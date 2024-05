iOS 18 devrait apporter un Siri de nouvelle génération et bien plus

Cela fait un moment que l'on entend dire qu'iOS 18 sera la plus grande refonte du système d'exploitation mobile d'Apple de son histoire, et au fil du temps, les fuites se sont succédé pour nous révéler ce à quoi nous pouvons nous attendre. Aujourd'hui, nous venons de recevoir un nouveau détail savoureux qui lève un peu plus le voile sur iOS 18.

Selon Mark Gurman, de Bloomberg, dans sa lettre d'information Power On, Apple dotera iOS 18 d'une série d'outils puissants d'intelligence artificielle (IA) qui utiliseront un mélange de traitement sur l'appareil et de serveurs dédiés équipés de puces Apple. Cette fois-ci, Gurman fait des déclarations concernant certaines des applications iOS les plus populaires d'Apple.

Plus précisément, Gurman a déclaré qu'Apple "améliorera les capacités vocales de Siri, en lui donnant un aspect plus conversationnel, et ajoutera des fonctionnalités qui aideront les utilisateurs dans leur vie quotidienne - une approche appelée "intelligence proactive".

Nous devrons attendre pour voir si cette "sensation de conversation" se rapproche des récentes démonstrations d'OpenAI concernant son assistant vocal basé sur le GPT-4o, qui sera progressivement mis en place cette année. Mais ce n'est apparemment pas la seule amélioration de l'IA à laquelle nous pouvons nous attendre dans iOS 18.

L'"intelligence proactive" d'Apple pourrait également inclure des fonctionnalités allant de la "synthèse automatique des notifications" à la "transcription des mémos vocaux" et à un "résumé rapide des articles d'actualité". Selon M. Gurman, on peut également s'attendre à des améliorations un peu plus discrètes de fonctionnalités telles que les suggestions d'applications et les entrées automatiques dans le calendrier.

Toutes ces améliorations ne devraient pas être de premier ordre. Gurman affirme également que l'édition de photos basée sur l'IA est également en route pour l'application Photos, mais il semblerait qu'elle fasse pâle figure par rapport aux récentes avancées d'Adobe. Ne vous attendez pas non plus à quelque chose de comparable à l'outil "Ask Photos" de Google Photos.

Apple peut-il rattraper son retard ?

(Image credit: Apple)

Certaines de ces fonctionnalités sembleront familières aux utilisateurs actuels d'iOS - des applications comme Calendrier et des widgets comme Smart Stack utilisent déjà l'IA pour suggérer des événements et des applications, respectivement. Mais toute amélioration supplémentaire sera probablement bien accueillie par les fans d'Apple.

Les outils de synthèse pourraient être plus importants. D'après le rapport de Gurman, il semble qu'ils s'orienteront davantage vers le type d'outils d'IA générative que nous avons vu chez des rivaux comme Microsoft, dont l'IA Copilot est capable d'effectuer des tâches similaires. L'arrivée de telles fonctionnalités pourrait aider Apple à combler l'écart avec ses concurrents - ce que l'entreprise reconnaît devoir faire, selon M. Gurman, où les dirigeants ont apparemment admis en interne qu'ils "rattrapaient leur retard".

Cela dit, M. Gurman prévient que "je ne m'attends pas à ce que les annonces d'Apple en matière d'IA en interne soient aussi impressionnantes que ce qu'OpenAI et Google ont déjà présenté". Le problème réside en partie dans le fait qu'Apple n'organise un événement logiciel majeur qu'une fois par an (lors de sa Worldwide Developers Conference en juin), alors que ses rivaux comme OpenAI peuvent publier des mises à jour beaucoup plus rapidement.

Néanmoins, nous savons qu'iOS 18 devrait constituer une avancée majeure pour Apple, qui travaillerait avec OpenAI pour intégrer ChatGPT à ses propres outils d'intelligence artificielle internes et sur les appareils. Alors que le monde devient fou d'intelligence artificielle, Apple a besoin de ses prochaines étapes pour réussir.