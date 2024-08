La première version bêta de macOS Sequoia avec Apple Intelligence vient d'arriver, mais seuls quelques privilégiés peuvent l'essayer

On se rapproche lentement mais sûrement de la sortie officielle de macOS Sequoia, et de nouvelles fonctionnalités continuent d'être ajoutées aux différentes versions bêta récemment publiées par Apple - avec une nouveauté majeure qui arrive dans la nouvelle bêta 15.1 de macOS destinée aux développeurs.

La sortie de la deuxième bêta de macOS 15.1 marque l'arrivée des premières fonctionnalités Apple Intelligence pour que les développeurs puissent les tester. Malheureusement, le reste d'entre nous devra patienter, car il n'existe pas encore de version bêta publique intégrant ces fonctionnalités d'IA. Pour exécuter la bêta 15.1 de macOS, il faudra également un Mac doté de puces Apple Silicon (une puce M1 ou plus récente).

Quelles sont donc les premières fonctionnalités Apple Intelligence à faire leur apparition dans macOS ? La bêta inclut des outils d'écriture qui aident à réécrire, résumer et corriger les textes, comme cela a été montré lors de la démonstration à la WWDC 24. Siri a également bénéficié d'une refonte, et il est désormais possible de taper ses demandes à Siri, au cas où on ne voudrait pas (ou ne pourrait pas) parler à l'assistant.

Et pour nous autres ?

De plus, l'application Mail a reçu des capacités d'IA, telles que la possibilité de résumer les emails, de prioriser le tri, et d'utiliser une fonctionnalité de réponse intelligente qui suggère une réponse à un message donné.

Bien que cela représente un ensemble de fonctionnalités assez conséquent pour Apple Intelligence, beaucoup d'autres ne sont pas encore incluses dans les tests bêta, comme Genmoji et l'intégration de ChatGPT.

Si certains se sentent encore un peu perdus parmi les différentes bêtas qu'Apple propose pour Sequoia, il y a principalement deux versions bêta de macOS 15 - une pour les développeurs, une pour le public - mais une seule bêta 15.1 (pour les développeurs), dont il est question ici, et qui inclut désormais Apple Intelligence. Malheureusement, il n'a pas encore été possible d'explorer cette dernière version, mais cela ne saurait tarder.

Peut-être que les capacités d'Apple Intelligence seront un jour intégrées à la bêta publique de macOS 15, mais cela reste incertain - il faudra peut-être attendre la version finale de Sequoia. En attendant, il va falloir faire preuve de patience et profiter de la fonction de recopie d'écran de l’iPhone ainsi que des nouveaux fonds d'écran.

