macOS 15 Sequoia pourrait aider à résoudre une chose que nous détestons dans les MacBooks : le manque d'espace de stockage

Apple vient d'apporter une nouvelle modification très pratique au fonctionnement du stockage avec macOS dans sa dernière version, Sequoia, qui est encore en phase de test bêta (bien qu'elle soit sur le point d'être lancée) - et celle-ci pourrait s'avérer salvatrice dans certains scénarios.

Il s'agit d'une nouvelle option dans les réglages du Mac App Store, qui permet de demander à macOS de télécharger et d'installer automatiquement toute application ou jeu de plus de 1 Go sur un disque externe, plutôt que sur le disque système principal du Mac.

Comme le rapporte 9to5Mac, cela s'est produit dans la toute nouvelle version bêta de macOS 15.1, la troisième bêta de cette branche réservée aux développeurs, et la seule qui intègre les fonctionnalités de l'Apple Intelligence. (Ces capacités d'intelligence artificielle ne feront pas leurs débuts avec macOS 15 Sequoia, mais plutôt avec la version 15.1 qui arrivera un peu plus tard).

C'est une fonctionnalité utile si vous avez un petit disque dans votre Mac ou MacBook, comme beaucoup d'entre nous - il est très coûteux d'équiper un MacBook en particulier d'un SSD plus grand - ou si vous avez entassé toutes sortes de logiciels et que vous êtes à court d'espace de stockage.

Il s'agit là d'un autre changement pratique introduit par macOS 15 en matière de stockage, qui fait suite à une modification apportée dans une version bêta précédente, selon laquelle les utilisateurs n'ont plus besoin d'avoir le double de l'espace de stockage requis lorsqu'ils installent une application à partir de l'App Store. (Une exigence temporaire, il faut le noter, mais qui reste un obstacle sérieux dans certains cas où l'espace de stockage est limité).

Analyse : La volonté d'Apple de prospérer

La nouvelle option d'installation est la bienvenue, bien qu'il ait toujours été possible d'exécuter des applications à partir d'un disque externe (certaines applications, en tout cas - il y en a d'autres qui doivent être installées sur le disque système pour diverses raisons). Auparavant, il fallait déplacer manuellement l'application après l'avoir installée sur le disque principal. Il est donc bien plus pratique d'installer les applications sur le disque externe dès le départ, si c'est ce que vous souhaitez.

Bien qu'il soit formidable d'avoir cette option, il est étrange qu'Apple ne l'ait ajoutée que récemment. Pourquoi n'a-t-elle pas été introduite plus tôt ? Nous ne pouvons que hausser les épaules. Alors que les Mac ne cessent de progresser pour devenir des machines de jeu plus performantes - macOS 15 y contribuera également, avec le réglage du Mode Jeu pour garantir des taux de rafraîchissement plus rapides - peut-être cette option a-t-elle été placée quelque part sur une liste de priorités, car elle sera certainement utile lorsqu'il s'agira d'intégrer des dossiers de jeux volumineux sur un appareil Apple.

N'oubliez pas que les applications peuvent être un peu plus lentes sur un disque externe. Il peut donc être intéressant d'acheter l'un des meilleurs disques SSD externes, surtout si vous avez l'intention d'installer des jeux sur votre liste de choses à faire, loin du disque principal de votre Mac.

