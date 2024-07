Les plus grands lancements de téléphones Android de 2024 à ce jour - et ce qui va suivre

Ce fut une année passionnante et bien remplie pour les téléphones Android - et alors que nous arrivons à mi-parcours de 2024, c'est le moment idéal pour jeter un coup d'œil aux combinés qui ont déjà été lancés (comme le Samsung Galaxy S24) et à ceux qui sont encore à venir (voir le Google Pixel 9).

Peut-être avez-vous manqué ou complètement oublié certains des meilleurs téléphones Android de 2024 jusqu'à présent. Et si vous êtes à la recherche d'un nouvel appareil, vous voudrez tout savoir sur les derniers modèles disponibles - tout en vous informant sur les modèles à venir qui pourraient valoir la peine d'être accrochés.

Nous avons divisé cet article en deux parties : les meilleurs smartphones lancés jusqu'à présent et les smartphones à venir selon les dernières fuites et rumeurs. Si ces dernières s'avèrent exactes, le meilleur reste à venir pour les téléphones Android en 2024....

Smartphones Android en 2024 : quels ont été les plus grands lancements depuis le début de l'année ?

Le Pixel 8a est apparu en mai (Image credit: Philip Berne / Future)

Le lancement de téléphone Android le plus médiatisé en 2024 est sans aucun doute celui de Samsung avec sa série Galaxy S24. Vous pouvez consulter notre avis sur le Samsung Galaxy S24, le Samsung Galaxy S24 Plus et le Samsung Galaxy S24 Ultra pour tout savoir sur les spécifications améliorées et les nouvelles fonctionnalités de ces téléphones.

Ces téléphones sont passés aux nouveaux chipsets Snapdragon 8 Gen 3 et Exynos 2400 pour 2024, tout en apportant avec eux une pile de fonctionnalités Galaxy AI, couvrant tout, de l'édition d'images à la traduction linguistique en direct, en passant par Circle to Search. Lancés en janvier, ces téléphones ont vraiment donné le ton pour l'année Android.

Le plus grand lancement de téléphone Android de 2024 suivant est venu en mai de Google, avec le Google Pixel 8a. Il conserve certains des meilleurs morceaux du Google Pixel 8 (comme le chipset Tensor G3, 8 Go de RAM et de nombreuses astuces d'IA) tout en coupant quelques coins et en coûtant beaucoup moins que cet appareil phare.

En restant avec les meilleurs téléphones bon marché, mais en se tournant vers un qui adopte une approche assez différente dans son design et son logiciel, nous avons eu un autre nouveau téléphone de Nothing en mars. Comme le montre clairement notre test du Nothing Phone 2a, cette marque est en train d'émerger comme un véritable concurrent de Google et Samsung, et cela devrait se poursuivre dans l'année à venir.

Recevez quotidiennement des informations, de l'inspiration et des offres dans votre boîte de réception Inscrivez-vous pour recevoir les dernières nouvelles, les critiques, les opinions, les meilleures offres technologiques et bien plus encore. Contactez-moi avec des nouvelles et des offres d'autres marques Future Recevez des e-mails de notre part au nom de nos partenaires ou sponsors de confiance

En ce qui concerne les téléphones pliables, le début de l'année a été lent, mais le nouveau Moto Razr 50, dévoilé à la fin du mois de juin, a beaucoup d'atouts à faire valoir, notamment un grand écran, des options de couleurs amusantes et un niveau de performance décent. Motorola a sorti son téléphone à clapet juste avant les nouveaux téléphones pliables de Samsung pour 2024, ce qui nous amène à...

Smartphones Android en 2024 : quels sont les lancements attendus pour le reste de l'année ?

Les successeurs du Z Fold 5 et du Z Flip 5 sont presque là (Image credit: Future)

Samsung a maintenant confirmé un autre événement Unpacked pour le mercredi 10 juillet, et c'est là que nous verrons presque certainement le Samsung Galaxy Z Fold 6 et le Samsung Galaxy Z Flip 6.

Les rumeurs suggèrent que les mises à jour pourraient être minimes, mais qu'elles utiliseront les mêmes puces 2024 que les téléphones Galaxy S24 qui les ont précédés. S'il s'agit d'une mise à jour importante, elle pourrait se présenter sous la forme d'un nouveau modèle, qui, selon les rumeurs, s'appellerait le Samsung Galaxy Z Fold 6 Ultra.

Après cela, nous attendons au moins deux nouveaux téléphones de Google en août. La date a déjà été fixée au mercredi 13 août, et le teaser officiel de l'événement semble montrer le Google Pixel 9 Pro. Outre ce téléphone et le Google Pixel 9, on parle également d'un Google Pixel 9 Pro XL, et même d'un Google Pixel 9 Pro Fold alias le Pixel Fold 2 (nous avons peut-être du travail à faire sur notre guide des meilleurs téléphones pliables).

Cela fait potentiellement beaucoup de nouveaux combinés, et nous pensons qu'ils vont arriver avec des processeurs Tensor G4 à l'intérieur, encore plus de fonctionnalités d'IA, et un certain nombre de mises à niveau de l'appareil photo également. Les téléphones phares Pixel sont généralement dévoilés en octobre, il semble donc que cette année Google souhaite devancer l'iPhone 16, qui est attendu en septembre.

Ce ne sont pas les seuls téléphones que nous attendons avant la fin de l'année 2024. Le OnePlus 13 devrait être présenté avant la fin de l'année, et étant donné que dans notre test du OnePlus 12, nous avons qualifié ce flagship de "téléphone le plus cool que vous puissiez acheter", nous sommes impatients de voir sur quoi OnePlus a travaillé ces derniers mois.

Il y a de quoi faire au second semestre 2024, et quels que soient vos goûts en matière de téléphones Android, il devrait y avoir quelque chose pour tout le monde pendant le reste de l'année. Cependant, si vous attendez le Nothing Phone 3, vous avez une mauvaise nouvelle : l'entreprise a confirmé qu'il allait être repoussé et qu'il n'arriverait pas avant 2025.

Vous aimerez aussi