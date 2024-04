Pixel 9 Pro Fold : le prochain produit pliable de Google pourrait enfin bénéficier de spécifications de pointe

Google pourrait bousculer les choses avec le lancement de la série Pixel 9 plus tard cette année, car nous pourrions voir quatre modèles individuels, y compris un rebaptisé Pixel 9 Pro Fold. Cette information provient d'un "initié de Google" qui a parlé à Android Authority. Selon leur source, le quatuor se compose du Pixel 9 de base, du Pixel 9 Pro, d'un nouveau Pixel 9 Pro XL et de l'appareil pliable susmentionné. On ne sait pas grand-chose sur les différents appareils. Ni les spécifications ni les caractéristiques n'ont été mentionnées dans la fuite. Cependant, les quatre ensemble dans la même gamme suggère qu'ils offrent des performances similaires, ce qui sera une grande nouvelle pour les fans de Pixel Fold en particulier.

Le Pixel Fold original a été un peu décevant. C'est toujours un smartphone solide, mais la puce Tensor G2 dans les séries Pixel Fold et Pixel 7 s'est avérée être un raté. Les performances sont décentes mais pas extraordinaires, et les téléphones équipés du Tensor G2 ont tendance à avoir une faible autonomie. De plus, d'après notre expérience, ces appareils peuvent fonctionner à une température anormalement élevée. N'oubliez pas que lors de son lancement, le Fold coûtait 1 800 dollars (environs 1700 euros) aux États-Unis. On ne peut pas reprocher aux gens d'en vouloir plus.

Jusqu'à récemment, on supposait que le Pixel Fold 2 adopterait le chipset Tensor G3 et résoudrait tous les problèmes des modèles précédents. Mais nous attendons toujours que le prochain appareil pliable soit dévoilé.

Pixel 9 Pro Fold : Matériel possible

Il est difficile de dire avec certitude quel type de matériel se trouvera sous le capot. Pour rappel, les spécifications de l'appareil ne figurent pas dans le rapport. Une fuite antérieure suggère que les prochains téléphones utiliseront une puce Tensor G4 présumée. Ce système sur puce (SoC) devrait équiper le Pixel 9 et le 9 Pro. La logique veut que ce soit le même matériel sur un Pixel 9 Pro Fold.

Sur le plan du design, Android Authority affirme que le Pixel 9 Pro Fold aura une apparence similaire aux trois autres modèles. Le site dit avoir vu des rendus du smartphone, mais n'en a partagé aucun. Ils ont plutôt posté une image de ce qui était alors connu comme le Pixel Fold 2 à partir d'une énième fuite datant de fin février.

Quelle sera le nom de ce Pixel ?

Puisque nous parlons de noms, il est possible que "Pixel 9 Pro Fold" ne soit pas le nom officiel au lancement. Android Authority affirme que le changement de nom de "Fold 2" à l'appellation actuelle était un fait récent. L'image de marque actuelle pourrait simplement être un substitut jusqu'à ce qu'un titre approprié ait été finalisé.

Comme toujours, prenez cette fuite avec des pincettes. Les choses peuvent toujours changer. Nous n'aurons pas à attendre longtemps pour en savoir plus, car la conférence Google I/O 2024 débutera dans environ un mois. Lors de cet événement, nous nous attendons à voir le Pixel 8a ainsi qu'un teaser pour la nouvelle série.

En attendant, découvrez le récapitulatif de TechRadar des meilleurs téléphones Android pour 2024.