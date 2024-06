L'ensemble de la gamme Mac d'Apple pourrait bénéficier d'un rafraîchissement M4, en commençant par le MacBook Pro cette année

in this bit of crystal ball gazing at this point. Assuming this all pans out, we’re expecting the MacBook Pro to be the first model to get updated Apple silicon. As

La puce M4 a fait ses débuts plus tôt cette année avec le nouvel iPad Pro, ce qui a été une agréable surprise pour les fans de tablettes, étant donné que la gamme M3 n'avait été lancée que fin 2023 dans les MacBook Pro lors de l'événement "Scary Fast" d'Apple. Un nouveau rapport suggère maintenant que toute la gamme Mac bénéficiera de la puce M4 cette année et jusqu'en 2025.

Le célèbre leaker Mark Gurman avait prédit plus tôt cette année que nous devrions voir des MacBooks M4 plus tard en 2024. Il a réitéré cette prédiction dans sa dernière newsletter pour Bloomberg, observant que : "Il y a eu des spéculations en ligne sur le moment où il faut s'attendre à la gamme Mac M4, dont j'ai parlé il y a quelques mois. Après avoir vérifié, je ne vois pas de changement dans le calendrier.

"Les iMacs M4, les MacBook Pro (versions bas et haut de gamme) et les Mac mini (modèles bas et haut de gamme également) sont prévus entre la fin de 2024 et le début de 2025. De nouveaux MacBook Air arriveront au printemps 2025, et les modèles Mac Pro et Mac Studio arriveront vers la seconde moitié de l'année prochaine."

Gurman est un informateur fiable dans le monde des rumeurs Apple et semble assez confiant en cette prédiction. Si tout cela se réalise, on peut s'attendre à ce que le MacBook Pro soit le premier modèle à bénéficier de la nouvelle puce Apple. Comme mentionné, la vague M4 devrait se poursuivre en 2025, mettant à jour toute la gamme Mac avec le processeur de nouvelle génération.

Un retournement de situation rapide d'Apple

On pourrait penser que cela semble être un tournant rapide, étant donné que le MacBook Air M3 est sorti relativement récemment. Cependant, avec toute l'industrie produisant des appareils axés sur l'IA, il est attendu que la puce M4 alimente les nouvelles fonctionnalités d'IA annoncées lors de la WWDC 2024 il n'y a pas longtemps (dans macOS Sequoia et d'autres systèmes d'exploitation Apple). Bien sûr, macOS 15 doit être lancé plus tard cette année, donc voir des modèles MacBook Pro M4 arrivant et utilisant bien les nouvelles fonctionnalités basées sur Apple Intelligence a du sens.

Avec les Mac Pro et Mac Studio également inclus dans les mises à jour M4 l'année prochaine, il est possible que le CPU M4 Ultra fasse ses débuts avec ces modèles (et les puces M4 Pro et M4 Max avant cela, bien sûr) comme le spéculent les analystes de Wccftech. (Notez que nous n'avons même pas encore vu le M3 Ultra).

Globalement, c'est une période excitante pour les utilisateurs de Mac qui attendent avec impatience de découvrir le monde de l'IA sur leurs Macs et MacBooks. Et pour ceux qui hésitent encore à investir dans un Mac, on sait que les nouvelles sorties entraînent souvent une baisse des prix des anciens appareils.

Bien que tout cela ne soit que des rumeurs et des spéculations, et qu'il faille donc prendre cela avec des pincettes, Gurman semble plus convaincu maintenant – et il se pourrait que l'on n'ait pas à attendre longtemps pour obtenir de nouvelles preuves, si les modèles MacBook Pro M4 sont vraiment proches.

