macOS 15 Sequoia : disponible dès maintenant, tout ce qu'il faut savoir

C'est un grand jour pour les propriétaires de Mac (ou du moins ceux qui possèdent un Mac compatible, et nous y reviendrons) : macOS 15 Sequoia devrait arriver dans la journée sous la forme d'une mise à jour gratuite.

Apple nous a informés que la date de sortie de macOS 15 était le 16 septembre lors de la présentation de l'iPhone 16 « Glowtime », et nous y sommes. Si vous êtes impatient, nous vous proposons un rapide récapitulatif des points forts de Sequoia avant que vous n'installiez le nouveau système d'exploitation.

Miroir, miroir, sur le bureau...

La pierre angulaire de macOS Sequoia (du moins en dehors d'Apple Intelligence - nous y reviendrons) est l'iPhone Mirroring. Il est évident que cette fonctionnalité ne s'adresse qu'aux personnes suffisamment investies dans l'écosystème Apple pour posséder à la fois un Mac et un iPhone, mais il s'agit d'une fonctionnalité très intéressante pour ces personnes.

L'iPhone Mirroring vous permet d'utiliser votre smartphone sur le bureau de votre Mac, dans une fenêtre compacte (redimensionnable). Cela signifie que vous pouvez utiliser des applications iPhone sur le bureau macOS 15, répondre à des SMS, interagir avec les notifications de l'iPhone, etc. Il est même possible de glisser-déposer des fichiers directement entre les appareils (bien que cela n'ait pas encore été testé, cela ne saurait tarder).

En gros, vous avez le contrôle total de votre iPhone sur le bureau macOS, sans jamais avoir à prendre le smartphone en main.

Safari, le stockage, etc.

Le navigateur Safari d'Apple fait l'objet de quelques améliorations très utiles, notamment un mode « Lecteur » pour une expérience sans distraction, et un mode « Visionneur » qui détecte automatiquement une vidéo en cours de lecture sur un site web et la place au premier plan pour une visualisation aisée. Safari devrait également être plus convivial pour les utilisateurs de MacBook grâce à des mesures d'économie de la batterie.

macOS 15 apporte également quelques modifications astucieuses en matière de stockage. Ainsi, il n'est plus nécessaire de disposer (temporairement) du double de l'espace requis pour une application sur votre disque pour pouvoir l'installer - un changement qui s'imposait depuis longtemps. De plus, il y aura une nouvelle option pour les applications volumineuses, à savoir l'installation sur un disque externe (bien qu'avec des mises en garde, mais tout de même - c'est un ajout très bienvenu).

Ceux qui ont vu les agencements instantanés dans Windows 11 et ont été quelque peu jaloux de cette capacité seront ravis d'apprendre que des capacités similaires de positionnement des fenêtres arrivent dans macOS 15.

Apple introduit également une nouvelle application Mot de passe pour remplacer Keychains, ainsi que de nouveaux fonds d'écran dynamiques (y compris un fond d'écran sur le thème de la forêt très élégant pour Sequoia lui-même). En outre, d'importantes améliorations ont été apportées au mode Jeu afin d'accélérer les taux de rafraîchissement, nous dit Apple - que les joueurs Mac se réjouissent.

Ce que nous n'obtiendrons pas

Comme nous l'avons déjà évoqué, il y a une fonctionnalité majeure qui ne sera pas présente avec les débuts initiaux de macOS Sequoia - et c'est l'Apple Intelligence. Comme nous l'avons constaté lors des tests, ces fonctionnalités d'intelligence artificielle ont été transférées dans une branche distincte, à savoir macOS 15.1, et cette version n'arrivera pas avant le mois d'octobre. Ces capacités d'Apple Intelligence seront lancées en même temps que les nouveaux Mac M4, sans aucun doute, qui devraient être dévoilés plus tard en octobre selon les rumeurs.

Bien que macOS 15 soit une mise à jour gratuite, certaines personnes ne pourront pas obtenir l'OS du tout - celles qui n'ont pas de Mac compatible. Nous avons une liste des Mac compatibles dans notre récapitulatif complet de tout ce que nous savons sur macOS 15, alors allez-y pour en savoir plus à ce sujet (et plus de détails sur les fonctionnalités que nous avons abordées ici, également).

La bonne nouvelle, c'est que la configuration requise n'est pas très différente de celle de Sonoma, mais certains Macs actuellement équipés de macOS 14 ne pourront pas passer à la toute dernière version lorsqu'elle sera disponible prochainement. Une dernière remarque : seuls les Macs équipés d'un processeur Apple M-series pourront utiliser les fonctionnalités d'Apple Intelligence dans macOS 15.