, en apportant peut-être des fonctionnalités qui changeront complètement la manière dont nous utilisons nos appareils Mac ! Étant donné le rythme de développement dans le monde de l'intelligence artificielle, cela n'est pas à exclure.

De nouveaux MacBooks à l'horizon ?

Les logiciels mis à part, en ce qui concerne l'avenir du matériel Mac, nous entendons déjà des rumeurs sur le rafraîchissement M4 qui devrait se produire avec la gamme Mac d'Apple, avec certains rapports spéculant que le MacBook Pro pourrait être le premier Mac en ligne pour la nouvelle puce (qui est seulement dans l'iPad Pro à l'heure actuelle).

Selon les rapports précédents de Gurman, seul le modèle de base du MacBook Pro 14 pouces pourrait bénéficier d'une mise à jour M4 cette année (avec le M4 standard), les autres modèles (avec le M4 Pro et Max) ne faisant leur apparition qu'au début de l'année suivante. En outre, il est peu probable que les gammes de MacBook d'Apple connaissent des changements matériels majeurs au cours des deux prochaines années, et il semble que la grande évolution du MacBook Pro - lorsqu'il sera équipé d'un écran OLED, ce qui sera probablement le bon moment pour une refonte complète - ne se produira pas avant 2026.

Apple pourrait donc ressentir le besoin de compenser le fait de n'apporter que des améliorations mineures sur le plan matériel, en faisant un grand bond en avant sur le plan logiciel - ce qui signifie un macOS 16 très amélioré (avec beaucoup de nouveaux potentiels d'intelligence artificielle comme mentionné, très probablement). Prenez tout ceci avec des pincettes, bien entendu.

