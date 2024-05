Le MacBook Pro d'Apple pourrait enfin bénéficier d'un traitement OLED dans les prochaines années

Nous attendons les MacBooks OLED depuis un certain temps, en particulier depuis le lancement des modèles M4 d'iPad Pro d'Apple dotés de nouveaux écrans haut de gamme. Naturellement, on pourrait penser que la gamme MacBook Pro suivrait le mouvement, et nous avions déjà nourri cet espoir lorsque les MacBook M3 ont été lancés à la fin de l'année dernière. Cependant, il semble maintenant que nous pourrions finalement voir des MacBook Pro OLED en 2026, ce qui pourrait tenter plus d'utilisateurs vers ces ordinateurs portables haut de gamme.

Comme le rapporte Wccftech, selon le cabinet d'analystes Omdia, la technologie OLED devrait faire son apparition sur les modèles MacBook Pro en 2026, ce qui rendra les ordinateurs portables plus fins, puisque les écrans OLED ont leurs propres pixels allumés individuellement et n'ont pas besoin d'un panneau rétroéclairé.

On nous dit que ces MacBooks utiliseront les mêmes écrans OLED en tandem que les iPad Pros, le terme « tandem » faisant référence aux deux panneaux OLED superposés (pour une meilleure luminosité et une plus grande clarté des couleurs).

Pourquoi pas le plus tôt possible de la part d'Apple ?

Ricky Part, analyste principal d'Omdia pour la recherche sur l'affichage, a publié ses prédictions pour l'avenir des écrans Apple dans un article de blog, déclarant que : « Il est fort probable qu'Apple intègre l'OLED dans ses modèles MacBook Pro dès 2026. Cette décision pourrait entraîner une hausse significative de la demande d'OLED sur le marché des ordinateurs portables, qui pourrait atteindre plus de 60 millions d'unités d'ici 2031. »

Comme vous pouvez le constater, Part soupçonne que le passage aux écrans OLED augmentera la désirabilité du MacBook Pro d'Apple, et nous sommes enclin à être d'accord. Qui utilise habituellement des MacBook Pro ? Les artistes, les vidéastes, les cinéastes, les animateurs, les monteurs et de nombreux autres cas d'utilisation créatifs ou exigeants sur le plan visuel bénéficieraient grandement d'un écran OLED plus net, plus performant et plus vibrant.

Si c'est le cas, pourquoi Apple est-elle si lente à sauter dans le train de l'OLED ? Peut-être parce que les panneaux sont coûteux à fabriquer et que la société devra compter sur un niveau de demande beaucoup plus élevé pour les MacBook Pros afin de justifier le lancement du processus. Il y a aussi la question de la sécurisation des installations de production pour les écrans.

Comme nous l'avons déjà dit, Apple vient tout juste d'introduire ses puces M4 dans les modèles iPad Pro. Il serait donc logique d'attendre une nouvelle puce ou d'autres mises à jour et fonctionnalités majeures, à ajouter au mélange avec l'introduction d'un écran OLED, pour que l'achat d'un nouveau MacBook Pro en vaille la peine. Les coûts de production plus élevés se répercutant sur le consommateur, nous nous attendons à ce qu'un MacBook Pro OLED soit l'un des ordinateurs portables les plus chers du marché, ce qui signifie qu'il devra vraiment sembler valoir la peine d'être déboursé.

