Les fonctions d'IA d'iOS 18 pourraient être exclusives aux iPhones récents

iOS 18 devrait apporter plusieurs nouvelles fonctionnalités d'IA aux iPhones lors de la WWDC 2024 le mois prochain, mais des rumeurs ont également laissé entendre un détail important : exactement quels iPhones pourraient ou non bénéficier de ces nouvelles fonctionnalités.

Mark Gurman de Bloomberg a suggéré dans sa dernière newsletter Power On que les nouvelles fonctionnalités d'IA d'iOS 18 – qui pourraient inclure un Siri plus naturel et des transcriptions de mémos vocaux – pourraient être limitées à l'iPhone 15 Pro et Pro Max, ainsi qu'aux nouvelles séries iPhone 16 et 16 Pro.

En ce qui concerne les nouvelles fonctionnalités d'IA, Gurman a déclaré que "la plupart des fonctionnalités sur l'appareil seront prises en charge par les puces d'iPhone, d'iPad et de Mac sorties l'année dernière environ." Pour l'iPhone, cela signifierait l'A17 Pro, sorti en septembre 2023, mais probablement pas l'A16 Bionic, sorti en septembre 2022.

Bien sûr, ces rumeurs ne concernent que les fonctionnalités d'IA traitées sur l'appareil. On s'attend également à des fonctionnalités d'IA basées sur le cloud, car Apple aurait scellé un partenariat avec OpenAI. Les fonctionnalités basées sur le cloud pourraient vraisemblablement être disponibles pour tout iPhone capable d'exécuter iOS 18. Ce serait idéal, car iOS 18 devrait désormais prendre en charge les mêmes modèles qu'iOS 17.

Pour les fonctionnalités d'IA sur l'appareil, il y aura probablement une limite pour le support logiciel – et ces dernières rumeurs suggèrent que même des modèles récents comme l'iPhone 15 ou l'iPhone 14 Pro pourraient voir certaines restrictions sur les fonctionnalités d'iOS 18 qu'ils peuvent pleinement prendre en charge.

Cela est probablement dû au fait que le chipset A17 Pro de l'iPhone 15 Pro a fait un bond significatif dans le nombre d'opérations qu'il peut gérer par seconde (deux fois plus que l'A16 Bionic). Des rumeurs ont également circulé selon lesquelles la série iPhone 16 pourrait recevoir un moteur neuronal considérablement amélioré. Une unité de traitement neuronal (NPU) alimente les tâches d'IA et d'apprentissage automatique sur l'appareil, bien qu'il soit possible que le chipset A18 Pro dont on parle soit réservé à une série iPhone 16 Pro.

Quoi qu'il en soit, il semble que les fonctionnalités d'IA seront la prochaine grande raison pour laquelle Apple nous poussera à mettre à niveau nos iPhones – bien que, heureusement, les fonctionnalités supposées ne semblent pas si éblouissantes que l'on soit tenté de mettre à niveau prématurément...

Opinion : L'IA ne sera probablement pas une raison pour passer à une version supérieure

(Image credit: Apple)

Beaucoup prévoit de passer à un iPhone 16 Pro cette année, mais pas à cause des fonctionnalités d'IA – plutôt à cause des dernières rumeurs sur l'appareil photo et du fait qu'ils aient sauté l'iPhone 15 Pro l'année dernière pour attendre une version plus affinée du zoom optique d'Apple sur un téléphone plus petit qu'un Pro Max.

Pour le moment, on n'est pas très enthousiasmé par les fonctionnalités d'IA supposées d'iOS 18. Apple se concentrera probablement sur l'IA sur l'appareil, ce qui est par définition bien plus limité que l'IA basée sur le cloud, que OpenAI fournirait en partie.

Ces fonctionnalités sur l'appareil incluent des améliorations mineures de la qualité de vie, notamment des améliorations de Safari, quelques outils de retouche photo et des emojis générés par l'IA. Honnêtement, on pourrait probablement se passer des emojis IA pendant quelques années.

Bien sûr, Apple pourrait encore proposer une nouvelle fonctionnalité d'IA révolutionnaire dans iOS 18, mais on reste sceptique. La newsletter de Mark Gurman a suggéré que les nouveaux trucs d'IA d'iOS 18 pourraient venir avec des étiquettes "preview" pour indiquer que "la technologie n'est pas encore complètement aboutie".

D'après les rumeurs jusqu'à présent, il semble que les fonctionnalités d'IA mettront au moins une autre année à se développer pleinement et à devenir des tentations dignes de mises à jour comme l'a été le matériel de l'appareil photo d'Apple ces dernières années. Cela dit, il pourrait encore être bon de mettre à niveau son iPhone cette année, Apple devant probablement poser les bases matérielles de la série iPhone 16 pour les futures fonctionnalités d'IA.