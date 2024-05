Les fonctions d'IA générative de Honor pourraient rivaliser avec Galaxy AI de Samsung

Le Honor Magic 6 Pro et le Samsung Galaxy S24 Ultra

Au vu du nombre de titres concernant ChatGPT, Google Gemini, Galaxy AI et d'autres termes proches de l'astronautique au cours des derniers mois, on pourrait croire que l'intelligence artificielle (IA) est la meilleure chose qui soit depuis des lustres. Bien sûr, ces titres ont souvent oscillé entre l'émerveillement (voir OpenAI) et le scepticisme brutal (voir Humane AI Pin), mais il est tout à fait clair qu'un changement majeur est en train de s'opérer dans le paysage des smartphones.

Honor est la dernière marque de téléphonie mobile à engager son avenir dans la révolution de l'IA, en dévoilant son ambitieuse « architecture d'IA à quatre couches » à VivaTech 2024. Qu'est-ce que cela signifie exactement ? Nous vous épargnons la complexité, mais le nom derrière le téléphone pliable le plus fin du monde a essentiellement exposé ses plans pour affronter des entreprises comme Samsung et Apple avec une suite de fonctions d'IA générative « de pointe » alimentées par Google Cloud.

Honor ne dévoile pas l'étendue de ces fonctionnalités pour l'instant, mais la société a annoncé un nouveau mode de prise de vue de portrait alimenté par l'IA pour ses prochains smartphones de la série Honor 200, qui vise à recréer la méthode de photographie emblématique du Studio Harcourt.

Si vous ne connaissez pas le Studio Harcourt, sachez que ce studio français de 91 ans est célèbre pour ses portraits en noir et blanc de stars de cinéma et de célébrités. Ingrid Bergman, Marlene Dietrich, Édith Piaf, Salvador Dalí, Roger Federer et Monica Bellucci ont tous franchi les portes du studio parisien à différents moments depuis 1934. Aujourd'hui, grâce à un nouveau partenariat créatif, Honor prévoit de tirer parti de l'expertise photographique du Studio Harcourt pour ses prochains produits mobiles, à commencer par la série Honor 200 en juin.

Image 1 of 2 Honor a présenté sa prochaine collaboration photographique à VivaTech 2024 (Image credit: Future / Axel Metz) George Zhao, PDG d'Honor, s'exprime à VivaTech 2024 (Image credit: Future / Axel Metz)

La « méthode Harcourt “ de photographie de portrait se caractérise par un glamour sombre et enfumé et des ombres soigneusement orchestrées. Honor affirme que son logiciel basé sur l'IA a ” appris à partir d'un vaste ensemble de données » de portraits du Studio Harcourt pour reproduire ce processus sur l'appareil photo d'un smartphone.

TechRadar a eu un aperçu de ce mode portrait prétendument « révolutionnaire » lors de la présentation de Honor à VivaTech, et il semble certain qu'il aidera le Honor 200 à se battre pour une place dans notre liste des meilleurs téléphones avec appareil photo. Mais comme pour les autres fonctions d'IA à venir d'Honor, les détails du partenariat avec le Studio Harcourt sont gardés secrets jusqu'à la fin de l'année.

La lutte contre Samsung

En ce qui concerne la différence entre l'approche de Honor et celle de Samsung, par exemple, George Zhao, PDG de Honor, a déclaré à TechRadar que l'architecture d'IA à quatre niveaux de son entreprise - qui comprend l'IA inter-appareils, l'IA au niveau de la plateforme, l'IA au niveau de l'application et l'interface avec l'IA basée sur le cloud - vise à offrir une expérience utilisateur davantage basée sur l'intention que celle offerte actuellement par l'IA de Galaxy.

Magic Portal en action sur le Honor Magic 6 Pro (Image credit: Future)

Bien sûr, il faudra attendre que Honor dévoile ses nouvelles fonctionnalités d'IA générative pour savoir si la solution d'IA mobile de l'entreprise peut tenir tête à la suite Galaxy AI de Samsung, de plus en plus populaire, mais la récente extension de la fonction de raccourci Magic Portal de Honor laisse entrevoir des progrès prometteurs.

Magic Portal est une fonction de raccourci exclusive à Honor qui vous permet de passer d'une application ou d'un service à l'autre d'un simple geste. Par exemple, si un ami vous envoie des informations de localisation et que vous souhaitez vous y rendre rapidement, Magic Portal vous permet de faire glisser ces informations - d'un seul coup - de l'application Messages vers une application de covoiturage ou de navigation compatible, vous épargnant ainsi plusieurs clics dans le processus.

Honor a confirmé à VivaTech que Magic Portal prend désormais en charge plus de 100 applications dans un large éventail de catégories, y compris les voyages, les divertissements, le shopping et les médias sociaux, de sorte que les propriétaires d'appareils compatibles tels que le Honor Magic 6 Pro peuvent être assurés que les utilisateurs de Galaxy AI n'ont pas tout le plaisir de l'IA.