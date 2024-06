MacBooks Pro M4 : ils pourraient arriver fin 2024

Depuis le lancement des puces M3 lors de l'événement "Scary Fast" d'Apple l'année dernière, le monde informatique attend avec impatience l'arrivée de son successeur – la M4. Bien que ce CPU ait fait ses débuts plus tôt cette année, il n'est pour l'instant disponible que dans le nouvel iPad Pro, et ce que l'on souhaite vraiment, c'est voir cette puce équiper un MacBook – ce qui pourrait arriver bientôt.

De nouvelles rumeurs suggèrent que la prochaine mise à jour de la M4 concernera la gamme MacBook Pro. Selon l'analyste Ross Young, expert en chaîne d'approvisionnement des écrans, les expéditions de panneaux pour les nouveaux modèles MacBook Pro de 14 et 16 pouces devraient commencer au début du troisième trimestre (qui se termine en septembre), ce qui laisse entrevoir un lancement en fin d'année.

Avec la gamme actuelle de MacBook Pro équipés des puces M3, M3 Pro et M3 Max, il est logique d'équiper les futurs ordinateurs portables de puces de nouvelle génération. D'autant plus que la M4 est déjà disponible avec l'iPad Pro.

Mark Gurman de Bloomberg, un informateur fiable d'Apple, a également prédit que les Macs équipés de M4 devraient apparaître vers la fin de 2024, suggérant que le MacBook Pro et le Mac mini seront les premiers à bénéficier d'une mise à jour M4. Selon les rumeurs, la puce M4 standard serait destinée au MacBook Pro 14 pouces d'entrée de gamme, tandis que les modèles haut de gamme, ainsi que son homologue de 16 pouces, recevraient les puces M4 Pro et M4 Max.

(Image credit: Apple)

Malheureusement, il se pourrait qu'il n'y ait pas d'autres changements significatifs pour le MacBook Pro en dehors de cette mise à jour de la puce M4. Cela ne veut pas dire qu'une nouvelle puce n'est pas une bonne nouvelle, mais cela signifie que ceux qui possèdent déjà un MacBook Pro équipé de la puce M3 auront du mal à trouver des raisons convaincantes pour effectuer une mise à niveau.

Il est probable que les MacBooks OLED ne feront leur apparition qu'en 2026 au plus tôt, ce qui est plutôt décevant étant donné l'attente autour de ces écrans. On nous dit que lorsque ces MacBooks OLED seront disponibles, ils utiliseront les mêmes écrans OLED en tandem que l'iPad Pro (le terme "tandem" fait référence à l'incorporation de deux panneaux OLED superposés pour une meilleure luminosité et une clarté des couleurs accrue).

Le passage aux écrans OLED devrait augmenter la désirabilité des MacBook Pro d'Apple, et il est difficile de ne pas être d'accord. Qui utilise normalement un MacBook Pro ? Les artistes, vidéographes, cinéastes, animateurs, éditeurs – et tous ces utilisateurs et autres créatifs qui bénéficieraient sans aucun doute d'un écran OLED plus net, meilleur et plus vibrant.

Recevez quotidiennement des informations, de l'inspiration et des offres dans votre boîte de réception Inscrivez-vous pour recevoir les dernières nouvelles, les critiques, les opinions, les meilleures offres technologiques et bien plus encore. Contactez-moi avec des nouvelles et des offres d'autres marques Future Recevez des e-mails de notre part au nom de nos partenaires ou sponsors de confiance

La combinaison d'un écran OLED d'une clarté cristalline et de silicium M-series de plus en plus puissant, axé sur l'IA, pourrait faire de ce futur MacBook un best-seller, même si nous nous projetons un peu. Première étape, un nouveau MacBook Pro M4 – voyons si cette rumeur se confirme, et si le CPU est la seule amélioration significative des ordinateurs portables rafraîchis.